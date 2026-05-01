Långsamma älgar får oss att koppla av

Även om det är en digital naturupplevelse, bidrar programmet till lugn, återhämtning och känslomässig närhet till det vilda och naturen, konstaterar de.

”Tittarna beskriver hur ljudet av vind, fåglar och regn ger en känsla av närvaro, och hur den långsamma rytmen i sändningen hjälper dem att varva ner”, säger Minh-Xuan Truong, forskare vid SLU.

”Många upplever att programmet påminner om barndomsminnen, tidigare naturupplevelser eller platser de har en personlig koppling till.”

Direktsänt och okommenterat

Som de flesta vet är ”Den stora älgvandringen” ett direktsänt, okommenterat naturprogram som visar djur och natur på en plats i Ångermanland där älgarna har ett vadställe över älven.

Det är ”slow-TV” men med miljontals tittare jorden runt, och en egen Facebookgrupp med över 90 000 medlemmar.

Minh-Xuan Truong har via enkäter undersökt hur programmet påverkar tittarnas upplevelser av naturen och relationen människa-natur. Resultaten har nyligen publicerats i tidskriften People and Nature.