Vad händer egentligen i hjärnan när vi drömmer, vaknar, försöker minnas och fatta beslut? Vi samlar de tio mest envetna gåtorna forskningen fortfarande brottas med, plus vad vi faktiskt vet. Här kan du läsa om allt från frusen odödlighet till drömmar som kan kännas verkligare än verkligheten.
10 mysterier om hjärnan
Mest läst i kategorin
AI är din nya chef – och den tar aldrig helg
En ny arbetskultur sveper in över Stockholm – och splittrar tech-Sverige. På ena sidan: investerare och grundare som hyllar 12-timmarsdagar och hävdar att “work-life balance är ute”. På andra sidan: en växande LinkedIn-debatt om gränslöshet, utbrändhet och att jobba snabbare än ChatGPT. Samtidigt går Klarna ut och korrigerar bilden – 700 personer fick inte sparken, …
Farväl flygplanssvullnad – så slipper du se ut som en Michelin-docka
Att flyga ska vara lyxigt, inte lämna dig med flygplanssvullnad, alltså svullna fötter, puffiga kinder och fingrar som prinskorvar. Men det finns en vetenskap bakom flygplanssvullnaden – och ännu bättre, det finns knep för att undvika den. Här är guiden som räddar både ditt glow och din självrespekt på nästa långflygning. Torr luft och dålig …
Svenskarna kräver lägre priser på klok och nyttig mat
Svenska konsumenter pressar nu livsmedelsjättarna att lägga mer fokus på hälsa och näringsrika alternativ till rimliga priser, enligt en ny PwC- och Kantar Media-undersökning. ”Det är tydligt att konsumenterna vill att livsmedelsbranschen bidrar mer till folkhälsan. Närmare hälften av svenskarna i undersökningen menar att stora livsmedels- och dryckesföretag ska lyfta fram mer näringsriktiga alternativ i …
Forskare lyckas vända Alzheimers – möss fick tillbaka minnet
Spanska och kinesiska forskare har lyckats vända Alzheimers sjukdom hos möss genom att återställa blod-hjärnbarriärens funktion. Detta genombrott ger hopp om att sjukdomen en dag kan bli botbar. Forskarne har utvecklat en behandling som använder nanopartiklar för att “påminna” blod-hjärnbarriären om hur den ska fungera korrekt, skriver The Telegraph. Barriären fungerar som en vakthållare runt …
De här tre grupperna bör vaccinera sig mot covid-19 varje år
Under sensommaren ökade smittspridningen av covid-19 så vilka är det som bör vaccinera sig nu för att inte bli sjuka? Folkhälsomyndighetens statistik från den 22–28 september visar att sensommarens ökade smittspridning av covid-19 har stannat av och att antalet bekräftade fall per vecka har minskat under de senaste tre veckorna. På grund av den tidigare …
I artikeln som Psychology Now tagit fram påminns vi om att hjärnan både är ett ingenjörsunder och en illusionist.
1. Medvetandets gåta
Den eviga frågan vi ställer oss. Varför känns det något att vara du, vad är det som avgör att en aktivitet eller upplevelse blir till känslor som skapar upplevelsen av ett jag? Forskare kartlägger hjärnans nätverk, men sambandet mellan neurala mönster, medvetenhet och upplevelsen av ett jag är fortfarande ett öppet case.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
2. När döden sätts på paus
Kryonik är verklighet, om än en experimentell sådan. I artikeln i Psychology Now kan vi läsa att man på anläggningar som Alcor i Arizona förvarar avlidna i flytande kväve, cirka −195 grader Celsius.
Tanken är att en person som dör av en i dag obotlig sjukdom skulle kunna tinas upp och återupplivas i framtiden när ett botemedel har hittats. Hittills har ingen av de kryopreserverade kropparna återupplivats. Den kritiska punkten är vad vi förstår själva upptiningen. Blir temperaturen fel spräcker iskristaller cellerna. En kylig påminnelse om gränsen mellan ambition och fysik.
