Neurokirurgen Michihito Sugawara beskriver i brittiska Red:s decembernummer hur vissa människor kan fortsätta uppta våra tankar långt efter att vi har lämnat dem. Hans resonemang utgår från hjärnans reaktion på upplevda hot. När någon väcker stark oro, ilska eller obehag kan upplevelsen få en oproportionerligt stor plats i tankarna.

Därför fungerar inte rådet att bara glömma

Enligt Sugawara kan hjärnans alarmsystem, där amygdala spelar en viktig roll, bidra till att obehagliga minnen ständigt återkommer. Vi går igenom samtalet igen, funderar över vad den andra personen egentligen menade och förbereder oss mentalt på nästa konfrontation. Att försöka tvinga bort tankarna kan göra det ännu svårare att släppa dem.

I sin bok Delete That Person from Your Brain beskriver Sugawara hur uppmärksamheten i stället kan tränas att byta spår. Han rekommenderar aktiviteter som kräver koncentration, exempelvis ett kreativt projekt, träning eller en praktisk uppgift som ger tankarna något annat att arbeta med.

I Red föreslår han också att man skriver ned det som snurrar i huvudet. I stället för att fortsätta spela upp samma replikskifte får tankarna ta plats på papper.