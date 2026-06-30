Stor undersökning: Så många gråter i bilen

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”Folk blir förvånade när de hör siffran, men sedan nickar de igenkännande. Bilen är ofta den enda platsen där man får vara helt själv en stund, och då kommer också det man hållit inne hela dagen ikapp. Vi tänker sällan på det när vi köper bil, men en stor del av varför vi trivs i en viss bil handlar just om känslan av att ha ett eget rum att dra sig undan i”, säger Jonas Björkman, begagnad-bil-expert på Riddermark Bil.

Hur många som satt sig och gråtit en skvätt bakom ratten för att bilen krånglar, det framgår inte i det presenterade materialet.

Fyra av tio stannar kvar i bilen för en stund för sig själv

Undersökningen vittnar också om den enorma press och stress som vardagen innebär. Mellan uppvaknande och läggdags är dagen fylld av måsten och sysslor, de få minuterna man får för sig själv är ofta förlagda till pendlingen.

Och bland de som kör bil har fyra av tio uppgett att de stannat kvar bakom ratten efter de parkerat, bara för att få förlänga den där lugna stunden för sig själva innan de går vidare med dagens bestyr.

Kupén närmar sig vardagsrummet

Känslan av att vilja sitta kvar bakom ratten rimmar väl med hur många tillverkare utvecklar sina senaste kupéer. Sätena blir mer och mer bekväma, i vissa fall menar myndigheter till och med att säkerheten har fått stryka på fot för komforten. Flera kinesiska tillverkare är kända för sina ultrabekväma säten, som kan fällas till mer eller mindre liggande position – men det kan det bli stopp för nu.

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Bilarnas skärmar, eller infotainmentsystem, har också rört sig i riktning att konkurrera ut vardagsrummet. Det adderas appar för både tv-spel och filmtittande. Android Autos senaste stora uppdatering innebar inträde för HBO och Youtube i Google-stödda bilar – och så konstigt är det ju inte, för många är bilens säte de bekvämaste man har tillgång till, och bilens ljudsystem det bästa i hushållet.

Och ska man ändå gråta, kan man ju passa på att göra det där man är som mest bekväm.