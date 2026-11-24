En syrlig kommentar vid julbordet kan förstöra mer än själva middagen. Ibland fortsätter vi att grubbla över en människa i dagar, trots att vi helst vill slippa tänka på personen alls. Den japanske neurokirurgen Michihito Sugawara förklarar varför hjärnan håller fast vid obehagliga möten, och hur vi kan bryta mönstret.
Hjärnkirurgens knep: Så släpper du den jobbiga kommentaren
Du har knappt hunnit hänga av dig kappan innan kommentaren kommer. Kanske gäller den ditt jobb, din vikt eller något gammalt familjegräl som alla andra tycks ha glömt. Resten av kvällen går åt till att försöka hålla god min, på vägen hem formulerar du svaret du borde ha gett och nästa morgon är du fortfarande irriterad.
Neurokirurgen Michihito Sugawara beskriver i brittiska Red:s decembernummer hur vissa människor kan fortsätta uppta våra tankar långt efter att vi har lämnat dem. Hans resonemang utgår från hjärnans reaktion på upplevda hot. När någon väcker stark oro, ilska eller obehag kan upplevelsen få en oproportionerligt stor plats i tankarna.
Därför fungerar inte rådet att bara glömma
Enligt Sugawara kan hjärnans alarmsystem, där amygdala spelar en viktig roll, bidra till att obehagliga minnen ständigt återkommer. Vi går igenom samtalet igen, funderar över vad den andra personen egentligen menade och förbereder oss mentalt på nästa konfrontation. Att försöka tvinga bort tankarna kan göra det ännu svårare att släppa dem.
I sin bok Delete That Person from Your Brain beskriver Sugawara hur uppmärksamheten i stället kan tränas att byta spår. Han rekommenderar aktiviteter som kräver koncentration, exempelvis ett kreativt projekt, träning eller en praktisk uppgift som ger tankarna något annat att arbeta med.
I Red föreslår han också att man skriver ned det som snurrar i huvudet. I stället för att fortsätta spela upp samma replikskifte får tankarna ta plats på papper.
Ge grubblandet en tidsgräns
Ett av de mer konkreta råden i reportaget är att avsätta en bestämd tid för grubblandet. Under tio till tjugo minuter får tankarna kretsa kring personen och det som har hänt. När tiden är slut bryter man och gör något annat.
Sugawara lyfter även fram enkla sätt att hantera den kroppsliga stressreaktionen. Den som sitter spänd vid skrivbordet kan resa sig, sträcka på kroppen, ändra hållning och rikta uppmärksamheten mot andningen.
Inför att man ska gå och lägga sig för natten rekommenderar han en annan övning: Att medvetet föreställa sig en positiv situation i stället för att fortsätta älta ett obehagligt möte.
Forskningen ger stöd för att bryta ältandet
Inom psykologin används begreppet rumination för återkommande negativa tankar, ofta om sådant som redan har hänt. Oro handlar oftare om vad som skulle kunna hända i framtiden.
En publicerad metaanalys från 2025 omfattade 55 studier med sammanlagt 4 970 deltagare och visade att kognitiv beteendeterapi, KBT, kunde minska återkommande negativa tankar jämfört med kontrollgrupper, särskilt när behandlingen riktades mot själva ältandet.
Även mindfulnessbaserad kognitiv terapi har visat lovande resultat i en forskningsöversikt från 2025. Studierna undersöker strukturerade behandlingar, medan Sugawaras övningar är självhjälpsråd.
En påfrestande släkting är heller inte samma sak som en relation där någon utsätts för hot eller kränkningar. Vid pågående otrygghet behöver själva situationen förändras, inte bara tankarna kring den.
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