3. Varför vi inte lever för evigt
Vi föds med en imponerande reparationsverkstad som skyddar mot infektioner och skador. Ändå blir verkstaden mindre effektiv med tiden, motståndskraften sjunker och kroppen åldras.
Man kan se på åldrandet på två sätt. Antingen kan vara en genetisk egenskap som på något sätt gynnar arten. Eller om man är lite mer pessimistisk, åldrandet har inget syfte utan är summan av livslång cellskadeprocess.
Enligt artikeln i Psychology Now finns en liten men högljudd skara forskare som menar att tekniken kan skjuta upp processen rejält. Kanske till och med fördubbla livslängden. Kanske är det klokt att planera för ett långt liv och lika klokt att inte räkna med evigheten.
4. Arv och miljö i samspel
Gener och uppväxt är partners snarare än rivaler. Personlighet, förmågor och vanor formas i en pågående dialog mellan det du bär och det du möter. Genetiken förklarar drag vi knappt kan styra, allt från läggning till vissa riskbeteenden.
Samtidigt visar studier att uppväxt och kultur kan styra riktningen med fast hand. Det är samspelet som formar slutresultatet. DNA levererar möjligheter, miljön skriver manus och vi improviserar däremellan.
5. Hjärnan talar med kroppsdelar som saknas
Fantomkänslor är ett tydligt exempel på hjärnans plastiska fantasi. Upp till 80 procent av de som blivit amputerade känner värme, klåda, tryck eller smärta från något som inte längre finns.
Det kan bero på nya nervkopplingar vid amputationsstället som fortsätter att kommunicera till hjärnan. Eller på att hjärnan arbetar efter en intern “ritning” där alla delar fortfarande är där trots att de fysiskt avlägsnats.
6. När hjärnan skrattar
Skratt är ett av de minst förstådda mänskliga beteendena. Forskare har funnit att under ett gott skratt aktiveras tre delar av hjärnan: Förståelse, rörelse, känsla.
Det är dock okänt varför en person skrattar åt oklara pappa-skämt medan en annan fnissar åt en skräckfilm. I artikel i Psychology Now står att John Morreall, pionjär inom humorforskning vid College of William and Mary i USA, har funnit att skratt är ett lekfullt svar på inkongruenser, berättelser som bryter mot konventionella förväntningar. Andra inom humorfältet menar att skratt är ett sätt att signalera till en annan person att denna handling är menad “på skoj”.
7. Hjärnan redigerar historien
Minnen är inte filer, de är rekonstruktioner. Varje gång vi minns görs en ny version, praktisk men sårbar. Hjärnan prioriterar mening framför perfektion, därför känns minnet stabilt även när detaljerna har bytt plats.
Med hjärnavbildningstekniker håller forskare på att reda ut mekanismen som ansvarar för att skapa och lagra minnen. Det visar sig att både sanna och falska minnen aktiverar liknande hjärnregioner. För att få fram det verkliga minnet ber vissa forskare en försöksperson att återkalla minnet i sitt sammanhang. Något som är mycket svårare när händelsen faktiskt inte inträffade och minnet något som hjärnan fabricerat.
8. Sömnens nödvändighet
Bananflugor gör det. Tigrar gör det. Och människor tycks inte få nog av det… Vi talar om sömn och ingenting annat. En så avgörande del i vår verklighet att vi tillbringar mer än en fjärdedel av livet med den.
NREM (non rapid eye movement) ses som kroppens sparläge, REM (rapid eye movement) som ett skede där hjärnan går på högvarv och möjligen sorterar minnen. Det vi vet säkert är riskerna: “Långvarig sömnlöshet kan leda till humörsvängningar, hallucinationer och i extrema fall dödsfall”.
Drömmarna behöver inte följa logiken, och ofta gör de inte det.
9. Du är styrd av ljuset
Kroppens biologiska klocka sitter i hypotalamus, den suprachiasmatiska kärnan (enkelt förklarat som en sorts dygnsrytmkärna) som synkar oss till ett dygn. Den styr mer än sömn och vaken tid och finjusterar även allt från matsmältning, temperatur och blodtryck till hormoner.
