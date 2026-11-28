– Just nu letar vi mycket riktat efter de smittämnen som är aktuella. I stort sett plockar vi ut allt sars-cov-2, mäter hur ofta det finns där och hur det ser ut, säger Tanja Stadler, som är chef för institutionen för biosystemvetenskap och teknik vid ETH. Hon leder också folkhälsoarbetet i en vetenskaplig rådgivningsgrupp till den schweiziska regeringen.

Med den bredare metoden sekvenseras varje virus i provet, även stammar som saknar namn, och därför skulle också ett okänt smittämne med pandemipotential synas.

– Om det då finns något smittämne X, en ny pandemistam, skulle vi fånga det lika väl som influensa eller sars-cov-2, säger hon.

Ett sådant fynd måste också gå att spåra till sitt ursprung, och därför vill gruppen kunna avgöra varifrån virusfragmenten kommer. Ett fragment av fågelinfluensa från en fågel väcker betydligt mindre oro än ett som fäster vid mänskliga celler, eftersom ett sådant fynd betyder att en människa har smittats. Fågelinfluensaviruset har smittat från djur till människor i Europa och Nordamerika de senaste åren, men utan att smittan har spridits vidare mellan människor.

– Det är en enorm pandemirisk, säger Tanja Stadler om att viruset kan börja spridas mellan människor.

Verktygen kan vara klara inom två till sex år, men bara om finansieringen håller, enligt Stadler. Fram till dess spårar Schweiz coronavirus, influensa och RS-virus i prover från tio reningsverk som täcker 22 procent av befolkningen, och sjukhusen planerar bemanning och inköp av munskydd utifrån varningarna om kommande vågor.

I Sverige provtas en nästan dubbelt så stor andel av befolkningen. Ett femtontal reningsverk täcker 43 procent, enligt Folkhälsomyndighetens förslag, som ingår i Naturvårdsverkets redovisning till regeringen i januari. Av Sveriges 10 605 529 invånare vid årsskiftet, enligt SCB, motsvarar det drygt 4,5 miljoner.

Hittade en ny variant av Covid

Metoden har redan fångat en ny variant. Spår av covidvarianten BA.3.2 hittades i svenskt avloppsvatten under hösten 2025, och från december fram till april hade den påvisats i 20 patientprover, enligt Folkhälsomyndigheten.

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Precis som i Schweiz letar den svenska övervakningen efter utvalda virus, främst de som orsakar covid-19 och influensa, med analyser varje vecka. EU:s reviderade avloppsdirektiv kräver att övervakningen också ska omfatta nya smittämnen i det vatten som rinner in till reningsverken, och Folkhälsomyndigheten får enligt förslaget ansvaret och rätten att bestämma var och hur ofta kommunerna ska ta prover. Staten beräknas betala fyra till fem miljoner kronor om året, mindre än 50 öre per invånare.

För de nya smittämnena bygger förslaget på ett arkiv. Folkhälsomyndigheten har sparat avloppsprover systematiskt sedan 2023, så att de kan analyseras i efterhand när ett nytt hot har upptäckts, och arkivet ger enligt förslaget ”en stark beredskap för att retrospektivt analysera prover och snabbt implementera övervakning av nya folkhälsohot”.