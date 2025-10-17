Skrolla lugnt – din mobil kan ge dig hemorrojder

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Femminutersregeln – din (och mobil) nya hälsovän

När du sitter länge på toaletten pressas vävnaderna i ändtarmen. Bäckenvener och muskler får jobba övertid. “Toalettstolen är egentligen bara ett hål utan stöd. Bindväven som håller blodkärlen i ändtarmen på plats försvagas över tid”, förklarar Pasricha.

Hennes råd: håll dig till “femminutersregeln”. Sitt inte längre än fem minuter åt gången. Om du inte lyckas göra det du kom dit för på den tiden, kan det vara dags att ringa en gastroenterolog.

ANNONS

Och ja – det finns värre scenarier. Läkaren Lynn O’Connor vid Mercy Medical Center i New York berättar att långvarigt sittande och ansträngning kan leda till rektal prolaps, vilket innebär att ändtarmen helt enkelt viker sig ut genom anus. “Det är ovanligt, men tro mig – du vill inte hamna där”, säger hon.

Läs även: Wellness är den nya nattklubben, Realtid

Badrummet – bakteriernas rave

Utöver trycket på ändtarmen finns en annan risk: hygien. Att ta i telefonen innan, under och efter torkning är ungefär lika smart som att slicka på ett handtag i tunnelbanan. “När du spolar med locket öppet sprids små partiklar av avföring i luften, och de hamnar på telefonen”, säger O’Connor.

Det finns visserligen inga studier som kopplar telefonbakterier till sjukdomsutbrott – men det är rätt äckligt ändå.

Vetenskapen är tydlig: din bakdel behöver en skärmfri zon. (Foto: Pixels)

Så gör du i stället med din mobil

Forskarnas råd är enkelt: lämna mobilen utanför badrummet. Om du inte kan, försök åtminstone att sitta rakt och undvik att böja dig framåt över skärmen. Vill du göra det ännu mer ergonomiskt kan du använda en liten pall under fötterna.

“Om telefonen hjälper dig att slappna av, okej – men håll det kort”, säger Pasricha. “Och när du är klar – res dig upp, dra upp byxorna och fäll ner locket innan du fortsätter skrolla.”

ANNONS

Så nästa gång du känner dig frestad att läsa nyheterna på toa – tänk på att din bakdel kan vara den som får betala priset.

Vetenskapen är tydlig: din bakdel behöver en skärmfri zon. (Foto: Pixels)

Perfect Weekend Guide: Din mobil kan ge dig hemorrojder

• Sitt max fem minuter på toaletten.

• Spola alltid med locket stängt.

• Lämna mobilen utanför badrummet – din kropp (och skärm) kommer tacka dig.

Källa: The New York Times

Vill du läsa mer om hälsa och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Smalare midja – svalare sexliv och Farväl flygplansvin – hej mocktail!.



