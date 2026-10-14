Nu är regeringen överens. 1 juli nästa år får Tyskland en sockerskatt i två nivåer, baserad på sockerhalten i drycker.
Tyskt besked: 1 juli 2027 kommer sockerskatt på drycker
CDU/CSU är överens med SPD och därmed är en majoritet klar för en sockerskatt i Tyskland, vilken enligt plan ska införas 1 juli 2027.
Regeringen har, via finansdepartementet i Berlin, enats kring ”införandet av en skatt på sockerhaltiga drycker”.
Därmed anser regeringen att den genomför ”vad organisationer inom hälsa, vetenskap samt barn- och konsumentskydd länge har krävt”.
Planen innebär rent konkret en skatt på 26 cent per liter på sötade drycker med en sockerhalt på minst fem gram per 100 milliliter från halvårsskiftet nästa år.
För drycker med en sockerhalt på minst åtta gram, fastställs skatten till 32 cent.
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Gott om undantag
Enligt finansdepartementet ska skatten omfatta produkter som läsk, iste, energidrycker och fruktdrycker med tillsatt socker.
Alkoholhaltiga drycker samt alkoholfri öl, vin och cocktails undantas från beskattning.
Rena frukt- och grönsaksjuicer, osötade blandningar av juice och kolsyrat vatten samt drycker som innehåller sötningsmedel, ska heller inte omfattas av den nya skatten.
Det planeras ett undantag för små tillverkare, men några mer exakta regler och gränser har ännu inte fastställts.
Regeringen ska dessutom undanta alla företag som producerar högst en miljon liter per år, men det är ett undantag som måste godkännas av EU-kommissionen, skriver Tagesschau.
Vill se mer hälsosamt
Genom sockerskatten vill regeringen och finansminister Lars Klingbeil inte bara generera intäkter till statskassan, utan även uppmuntra tillverka att sänka sockerhalten i sina drycker och därmed göra dem mer hälsosamma.
Som förslaget ser ut nu kommer skatten enligt beräkningen att ge cirka 690 miljoner euro 2027 och 925 miljoner euro 2028, motsvarande 7,7 respektive 10,36 miljarder kronor.
Regeringen ska ha stoppat ett tidigare förslag från finansdepartementet, för att det inte skulle gå att få en majoritets stöd.
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”Skatt sänder fel signal”
Motståndet mot en sockerskatt har varit betydande in i det sista. Så sent som för några dagar sedan upptryckte nio delstatsministrar med ansvar för jordbruk, sitt motstånd mot en sockerskatt.
Ministrarna tog inte någon hänsyn till fördelarna för folkhälsan utan pekade bara på att skatten var ett statligt ingripande på marknaden och utgör en onödig ekonomisk belastning på vissa livsmedel.
”Jag anser att en sockerskatt sänder fel signal”, säger Hessens kristdemokratiske ministerpresident Boris Rhein och kallar det hela ”en prishöjande skatt”. Andra hänvisar till att skatten kan hota jobb inom dryckesindustrin och drabba även små och medelstora företag.