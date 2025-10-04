När tyskarna själva får bestämma vilken stadskärna som är Tysklands finaste blir svaret tydligt: Rothenburg ob der Tauber. Den lilla pärlan i Bayern är redan känd från otaliga Instagramflöden och japanska bröllopsresor, men nu är det också officiellt – tyskarna älskar sina korsvirkeshus.
Här är Tysklands vackraste gamla stadskärna
Rothenburgs stadskärna – en medeltidsdröm på steroider
Staden ligger på den romantiska vägen, ungefär 80 kilometer väster om Nürnberg. Hela centrum är som en levande kuliss från medeltiden, komplett med ringmur, torn och kullerstensgränder. Varje år vallfärdar två miljoner turister hit för att köpa Schneeballen – små bollar av friterad mördeg, pudrade med socker och lika svåra att äta som att uttala på svenska, berättar T-online. Dessutom firas här varje sommar det spektakulära festdramat Meistertrunk, där invånarna återupplever hur staden räddades under trettioåriga kriget.
Quedlinburg – Harzens stadskärna bäst bevarade hemlighet
På andra plats i läsarnas hjärtan hamnade Quedlinburg, ett av Unescos världsarv. Staden ligger i Harzbergen och har över 2 000 korsvirkeshus, vilket gör den till Europas kanske största museum för byggnadsvård i verklig skala. Turister flockas till Schlossberg med Stiftskirche St. Servatius, medan lokalbefolkningen fortsätter med det de gjort i tusen år – äta Harzer ost, jaga vildsvin och dricka örtlikör.
Bamberg, Heidelberg och Lübeck – klassikerna som alltid funkar
Bamberg på tredje plats är en studentstad som luktar öl i varje hörn. Här föddes den rökiga Rauchbier, en smakupplevelse som delar besökare i två läger: älskare och de som snabbt beställer en cola i stället. Heidelberg knep fjärde plats och är lika romantiskt som alltid, komplett med ruin på kullen och kända filosofpromenader. Lübeck, på femte plats, står stadigt med sin Hansastadscharm och marsipan som man inte kan undvika även om man försöker.
Perfekt höstresa
När löven färgas röda och gula blir Tysklands gamla stadskärnor extra fotovänliga. Och till skillnad från Florens eller Venedig går det att hitta en parkering, även om det kan ta tid. Vill du kombinera historielektion med bratwurst och billig riesling är en weekendresa till Rothenburg, Quedlinburg eller Bamberg ett säkert kort.
Perfect Weekend Guide till Tysklands vackraste gamla stadskärnor
- Rothenburg ob der Tauber: Bayerns mest instagrammade stad, känd för sitt bakverk Schneeballen och sin välbevarade stadsmur.
- Quedlinburg: Unescos världsarv med Europas största samling korsvirkeshus.
- Bamberg: Öl, öl och åter öl – missa inte Rauchbier.
- Heidelberg: Romantikens högborg med slottsruin och utsikt över Neckar.
- Lübeck: Hansastad med marsipan som exportvara och pampiga gotiska kyrkor.
Källa: t-online.de
Läs även: Så blir du tryggare på hotellrummet, Perfect Weekend
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
