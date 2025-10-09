Så får du dubbla bonuspoäng – utan att spendera en krona extra

“Double dipping” låter som något du får skäll för på en cocktailfest när du doppar samma chips två gånger i guacamolen. Men i bonusvärlden betyder det något helt annat: att du får dubbla poäng för samma köp. Ett litet trick som kan ge dig business class till Bangkok innan du hinner säga “boarding completed”.

Två klick från guldstatus och bonuspoäng

Principen är enkel. När du ändå handlar online – varför inte få poäng både från ditt kort och från flygbolagets shoppingportal? SAS EuroBonus, British Airways och till och med Norwegian har sina egna “shopping malls” där du klickar in till allt från H&M till Apple.

Om du dessutom betalar med ett poängkort – till exempel American Express eller Mastercard kopplat till ditt flygprogram – ja då smäller det till. Dubbla poäng. Eller till och med trippelt om du har tur.

Ett exempel: du handlar för 1 000 kronor via SAS Online Shopping och betalar med ett Amex kopplat till EuroBonus. Du får poäng både från SAS och från Amex. Samma köp, dubbla belöningar.