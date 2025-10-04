Här är Tysklands vackraste gamla stadskärna

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Quedlinburg – Harzens stadskärna bäst bevarade hemlighet

På andra plats i läsarnas hjärtan hamnade Quedlinburg, ett av Unescos världsarv. Staden ligger i Harzbergen och har över 2 000 korsvirkeshus, vilket gör den till Europas kanske största museum för byggnadsvård i verklig skala. Turister flockas till Schlossberg med Stiftskirche St. Servatius, medan lokalbefolkningen fortsätter med det de gjort i tusen år – äta Harzer ost, jaga vildsvin och dricka örtlikör.

Bamberg, Heidelberg och Lübeck – klassikerna som alltid funkar

Bamberg på tredje plats är en studentstad som luktar öl i varje hörn. Här föddes den rökiga Rauchbier, en smakupplevelse som delar besökare i två läger: älskare och de som snabbt beställer en cola i stället. Heidelberg knep fjärde plats och är lika romantiskt som alltid, komplett med ruin på kullen och kända filosofpromenader. Lübeck, på femte plats, står stadigt med sin Hansastadscharm och marsipan som man inte kan undvika även om man försöker.

Perfekt höstresa

När löven färgas röda och gula blir Tysklands gamla stadskärnor extra fotovänliga. Och till skillnad från Florens eller Venedig går det att hitta en parkering, även om det kan ta tid. Vill du kombinera historielektion med bratwurst och billig riesling är en weekendresa till Rothenburg, Quedlinburg eller Bamberg ett säkert kort.

I Rothenburg kan man äta ett bakverk stort som en tennisboll och ändå kalla det fika. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till Tysklands vackraste gamla stadskärnor

Rothenburg ob der Tauber: Bayerns mest instagrammade stad, känd för sitt bakverk Schneeballen och sin välbevarade stadsmur.

Quedlinburg: Unescos världsarv med Europas största samling korsvirkeshus.

Bamberg: Öl, öl och åter öl – missa inte Rauchbier.

Heidelberg: Romantikens högborg med slottsruin och utsikt över Neckar.

Lübeck: Hansastad med marsipan som exportvara och pampiga gotiska kyrkor.

Källa: t-online.de

