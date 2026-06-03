Övningar: Så blir du lugn – av att andas

De flesta tror att vi andas för att få in syre till blodet – och det är sant att cellerna behöver syrgas för att överleva, men ännu viktigare är att få ut koldioxiden.

”När vi håller andan är det inte syrebristen som först skapar obehag, utan den stigande halten av koldioxid i blodet”, säger Peter Lindholm, överläkare och forskare vid Karolinska Institutet.

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Så förbereder sig kroppen

Han har just kommit hem från USA där han varit professor i hyberbar medicin och dykmedicin i Kalifornien.

När kroppen utsätts för stress kickar en evolutionärt nedärvd funktion i gång där kroppen förbereder sig för att utföra ett arbete som från början handlade om att överleva, förklarar han hos Forskning.

”Om du måste springa från någon som försöker äta upp dig, eller om du ska försöka springa i kapp någon som du ska äta upp så förbereder sig kroppen genom att öka frekvensen i andningen. När andningsfrekvensen ökar, ökar även hjärtfrekvensen”, beskriver han.