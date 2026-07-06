Semestern behöver inte betyda att månader av träning går förlorade. Tvärtom visar forskningen att det krävs betydligt mindre än många tror för att behålla både kondition och muskler under några lediga sommarveckor.
Så lite träning räcker för att hålla formen i sommar
Många svenskar byter gymkort mot badstrand, grillkvällar och lata morgnar när semestern börjar. Det är knappast ett problem. Det verkliga misstaget är att tänka att träningen måste vara perfekt – annars är det lika bra att hoppa över den helt.
Det svartvita tänket är betydligt farligare för formen än en veckas semester.
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Konditionen försvinner först
Forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och Karolinska Institutet pekar i SvD på att konditionen är det första som påverkas när träningen uteblir. En större forskningsöversikt visar att ett uppehåll på tre till fyra veckor kan minska konditionen med mellan fem och femton procent.
Muskelmassa och styrka håller däremot längre. Kroppen gör sig bara av med muskler som inte används, men den har också ett välkänt ”muskelminne”. Det betyder att den som tappar lite styrka under semestern oftast kommer tillbaka snabbare än man tror.
Kortare pass – men högre tempo
Den kanske mest glädjande nyheten är att du inte behöver träna lika länge som vanligt.
Tricket är i stället att behålla intensiteten.
Springer du normalt tre gånger i veckan kan du fortsätta med samma antal pass, men halvera tiden. En halvtimme kan bli femton minuter – så länge du höjer tempot och exempelvis lägger in intervaller.
Två minuters snabb löpning följt av en minuts gång, upprepat fem gånger, räcker långt för att hålla konditionen vid liv.
Ett styrkepass kan vara nog
För styrketräning är budskapet ännu enklare.
Ett rejält styrkepass i veckan kan räcka för att behålla både muskler och styrka under semestern. Använd samma vikter som vanligt eller träna tills musklerna är ordentligt trötta. Du behöver inte jaga personbästa – men du ska inte fuska när du väl tränar.
Sommarens bästa gym finns utomhus
Vi har tidigare skrivit om hur allt fler väljer att flytta ut träningen under sommaren. Det finns egentligen ingen anledning att låsa fast sig vid gymmet när stranden, skogen och sommarstugan erbjuder gratis träningsredskap.
Att simma i en sjö, paddla kajak, cykla till badplatsen, springa till glasskiosken eller bära tunga matkassar ger kroppen den belastning den behöver.
Forskarna är tydliga: kroppen bryr sig inte om var du tränar. Den reagerar på ansträngningen.
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Släpp kraven
Den största fällan är att tänka ”allt eller inget”. Missar du ett gympass betyder det inte att veckan är förstörd.
En rask promenad, ett dopp med några extra simtag eller en timmes trädgårdsarbete kan göra större skillnad än många tror.
Sommaren är heller inte rätt tid för de flesta att jaga toppform. Målet kan i stället vara betydligt enklare – att hålla igång kroppen så att höstens träning inte känns som att börja om från noll.
Det är en betydligt skönare strategi. Och den lämnar dessutom mer tid för både bad, glass och sena grillkvällar.
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