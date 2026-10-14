Tyskt besked: 1 juli 2027 kommer sockerskatt på drycker

Därmed anser regeringen att den genomför ”vad organisationer inom hälsa, vetenskap samt barn- och konsumentskydd länge har krävt”.

Planen innebär rent konkret en skatt på 26 cent per liter på sötade drycker med en sockerhalt på minst fem gram per 100 milliliter från halvårsskiftet nästa år.

För drycker med en sockerhalt på minst åtta gram, fastställs skatten till 32 cent.

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Gott om undantag

Enligt finansdepartementet ska skatten omfatta produkter som läsk, iste, energidrycker och fruktdrycker med tillsatt socker.

Alkoholhaltiga drycker samt alkoholfri öl, vin och cocktails undantas från beskattning.

Rena frukt- och grönsaksjuicer, osötade blandningar av juice och kolsyrat vatten samt drycker som innehåller sötningsmedel, ska heller inte omfattas av den nya skatten.

Det planeras ett undantag för små tillverkare, men några mer exakta regler och gränser har ännu inte fastställts.

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Regeringen ska dessutom undanta alla företag som producerar högst en miljon liter per år, men det är ett undantag som måste godkännas av EU-kommissionen, skriver Tagesschau.

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