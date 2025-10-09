Dagensps.se
Weekend
Resor

Så får du dubbla bonuspoäng – utan att spendera en krona extra

Dubbeldippa som ett proffs – men helst inte i guacamolen.. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Alla älskar dubbla bonuspoäng och gratisresor. Eller förlåt, kostnadsfria. Men de flesta svenskar missar varje år tusentals Eurobonuspoäng bara för att de inte orkar tänka som en revisor med flygdrömmar.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

“Double dipping” låter som något du får skäll för på en cocktailfest när du doppar samma chips två gånger i guacamolen. Men i bonusvärlden betyder det något helt annat: att du får dubbla poäng för samma köp. Ett litet trick som kan ge dig business class till Bangkok innan du hinner säga “boarding completed”.

Läs även: Strejkhotet skakar Europas flygimperium – piloterna har fått nog, Realtid

Två klick från guldstatus och bonuspoäng

Principen är enkel. När du ändå handlar online – varför inte få poäng både från ditt kort och från flygbolagets shoppingportal? SAS EuroBonus, British Airways och till och med Norwegian har sina egna “shopping malls” där du klickar in till allt från H&M till Apple.
Om du dessutom betalar med ett poängkort – till exempel American Express eller Mastercard kopplat till ditt flygprogram – ja då smäller det till. Dubbla poäng. Eller till och med trippelt om du har tur.

Ett exempel: du handlar för 1 000 kronor via SAS Online Shopping och betalar med ett Amex kopplat till EuroBonus. Du får poäng både från SAS och från Amex. Samma köp, dubbla belöningar.

När Amex och SAS samarbetar känns det lite som kärlek vid första poängen. (Foto: Pressbild)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Bonuspoäng på det du ändå köper

Det finns egentligen bara en regel: köp som vanligt, men börja på rätt plats. Klicka in via flygbolagets portal först, och låt deras cookies göra jobbet. De registrerar ditt köp, och poängen trillar in några dagar senare. Du behöver inte ens komma ihåg ditt medlemsnummer.

Och ja, det fungerar även på hotell, hyrbilar och matleveranser. SAS samarbetar till exempel med Booking.com och Hotels.com – perfekt för den som ändå bokar hotell inför nästa weekend.

ANNONS

Den stora poängmissen

De flesta svenskar tror att lojalitetsprogram bara är till för affärsresenärer. Fel. Det är till för alla som kan klicka en länk.
Varje år lämnar vi miljontals poäng på bordet – tillräckligt för att fylla hela Pluskabinen till New York med folk som betalat för sina biljetter i onödan.

Så kommer du igång med bonuspoäng

  1. Registrera dig i ett lojalitetsprogram, till exempel SAS EuroBonus.
  2. Skaffa ett kort som ger poäng, som Amex eller Mastercard kopplat till samma program.
  3. Handla via flygbolagets egen shoppingportal.
  4. Se poängen ticka in dubbelt.

Det är allt. Inget excelark krävs. Bara lite planering och en vilja att slå systemet på dess eget spel.

Perfect Weekend Guide till dubbla bonuspoäng

Bästa svenska bonusprogrammen:
SAS EuroBonus, Norwegian + Strawberrys Spenn, Scandic Friends. (Du ska förstås koppla ihop SAS och Scandic.)

Mest generösa kort:
American Express SAS Premium Card – upp till 20 000 extrapoäng första året.

Proffstips:
Kombinera bonusshop, rätt kort och hotellprogram. Då är du inte långt från champagne på 10 000 meters höjd.

ANNONS

Källor: Business Traveller: “Double Dipping 101 – How to Earn Extra Points on Each Transaction”
Vill du läsa mer om restauranger och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sveriges grannland utsett till Europas vänligaste 2025 och Farväl flygplansvin – hej mocktail!

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BonusEurobonusFlygbolagSAS
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS