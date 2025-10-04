Dagensps.se
Weekend
Resor

Här är Tysklands vackraste gamla stadskärna

När tyskarna säger ”romantisk gata” menar de korsvirke och bratwurst, inte Tinder. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 05 okt. 2025

När tyskarna själva får bestämma vilken stadskärna som är Tysklands finaste blir svaret tydligt: Rothenburg ob der Tauber. Den lilla pärlan i Bayern är redan känd från otaliga Instagramflöden och japanska bröllopsresor, men nu är det också officiellt – tyskarna älskar sina korsvirkeshus.

Rothenburgs stadskärna – en medeltidsdröm på steroider

Staden ligger på den romantiska vägen, ungefär 80 kilometer väster om Nürnberg. Hela centrum är som en levande kuliss från medeltiden, komplett med ringmur, torn och kullerstensgränder. Varje år vallfärdar två miljoner turister hit för att köpa Schneeballen – små bollar av friterad mördeg, pudrade med socker och lika svåra att äta som att uttala på svenska, berättar T-online. Dessutom firas här varje sommar det spektakulära festdramat Meistertrunk, där invånarna återupplever hur staden räddades under trettioåriga kriget.

Nu är hunden hotellens viktigaste gäst

Hotell som välkomnar hundar har vi sett i åratal. Vattenskålar i lobbyn, kanske en filt på rummet och ibland till och med en hundmeny i baren. Men nu
Rothenburg ob der Tauber – som att gå runt i en sagobok, fast med fler kinesiska turister. (Foto: Canva)
Quedlinburg – Harzens stadskärna bäst bevarade hemlighet

På andra plats i läsarnas hjärtan hamnade Quedlinburg, ett av Unescos världsarv. Staden ligger i Harzbergen och har över 2 000 korsvirkeshus, vilket gör den till Europas kanske största museum för byggnadsvård i verklig skala. Turister flockas till Schlossberg med Stiftskirche St. Servatius, medan lokalbefolkningen fortsätter med det de gjort i tusen år – äta Harzer ost, jaga vildsvin och dricka örtlikör.

Bamberg, Heidelberg och Lübeck – klassikerna som alltid funkar

Bamberg på tredje plats är en studentstad som luktar öl i varje hörn. Här föddes den rökiga Rauchbier, en smakupplevelse som delar besökare i två läger: älskare och de som snabbt beställer en cola i stället. Heidelberg knep fjärde plats och är lika romantiskt som alltid, komplett med ruin på kullen och kända filosofpromenader. Lübeck, på femte plats, står stadigt med sin Hansastadscharm och marsipan som man inte kan undvika även om man försöker.

Elias från Hallunda köper Vings kronjuvel på Gran Canaria

Sunwing Arguineguín har varit Vings mest ikoniska hotell i nästan 40 år. Nu kliver Elias Georgiadis, greksvensken från Hallunda som blivit
Perfekt höstresa

När löven färgas röda och gula blir Tysklands gamla stadskärnor extra fotovänliga. Och till skillnad från Florens eller Venedig går det att hitta en parkering, även om det kan ta tid. Vill du kombinera historielektion med bratwurst och billig riesling är en weekendresa till Rothenburg, Quedlinburg eller Bamberg ett säkert kort.

I Rothenburg kan man äta ett bakverk stort som en tennisboll och ändå kalla det fika. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till Tysklands vackraste gamla stadskärnor

  • Rothenburg ob der Tauber: Bayerns mest instagrammade stad, känd för sitt bakverk Schneeballen och sin välbevarade stadsmur.
  • Quedlinburg: Unescos världsarv med Europas största samling korsvirkeshus.
  • Bamberg: Öl, öl och åter öl – missa inte Rauchbier.
  • Heidelberg: Romantikens högborg med slottsruin och utsikt över Neckar.
  • Lübeck: Hansastad med marsipan som exportvara och pampiga gotiska kyrkor.

Källa: t-online.de

Läs även: Så blir du tryggare på hotellrummet, Perfect Weekend

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ArkitekturEuropaStadskärnorTyskland
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

