Chefen krävde att de anställda skulle återvända till kontoret. När han inte gjorde det själv, fick han sparken av sina kompanjoner.
Chefen fick sparken: "Trodde inte reglerna gällde mig"
Det är inte bara vanliga medarbetare som kan drabbas när det handlar om tvister kring att återgå till att fysiskt vara på arbetsplatsen i stället för att jobba på distans.
När en av grundarna, tillika chef, för ett kapitalförvaltningsföretag – värderat till 8 miljarder dollar – inte själv kom tillbaka till jobbet efter att ha krävt det av medarbetarna, slog det honom själv i baken.
Hans medgrundare sparkade honom – och eftersom det handlar om USA hamnade det hela förstås i en domstol.
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Kompisarna sparkade honom
William Nieporte drev Bramshill Investments ihop med två klasskamrater från gymnasiet i ungefär ett decennium. 2022 avskedade de honom.
Det gjorde de med hänvisning till att Nieporte krävt att medarbetarna skulle återgå till kontoret efter pandemins distansarbete – och inte själv gjorde det.
”Ni har avsiktligt och medvetet underlåtit att infinna er fysiskt på arbetsplatsen”, skrev de två andra delägarna i det brev där Nieporte avskedades, refererar WSJ.
I en av Nieportes inlagor till domstolen framgår det att ägarna diskuterat policyn, men att han utgick från att den inte skulle gälla honom.
Därför vald han att ”på goda grunder ignorera e-postmeddelandet”, skriver ex-chefen.
Kräver 30 miljoner dollar
Stämningen riktar sig formellt mot ADP Totalsource, som sköter personaladministration och delar arbetsgivaransvaret med Bramshill och andra företagskunder.
Det gör att ADP delar ansvaret för den enligt Nieporte felaktiga uppsägningar och han kräver därför 30 miljoner dollar, med hänvisning till utebliven inkomst och vinst, det senare utifrån hans ägarandel på 12 procent i Bramshill.
Parallellt med detta pågår ett skiljeförfarande mellan honom och Bramshill, där Nieporte alltså slåss mot sina medgrundare, Stephen Selver och Art DeGaetano.
Nieportes advokat, Matthew J Press, hävdar att den enda skyldighet Bramshill påstår att Nieporte försummat var att återvända till kontoret.
”Trodde inte det gällde mig”
Enligt företagets bolagsavtal utgör en sådan policy inte giltig grund för uppsägning, hävdar advokaten.
Policyn om återgång till kontoret gällde anställda och ”var inte juridiskt tillämplig på Nieporte, som var delägare och chef i företaget”, tillägger Press.
Nieporte och DeGaetano grundade Bramshill 2012. När Selver två år senare blev vd förvärvade han en ägarandel på 40 procent. 48 procent var DeGaetanos andel, 12 procent Nieportes.
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Undertecknade själv brevet
Sedan brakade relationen. 2021 försökte Selver och DeGaetano köpa ut Nieporte, som vägrade för att han fick för dåligt betalt.
Finalen kom 2022 när företaget beordrade de anställda tillbaka till kontoret.
”Om ni väljer att inte gå med på kravet, kommer vi att erbjuda avgångsvederlag”, slutade brevet till de anställda, undertecknad av Selver, DeGaetano – och Nieporte, som för övrigt hade ”regelefterlevnad” som ett av sina ansvarsområden som chef.
Ingen Nieporte dök upp på kontoret och de två andra ägarna gav honom, möjligen med en viss tillfredsställelse, sparken.
Nu fortsätter tvisten inför domstol. Nieporte? Han bor numera i Neva och jobbar för en startup där. Vad? Ja. Han arbetar på distans.