En ny generation wellness-retreater växer fram där fokus inte längre bara ligger på yoga, spa och avkoppling – utan på hjärnan. Så kallade kognitiva wellness-retreater blir ett allt större segment inom lyx- och hälsoturism, där målet är att förbättra mental klarhet, fokus och hjärnans återhämtning.
Nya wellness-trenden växer snabbt – fokus på kognitiv hälsa
Dagens PS har visat olika sätt att bromsa kognitiv nedgång.
Samtidigt har sorgresor blivit reseindiustrins nya wellnessgren.
Tidigare var det yoga och olika behandlingar för kroppen som skulle få oss att slappna av och må bättre.
Förbättra hur hjärnan fungerar i vardagen
Nu har den trenden flyttats över till knoppen genom kognitiva wellness-retreater, där fokus ligger på att förbättra hur hjärnan fungerar i vardagen.
Det handlar om program som bland annat kombinerar meditation och mindfulness, andningsövningar, ljudterapi och sensorisk återställning, sömnoptimering och stressreglering, tillsammans med kognitiva tester och prestationsmätning.
Minska stressen
Det gäller alltså att låta hjärnan återhämta sig för att våra stressnivår ska minska och kroppen därmed ska må bra.
Forskare och experter inom området pekar på att stress och sömnproblem är de största faktorerna bakom nedsatt kognitiv funktion.
Enligt experter inom wellnessindustrin handlar mycket av dagens moderna hälsoprogram om att återställa nervsystemet, snarare än att bara erbjuda tillfällig avslappning, berättar Robb Report.
Beroende av våra skärmar
Att vi är sönderstressade i vardagen genom alltför mycket skärmtid är knappast någon nyhet, där många går och lägger sig med mobilen i handen, och vaknar med att scrolla genom flödet.
Den ny trenden ska sätta punkt för det.
Det handlar istället om så kallad digital detox, där deltagare under flera dagar helt kopplar bort mobil, skärm och sociala medier.
Fokus på närvaro och återhämtning
Det kombineras ofta med tystnadspass, naturvistelser, långsamma dagliga rutiner och fokus på närvaro och återhämtning.
Ett sådant ställe som satsar på trenden är Sensei Lanai – en retreat på Hawaii.
”Vi var väldigt noggranna när det gällde hur vi ville skapa en balans kring teknik”, säger Meaghan Carlson, PR-chef på Sensei.
Det blir därmed att lägga ifrån sig mobiler och datorer för gästerna för att istället ta sig an en rad mentala övningar. Det handlar om sömn, kost, lärande och social samvaro.
Skräddarsydda övningar
Gästerna genomgår tester av kognitiv förmåga som analyserar hjärnans bearbetningshastighet, visuella minne och andra funktioner, för att därefter gå vidare till skräddarsydda övningar och strategier.
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