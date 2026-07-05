Chefen fick sparken: "Trodde inte reglerna gällde mig"

När en av grundarna, tillika chef, för ett kapitalförvaltningsföretag – värderat till 8 miljarder dollar – inte själv kom tillbaka till jobbet efter att ha krävt det av medarbetarna, slog det honom själv i baken.

Hans medgrundare sparkade honom – och eftersom det handlar om USA hamnade det hela förstås i en domstol.

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Kompisarna sparkade honom

William Nieporte drev Bramshill Investments ihop med två klasskamrater från gymnasiet i ungefär ett decennium. 2022 avskedade de honom.

Det gjorde de med hänvisning till att Nieporte krävt att medarbetarna skulle återgå till kontoret efter pandemins distansarbete – och inte själv gjorde det.

”Ni har avsiktligt och medvetet underlåtit att infinna er fysiskt på arbetsplatsen”, skrev de två andra delägarna i det brev där Nieporte avskedades, refererar WSJ.

I en av Nieportes inlagor till domstolen framgår det att ägarna diskuterat policyn, men att han utgick från att den inte skulle gälla honom.

Därför vald han att ”på goda grunder ignorera e-postmeddelandet”, skriver ex-chefen.

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