Nya wellness-trenden växer snabbt – fokus på kognitiv hälsa

Minska stressen

Det gäller alltså att låta hjärnan återhämta sig för att våra stressnivår ska minska och kroppen därmed ska må bra.

Forskare och experter inom området pekar på att stress och sömnproblem är de största faktorerna bakom nedsatt kognitiv funktion.

Enligt experter inom wellnessindustrin handlar mycket av dagens moderna hälsoprogram om att återställa nervsystemet, snarare än att bara erbjuda tillfällig avslappning, berättar Robb Report.

Beroende av våra skärmar

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Att vi är sönderstressade i vardagen genom alltför mycket skärmtid är knappast någon nyhet, där många går och lägger sig med mobilen i handen, och vaknar med att scrolla genom flödet.

Sociala medier är designade för att vara svåra att lämna. Lite som ett kasino utan gratisdrinkar. (Foto: Canva)

Den ny trenden ska sätta punkt för det.

Det handlar istället om så kallad digital detox, där deltagare under flera dagar helt kopplar bort mobil, skärm och sociala medier.

Fokus på närvaro och återhämtning

Det kombineras ofta med tystnadspass, naturvistelser, långsamma dagliga rutiner och fokus på närvaro och återhämtning.

Ett sådant ställe som satsar på trenden är Sensei Lanai – en retreat på Hawaii.

”Vi var väldigt noggranna när det gällde hur vi ville skapa en balans kring teknik”, säger Meaghan Carlson, PR-chef på Sensei.

Det blir därmed att lägga ifrån sig mobiler och datorer för gästerna för att istället ta sig an en rad mentala övningar. Det handlar om sömn, kost, lärande och social samvaro.

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Skräddarsydda övningar

Gästerna genomgår tester av kognitiv förmåga som analyserar hjärnans bearbetningshastighet, visuella minne och andra funktioner, för att därefter gå vidare till skräddarsydda övningar och strategier.

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