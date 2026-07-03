Ny forskning: Tatueringar kan vara farliga för hälsan

Påverkar hälsan

Hur bläcket på huden påverkar vårt immunförsvar och hälsa är dock inte lika goda nyheter visar ny forskning.

Enligt nya uppgifter som ScienceAlert lyfter fram reagerar kroppen direkt när tatueringsbläck förs in i huden.

Eftersom bläcket består av främmande kemiska partiklar uppfattar immunförsvaret det som ett intrång och aktiverar en försvarsreaktion.

Forskningen visar också att tatueringspigment inte alltid stannar i huden. Små partiklar kan transporteras via lymfsystemet och ansamlas i lymfkörtlar.

Lymfkörtlarna är centrala delar av immunförsvaret där kroppen filtrerar bort bakterier, virus och andra främmande ämnen. Att pigment samlas där väcker frågor om långsiktiga effekter.

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Mest frekventa när det gäller tatueringar är kvinnor under 40 år, där cirka 40 procent har en eller flera tatueringar. (Foto: Robin Haldert/TT)

Många frågetecken

Forskarna betonar att man ännu inte vet exakt vad denna ansamling innebär för människors hälsa på lång sikt.

Eftersom allt fler människor väljer att täcka sin hud med tatueringar är det viktigt att forskningen håller jämna steg och tar reda på exakt hur trenden kommer att påverka vår hälsa på många års sikt.

”Även om nuvarande evidens inte tyder på någon utbredd fara, visar växande forskning på viktiga obesvarade frågor kring toxicitet, effekter på immunförsvaret och långsiktiga hälsoeffekter”, uppger forskarna i den nya studien.

”Kronisk inflammation har kopplats till vävnadsskador och ökad sjukdomsrisk. För personer med autoimmuna sjukdomar eller försvagat immunförsvar kan tatueringar innebära ytterligare risker.”

Oreglerad bransch

Eftersom tatueringsbranschen fortfarande är mer eller mindre oreglerad i många länder lönar det sig att vara medveten om riskerna innan man bestämmer sig för en tatuering.

Det är viktigt att diskutera med tatueraren vilka färger som används samt vilka hygienrutiner som följs.

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Har du dessutom en historik av problem med immunförsvaret bör du rådgöra med läkare innan du går vidare.

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