Vi har alla gjort det. Tagit med en mobil in på toaletten för att “bara kolla en grej”. En kvart senare sitter vi fortfarande där, fast i ett flöde av katter, konspirationer och kändisar med nya ansikten. Men enligt forskarna är detta inte bara dåligt för vår mentala hälsa – utan också för ändtarmen. Skrollandet kan helt enkelt ge dig hemorrojder.
Skrolla lugnt – din mobil kan ge dig hemorrojder
Här kan maten vara avgörande
Växtbaserad kost är inte bara allmänt bra för kropp och planet. Nu visar Karolinska institutet att den även kan minska demensrisken.
WHO varnar: Alkohol orsakar cancer och kostar EU miljarder
Alkoholkonsumtion är en av de främsta orsakerna till cancer i Europa. En ny rapport från World Health Organization (WHO) cancerforskningsorgan, International Agency for Research on Cancer (IARC), visar att alkohol inte bara hotar hälsan utan också medför enorma samhällsekonomiska kostnader.
Glöm gymmet – allt du behöver är en järnkula och lite vilja
Det började i Ryssland, förstås. Där användes kettlebells – eller girjor som en järnkula kallades – ursprungligen för att väga säckar med säd.
Fastnat i grå vardag? Mel Robbins tips gör dig glad
Hon har inspirerat miljoner människor att ta kontroll över sina liv, men nu berättar Mel Robbins att hon själv fastnat i vardagens gråhet. Hennes lösning? En oväntat enkel vana som vem som helst kan testa redan i dag.
Nu är det officiellt: den ludna frukten räddar din mage
Den ludna frukten ser ut som ett hårigt ägg och har länge stått i skuggan av bananen. Men nu har kiwi, den ludna frukten, fått sin revansch. Enligt ett nytt EU-beslut är den gröna frukten inte bara rik på C-vitamin – den är också vetenskapligt bevisad att få fart på magen.
Det nya folkfiket heter badrummet
Den klassiska morgontidningen är sedan länge ersatt av telefonen. Men priset för bekvämligheten kan vara högt. En studie vid Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston visar att personer som tar med mobilen på toaletten löper hela 46 procent större risk att drabbas av hemorrojder.
“Problemet är att nästa klipp på Tiktok spelas automatiskt, så folk blir sittande mycket längre än kroppen är byggd för”, säger gastroenterologen Trisha Pasricha, som lett studien.
Toalettsurfarna i studien – 125 patienter som genomgått koloskopi – erkände villigt sina ovanor. Två tredjedelar hade använt mobilen på toaletten minst en gång, och mer än hälften gjorde det regelbundet. Vissa såg till och med badrummet som sin enda chans till egentid. Det är förståeligt – men kroppen håller inte med.
Femminutersregeln – din (och mobil) nya hälsovän
När du sitter länge på toaletten pressas vävnaderna i ändtarmen. Bäckenvener och muskler får jobba övertid. “Toalettstolen är egentligen bara ett hål utan stöd. Bindväven som håller blodkärlen i ändtarmen på plats försvagas över tid”, förklarar Pasricha.
Hennes råd: håll dig till “femminutersregeln”. Sitt inte längre än fem minuter åt gången. Om du inte lyckas göra det du kom dit för på den tiden, kan det vara dags att ringa en gastroenterolog.
Och ja – det finns värre scenarier. Läkaren Lynn O’Connor vid Mercy Medical Center i New York berättar att långvarigt sittande och ansträngning kan leda till rektal prolaps, vilket innebär att ändtarmen helt enkelt viker sig ut genom anus. “Det är ovanligt, men tro mig – du vill inte hamna där”, säger hon.
Badrummet – bakteriernas rave
Utöver trycket på ändtarmen finns en annan risk: hygien. Att ta i telefonen innan, under och efter torkning är ungefär lika smart som att slicka på ett handtag i tunnelbanan. “När du spolar med locket öppet sprids små partiklar av avföring i luften, och de hamnar på telefonen”, säger O’Connor.
Det finns visserligen inga studier som kopplar telefonbakterier till sjukdomsutbrott – men det är rätt äckligt ändå.
Så gör du i stället med din mobil
Forskarnas råd är enkelt: lämna mobilen utanför badrummet. Om du inte kan, försök åtminstone att sitta rakt och undvik att böja dig framåt över skärmen. Vill du göra det ännu mer ergonomiskt kan du använda en liten pall under fötterna.
“Om telefonen hjälper dig att slappna av, okej – men håll det kort”, säger Pasricha. “Och när du är klar – res dig upp, dra upp byxorna och fäll ner locket innan du fortsätter skrolla.”
Så nästa gång du känner dig frestad att läsa nyheterna på toa – tänk på att din bakdel kan vara den som får betala priset.
Perfect Weekend Guide: Din mobil kan ge dig hemorrojder
• Sitt max fem minuter på toaletten.
• Spola alltid med locket stängt.
• Lämna mobilen utanför badrummet – din kropp (och skärm) kommer tacka dig.
Källa: The New York Times
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
