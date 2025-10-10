Först tappade du vikten. Sedan tappade du lusten och ditt sexliv. Nu varnar forskare för att Ozempic och Mounjaro inte bara minskar hungern, utan även aptiten på allt som är kul – inklusive sex. Och kanske även på starka ben.
Smalare midja – svalare sexliv
När dopaminet går på diet
Världen har gått från bröd och vin till sprutor och vatten. GLP-1-läkemedlen, som semaglutid (Ozempic) och tirzepatid (Mounjaro), hyllas som mirakelkur för både midjemått och blodsocker. Men biverkningarna är inte bara illamående och förstoppning.
En ny sorts tystnad har nämligen spridit sig – i sovrummet. Användare vittnar om att de inte längre känner sig särskilt sugna. Inte på choklad, inte på vin, och inte på sin partner heller, rapporterar SvD.
“Jag har tappat både aptiten och lusten”, säger flera användare till The Times. Forskare tror att det handlar om dopamin, hjärnans lyckohormon. Det är dopaminet som gör oss sugna på en god middag, ett glas vin – eller någon annan. När det systemet dämpas, dämpas allt.
Den dopamindieten dödar ditt sexliv
Farmaceuten Jason Murphy förklarar att hjärnan ”avprogrammeras” från att känna starka belöningar.
“GLP-1 gör att du inte triggas av mat – men det kan också göra att du inte triggas av sex”, säger han.
Den brittiska Mounjaro-användaren Rebecca, 47, tog saken i egna händer. Hon vägrade låta libidon förtvina. “Jag tänkte på det som träning – jag ville inte att den muskeln skulle försvinna”, säger hon till tidningen.
Men alla tappar inte gnistan. Vissa män rapporterar tvärtom bättre sexliv. Det kan bero på förbättrad cirkulation, stabilare blodsocker och bättre självförtroende. Dietisten Duane Mellor sammanfattar det hela elegant:
“Ur ett psykologiskt perspektiv kan GLP-1 minska risktagande – inklusive sex. Ur ett biologiskt perspektiv kan viktnedgången i stället öka lusten.”
Nu varnar forskare för benskörhet
Som om minskad sexlust inte vore nog finns det tecken på att de nya viktläkemedlen även kan försvaga skelettet.
När kroppen går ner i vikt minskar belastningen på benen, vilket minskar stimulansen för benbildning. I studier har forskare sett att patienter som gått ner mycket med semaglutid tappat benmassa i höfter och rygg.
Forskaren bakom en studie i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism säger att “benen följer med vågen nedåt – tyvärr inte bara i storlek, utan i styrka.”
Men bilden är delad: vissa studier visar inga frakturer alls, och andra pekar på skyddande effekter. Forskningen är alltså lika spretig som ett par tunna lårben.
Smalare – och snyggare?
Det finns förstås en annan dimension som ingen vågar riktigt skriva ut i vetenskapliga rapporter:
Många som går ner i vikt blir helt enkelt mer attraktiva. Samhället premierar smalhet. Tinder-algoritmer och blickar på Stureplan följer samma logik.
Så även om hjärnans dopamin dämpas, finns en annan typ av belöning som kan kompensera: uppmärksamheten. Kort sagt – du kanske vill mindre, men får mer.
Perfect Weekend Guide: Tre saker att tänka på innan du tar sprutan:
- Din aptit försvinner – och kanske även din libido.
- Din vikt minskar – och eventuellt din benmassa.
- Men din attraktionskraft? Den kan öka, åtminstone i teorin.
Källa: The Times, The Lancet, Frontiers in Endocrinology, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, PubMed Central.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
