Nu har forskare återigen, genom att studera runt 2 000 personer i åldrarna 19 till 97 år, visat att immunförsvarets åldrande accelererar runt 40 och efter 60 års ålder.

Forskare vid Duke-NUS Medical School i Singapore har analyserat 3,8 miljoner immunceller och publicerat sina resultat i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Immunförsvaret försämras i två spurter

Vid de två ålderstopparna såg forskarna bland annat tecken på ökad inflammation och försämrad förmåga hos cellerna att hantera proteiner och RNA – en molekyl som bland annat styr hur genetisk information används i cellerna.

Stora förändringar sker även i kroppens T-celler – en typ av vita blodkroppar som hjälper immunförsvaret att bekämpa infektioner.

”Förändringar i T-cellsfunktionen kan hjälpa till att förklara varför äldre vuxna personer är mer mottagliga för infektioner och inflammatoriska tillstånd”, säger Antonio Bertoletti, professor vid Duke-NUS medicinska universitet i Singapore, i ett pressmeddelande.