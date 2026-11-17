Flera fördelar för hjärnan

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Träning kan bidra till att bevara hjärnvolymen när vi åldras, förbättra blodflödet och påverka inflammatoriska processer i hjärnan, tillägger De Felice.

”Kroppen kan kommunicera med hjärnan”, säger hon. ”Om kroppen inte är helt frisk, så känner hjärnan av det. Men om vi stimulerar kroppen till bättre form, så märker även hjärnan av effekten.”

Även om fördelarna med fysisk aktivitet är välkända, kan olika typer av träning ha olika inverkan på både kroppen och hjärnan.

Enligt De Felice är det viktigaste att göra fysisk aktivitet till en vana. WHO rekommenderar att vuxna ägnar sig åt minst 150 minuters fysisk aktivitet med måttlig intensitet per vecka.

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”All form av motion bra”

Konditionsträning har visat sig ha en positiv effekt på hälsan, både i kroppen och i hjärnan.

”Den stimulerar blodflödet, påverkar blod-hjärnbarriären och gör att gynnsamma molekyler kan nå fram till hjärnan”, säger De Felice.

Styrketräning och högintensiv intervallträning kan förbättra muskelfunktionen och öka muskelmassan, vilket stimulerar produktionen av molekyler som har en skyddande effekt på nervsystemet, förklarar hon.

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”Jag skulle säga att all form av motion, på vilken nivå som helst – allt man kan göra för att hålla sig aktiv – är bra. Och viktigare än antalet steg är kontinuiteten, den är avgörande”, sammanfattar hon.

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”Brist på mat en drivkraft”

”Brist på mat har varit en avgörande drivkraft för hjärnans funktion”, säger Mark Mattson, adjungerad professor i neurovetenskap vid Johns Hopkins University, apropå fasta.

Han tillägger att evolutionen har utrustat hjärnan och kroppen med förmågan att fungera väl under perioder av fasta.

Periodisk fasta innebär ätmönster där perioder av matintag varvas med perioder av fasta.

En vanlig metod går ut på att fasta i 16 timmar och begränsa ätandet till ett tidsfönster på åtta timmar.

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Med- eller motvind – en promenad är nyttig i vilket fall. All träning bidrar positivt även till hjärnan, menar forskare med fokus på hjärnans åldrande. (Foto: Johan Nilsson /TT)

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Påminner om fysisk träning

De potentiella fördelarna med periodisk fasta kan kopplas till hur celler reagerar på metabol stress, en mekanism som påminner om effekterna av fysisk träning, skriver Euronews.

Mattson påpekar att träning och periodisk fasta fungerar på ett liknande sätt. Båda utsätter cellerna för utmaningar, vilket triggar i gång skyddsmekanismer.

Samtidigt ger perioder av vila och återhämtning cellerna möjlighet att reparera sig, växa och anpassa sig.

”Över veckor, månader och år leder denna återkommande exponering för mild metabol stress till förbättrad allmänhälsa och funktion, samtidigt som den motverkar åldrande och sjukdomar”, tillägger han.

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