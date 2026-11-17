Varför bara hos vissa?

I den nya studien ville forskarna ta reda på varför vissa människor upplever dessa insomningsryck oftare än andra.

De rekryterade 194 vuxna deltagare som delades in i två grupper. Ena gruppen var personer som upplevde ryckningar minst en gång i veckan, den andra en med personer som sällan eller aldrig var med om ryckningar av det här slaget.

Det visade sig att de som regelbundet upplevde ryckningar i sömnen oftare rapporterade dålig sömnkvalitet, svåra sömnproblem och stress kopplad till sömnbrist, skriver norska Forskning.

De uppvisade även fler symtom på ångest och depression och sambandet blev starkare ju oftare de upplevde dessa ryckningar.

Forskarna betonar att studien är en tvärsnittsstudie baserad på självrapportering, vilket innebär att den inte kan fastställa orsak och verkan.

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”Normal del av insomningen”

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För många människor är ryckningar i sömnen en normal del av insomningen, konstaterar Ane Wilhelmsen-Langeland.

”Men om de förekommer mycket ofta, stör sömnen avsevärt eller åtföljs av kramper, svimning eller andra neurologiska symtom, kan det vara klokt att söka läkare”, säger hon.

Wilhelmsen-Langeland har lång erfarenhet av personer med sömnproblem, inklusive dem som besväras av ryckningar i sömnen.

Hennes erfarenhet tyder på att ryckningar i sömnen är vanligare hos personer med högre nivåer av psykisk och emotionell stress.

”Men detta kan även ha ett direkt samband med att de som upplever större emotionell och psykisk stress ofta redan har sömnsvårigheter sedan tidigare”, påpekar hon.

Wilhelmsen-Langeland menar att personer som generellt är ganska oroliga, tenderar att reagera starkare på dessa sömnrelaterade ryckningar och tolkar dem som något värre än vad de faktiskt är.

”Vissa somnar helt enkelt om efteråt, medan de som redan är benägna att känna stor oro ofta behöver längre tid på sig för att lugna ner sig”, säger hon.

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Svårt att sova? Rycker du till när du är på väg att somna? Vanligt, enligt forskare som i en ny studie undersökt varför vissa har insomningsryck. (Foto: Martina Holmberg /TT)

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Kvar sedan vi var jägare?

Enligt Bjørn Bjorvatn, professor vid Universitetet i Bergen, upplever 60-70 procent av befolkningen dessa sömnrelaterade ryckningar då och då.

Han menar att de kan ha haft ett användbart syfte i vår tidigare historia.

”Om vi ​​ser på fenomenet ur ett evolutionärt perspektiv är det möjligt att ryckningarna som uppstår när man håller på att somna fyller en specifik funktion. Det är kroppens sätt att signalera att man håller på att somna.”

För jägare som stod på vakt kunde det vara farligt att somna och då kan sömnryckningar ha fungerat som en sorts skyddsmekanism, menar professorn.

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