Ljus är huvudverktyget och regleringen sker via melatonin. Ett kosttillskott som därför prövas mot exempelvis jetlag. Evidensen är blandad, men rådet är enkelt, jaga dygnets naturliga ljus.
10. Drömvärldens logik
Drömmar kombinerar logik och absurditet på ett sätt som skulle göra en filmskapare avundsjuk. REM-sömn engagerar känslocentra, vilket kan förklara varför nätternas berättelser känns betydelsefulla även när de saknar vett på dagen.
Om du skulle fråga tio personer vad drömmar består av skulle du troligen få tio olika svar. Det beror på att forskare fortfarande nystar i denna gåta. Drömmar kan vara hjärnans nattgym, eller en efterbearbetning av sådant vi inte hann med på dagen. Oavsett teori finns en samsyn, de märkligaste filmerna rullar under REM-sömnen, när hjärnaktiviteten är som högst.
Hjärnan – både absurd och logisk
Människohjärnan är vårt mest sofistikerade verktyg och vår mest opålitliga berättare. Kryonik lovar mycket men levererar i dagsläget främst frågor. Fantomkänslor visar hjärnans plastiska elegans, minnen är användbara rekonstruktioner och sömn är en icke förhandlingsbar livsnödvändighet.
De stora frågorna rör inte bara hur hjärnan fungerar, utan varför upplevelsen av att vara människa uppstår. Gåtor som inte ska ses som hinder, utan som bränsle till möjligheter att gräva fram en djupare förståelse för vår mänskliga existens.
Läs mer: Så enkelt laddar du hjärnan Dagens PS
Källa: Psychology Now, 10 mysteries of the mind, oktober 2025
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Doft av frukost? Det är bara brevbäraren
Ett brev som luktar bröd lanseras i Frankrike och det finns fler. Vad sägs om frimärket som smakar choklad – och det som luktar illa? Frankrike skakas av en politisk kris med ekonomiska förtecken. Postverket gör samtidigt sitt för att bidra till brödfödan. Den liknelsen kan man väl göra när franska posten lanserar ett frimärke …
Vita husets plan för militären: "Byter ut kompetens mot lydnad"
Ett historiskt möte i Pentagon markerar början på en omstöpning av USA:s försvar. Den nye försvarsministern Pete Hegseth talar om styrka och disciplin, men experter varnar för en reaktionär utrensning som hotar landets militära själ. När hundratals högt uppsatta officerare samlades på Marine Corps Base Quantico i slutet av september hölls andan i Washington. USA:s …
USA-Kina: "Ett ekonomiskt kärnvapenkrig"
Kinas upptrappning av dominansen kring sällsynta jordartsmetaller hotar handelssamtal och den globala ekonomin, menar USA. Under diktatorn Xi Jinping har Kina använt sin dominans när det gäller sällsynta jordartsmetaller mer aktivt. De senaste restriktionerna på området markerar en ”nästan exempellös exportkontroll som riskerar att störa den globala ekonomin”, menar Wall Street Journal i en analys.Samtidigt …
Ingenjören som blev bankdirektör: ”2026 är vi en fullservice-bank”
”När jag började för ett år sedan hade vi 30?000 kortkunder. Per i dag har vi över 167?000. Det är en enorm tillväxt för oss som bank.” Det berättar Julie Chatterjee, vd på den svenska Northmill vars populära betalkort nu börjar dyka upp i var mans ficka. Men för utmanarbanken som en gång i tiden …
Apokalypsen hotar en hel generation
Unga som är på väg ut i arbetslivet riskerar att mötas av en helt ny verklighet. Enligt en ny rapport prioriterar företag världen över att investera i AI framför att anställa nya medarbetare. AI-användningen slår hela tiden nya rekord. Idag uppger 35 procent av de svenska AI-användarna att de inte längre klarar sitt jobb utan …