Vid 40 händer något med ditt immunförsvar – och efter 60 händer det igen. En ny stor studie visar att immunförsvarets åldrande sker i två spurter. Samtidigt finns det stora skillnader i åldrandet mellan män och kvinnor.
Forskare: Kroppen åldras i två spurter – vid 40 och efter 60
Vi har redan tidigare klargjort att vi åldras snabbast runt 44 och 60 års ålder, då vi bland annat blir mycket sämre på att bryta ner både koffein och alkohol.
Nu har forskare återigen, genom att studera runt 2 000 personer i åldrarna 19 till 97 år, visat att immunförsvarets åldrande accelererar runt 40 och efter 60 års ålder.
Forskare vid Duke-NUS Medical School i Singapore har analyserat 3,8 miljoner immunceller och publicerat sina resultat i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.
Immunförsvaret försämras i två spurter
Vid de två ålderstopparna såg forskarna bland annat tecken på ökad inflammation och försämrad förmåga hos cellerna att hantera proteiner och RNA – en molekyl som bland annat styr hur genetisk information används i cellerna.
Stora förändringar sker även i kroppens T-celler – en typ av vita blodkroppar som hjälper immunförsvaret att bekämpa infektioner.
”Förändringar i T-cellsfunktionen kan hjälpa till att förklara varför äldre vuxna personer är mer mottagliga för infektioner och inflammatoriska tillstånd”, säger Antonio Bertoletti, professor vid Duke-NUS medicinska universitet i Singapore, i ett pressmeddelande.
Män och kvinnor åldras olika
Forskningen visar samtidigt stora skillnader i immunförsvarets åldrande hos kvinnor och män.
Kvinnor lever som bekant längre än män, men de drabbas också oftare av vissa åldersrelaterade sjukdomar och autoimmuna sjukdomar.
Det är en gåta som forskarna nu hoppas komma närmare en lösning på.
Studien omfattar 1 021 kvinnor och 807 män och visar att immunförsvaret förändras på olika sätt hos könen.
Hos män sker många av förändringarna tidigare i vuxenlivet, medan kvinnor uppvisar mer omfattande förändringar i flera typer av immunceller senare i livet. Hos kvinnor såg forskarna även en mer ihållande aktivering av vissa T-celler.
Tre av fyra drabbade är kvinnor
Omkring tre av fyra personer som drabbas av autoimmuna sjukdomar är kvinnor, uppger Illustrerad Vetenskap.
Det handlar om sjukdomar där immunförsvaret av misstag attackerar kroppens egna vävnader, som vid exempelvis ledgångsreumatism och typ 1-diabetes.
Forskarna hoppas att den nya kunskapen om immunförsvarets åldrande ska förklara varför kvinnor är särskilt utsatta för vissa av dessa sjukdomar.
AI ska avslöja din biologiska ålder
Forskarna har även använt artificiell intelligens för att utveckla modeller som beräknar immunförsvarets biologiska ålder.
Det behöver alltså inte vara samma ålder som står i ditt pass.
Modeller som utvecklades separat för män och kvinnor visade sig fungera bättre än de som behandlade båda könen som en gemensam grupp.
På sikt hoppas forskarna att resultaten ska bana väg för mer individanpassade behandlingar – där vården tar större hänsyn till såväl kön som biologisk ålder.
Det skulle kunna göra det lättare att avgöra när i livet förebyggande insatser har störst möjlighet att göra nytta och därmed även minska belastningen på sjukvården.
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