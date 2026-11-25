Bakom effekten fanns tarmbakterien Clostridium immunis, som förekommer naturligt hos människan. Den tillverkar en särskild sockermolekyl som enligt en studie tycks få fettvävnaden att förbruka mer energi.

En tredjedel mindre fett kring organen

I ett av försöken fick mössen en dos av bakterien. En vecka senare vägde de omkring tre procent mindre än kontrollgruppen, och mängden blodfetter i form av triglycerider hade sjunkit med 25 procent. Mest uppseendeväckande var förändringen av det viscerala fettet, det djupa bukfettet som omger bland annat levern och tarmarna. Mössen som fått bakterien hade ungefär en tredjedel mindre sådant fett än kontrollgrupps-mössen.

Var fettet sitter spelar stor roll för hälsan, eftersom ett överskott av visceralt fett ökar risken för bland annat typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Till skillnad från underhudsfett syns det inte alltid på utsidan, något som också lyfts i genomgången av varför BMI inte berättar hela sanningen om kroppsfett.

I ett annat försök fick möss äta fettrik kost under tolv veckor. Kontrollgruppen ökade sin vikt med omkring 50 procent, medan de bakteriebehandlade mössen hade 13 procent lägre viktuppgång.

Sockret fick fettvävnaden att förbruka energi

När forskarna granskade bakterien närmare kunde de isolera en sockermolekyl som kallas exopolysackarid, en större kolhydrat som bakterien själv bildar och som skiljer sig från vanligt strösocker.

Möss som fick enbart molekylen fick liknande effekter på vikt och bukfett som de som behandlats med hela bakterien. Enligt forskarna påverkade ämnet signaleringen mellan immunceller och fettvävnad: Nivåerna av signalproteinet IL-22 sjönk, vilket i sin tur ökade mängden UCP1 i fettvävnaden.

Proteinet UCP1 hjälper cellerna att frigöra energi som värme, och i försöken tycks den mekanismen ha gjort det viscerala fettet mer energikrävande. I ett pressmeddelande från Duke-NUS beskriver studiens författare Chin Yee Tan sin förvåning över att viktnedgången skedde utan att mössen åt mindre eller rörde sig mer.

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Spår av samma mekanism hos människor

Forskarna analyserade också tarmfloran hos 4 145 människor från olika delar av världen. Hos personer med obesitas var den bakteriegen som krävs för att bilda sockermolekylen mer sällsynt, och en lägre förekomst av genen hängde även ihop med högre triglyceridnivåer i blodet.

Den delen av studien bygger på observationsdata och visar inte att molekylen leder till viktnedgång hos människor. Forskarna vill undersöka om mekanismen kan ligga till grund för nya läkemedel mot obesitas och andra ämnesomsättningssjukdomar. Innan dess måste effekten och säkerheten undersökas vidare, bland annat hur immunförsvaret påverkas på längre sikt.

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