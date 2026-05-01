Nya stressmedicinen för jäktade storstadsbor? Långsamma älgar i tv. ”Det lugnar själen och får oss att koppla av”, konstaterar forskare.
Långsamma älgar får oss att koppla av
Alla osannolikheters moder kan tyckas vara att ”Den stora älgvandringen” blivit en tv-succé.
Så är det inte. I stället visar forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, nu hur programmet fördjupar vår relation till naturen.
Även om det är en digital naturupplevelse, bidrar programmet till lugn, återhämtning och känslomässig närhet till det vilda och naturen, konstaterar de.
”Tittarna beskriver hur ljudet av vind, fåglar och regn ger en känsla av närvaro, och hur den långsamma rytmen i sändningen hjälper dem att varva ner”, säger Minh-Xuan Truong, forskare vid SLU.
”Många upplever att programmet påminner om barndomsminnen, tidigare naturupplevelser eller platser de har en personlig koppling till.”
Forskning: Hur mår egentligen den svenska älgen? Dagens PS
Direktsänt och okommenterat
Som de flesta vet är ”Den stora älgvandringen” ett direktsänt, okommenterat naturprogram som visar djur och natur på en plats i Ångermanland där älgarna har ett vadställe över älven.
Det är ”slow-TV” men med miljontals tittare jorden runt, och en egen Facebookgrupp med över 90 000 medlemmar.
Minh-Xuan Truong har via enkäter undersökt hur programmet påverkar tittarnas upplevelser av naturen och relationen människa-natur. Resultaten har nyligen publicerats i tidskriften People and Nature.
”Stark koppling till naturen”
Tittarna rapporterar att de generellt känner en stark koppling till naturen.
”De vanligaste orsakerna till att människor följer den stora älgvandringen var att de uppskattar naturens skönhet, var intresserade av vilda djur och att det hade blivit en tradition”, refererar Mihn-Xuan Trong.
”En del beskriver det som att det symboliserar att våren snart är här”, tillägger forskaren.
”Den stora älgvandringen” verkar fungera som ett fönster till naturen. Det som skapar närvarokänslan är framför allt det naturliga ljudet. Bruset från älven, fåglar och vinden.
En del upplevde till och med att de kunde känna doften av regn eller gran.
Tittarna uppskattar också att det inte är redigerat – ibland syns djur, ibland inte, precis som när man är ute i skogen, visar rapporten.
Svårartad miss: Mammuten var en val. Dagens PS
Tystnaden en paus från stress
Tystnaden, de långsamma bilderna och naturens skönhet ger tittarna en paus från vardagens stress.
Några beskriver hur programmet lindrar huvudvärk och ångest, medan andra betonar den lugnande effekten av att se djur i deras naturliga miljö.
”Kanske är det precis vad människor behöver just nu när det är oroligt i världen med krig, klimatkris och hot mot biologisk mångfald”, funderar Minh-Xuan Truong.
”Digitalt friluftsliv verkar kunna främja återhämtning och naturkontakt på ett liknande sätt som upplevelser i den verkliga naturen”, konstaterar Minh-Xuan Truong.
”Det kan förstås aldrig ersätta verkliga naturupplevelser men det kan vara ett viktigt komplement, särskilt för personer som har svårt att ta sig ut.”