Smalare midja – svalare sexliv

Den dopamindieten dödar ditt sexliv

Farmaceuten Jason Murphy förklarar att hjärnan ”avprogrammeras” från att känna starka belöningar.

“GLP-1 gör att du inte triggas av mat – men det kan också göra att du inte triggas av sex”, säger han.

Den brittiska Mounjaro-användaren Rebecca, 47, tog saken i egna händer. Hon vägrade låta libidon förtvina. “Jag tänkte på det som träning – jag ville inte att den muskeln skulle försvinna”, säger hon till tidningen.

Men alla tappar inte gnistan. Vissa män rapporterar tvärtom bättre sexliv. Det kan bero på förbättrad cirkulation, stabilare blodsocker och bättre självförtroende. Dietisten Duane Mellor sammanfattar det hela elegant:

“Ur ett psykologiskt perspektiv kan GLP-1 minska risktagande – inklusive sex. Ur ett biologiskt perspektiv kan viktnedgången i stället öka lusten.”

Från cravings till celibat – bieffekt eller livsstilsval? (Foto: Canva)

Nu varnar forskare för benskörhet

Som om minskad sexlust inte vore nog finns det tecken på att de nya viktläkemedlen även kan försvaga skelettet.

När kroppen går ner i vikt minskar belastningen på benen, vilket minskar stimulansen för benbildning. I studier har forskare sett att patienter som gått ner mycket med semaglutid tappat benmassa i höfter och rygg.

Forskaren bakom en studie i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism säger att “benen följer med vågen nedåt – tyvärr inte bara i storlek, utan i styrka.”

Men bilden är delad: vissa studier visar inga frakturer alls, och andra pekar på skyddande effekter. Forskningen är alltså lika spretig som ett par tunna lårben.

Smalare – och snyggare?

Det finns förstås en annan dimension som ingen vågar riktigt skriva ut i vetenskapliga rapporter:

Många som går ner i vikt blir helt enkelt mer attraktiva. Samhället premierar smalhet. Tinder-algoritmer och blickar på Stureplan följer samma logik.

Så även om hjärnans dopamin dämpas, finns en annan typ av belöning som kan kompensera: uppmärksamheten. Kort sagt – du kanske vill mindre, men får mer.

Det nya dilemmat: du får ligga mer – men vill mindre.

Perfect Weekend Guide: Tre saker att tänka på innan du tar sprutan:

Din aptit försvinner – och kanske även din libido. Din vikt minskar – och eventuellt din benmassa. Men din attraktionskraft? Den kan öka, åtminstone i teorin.

Källa: The Times, The Lancet, Frontiers in Endocrinology, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, PubMed Central.

