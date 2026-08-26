Onödigt med proteintillskott – även om du tränar mycket

”Fördela proteinet över dygnet”

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För den som vill bygga muskler är det bra att äta något proteinrikt inom 1-2 timmar efter avslutat träningspass, särskilt om man inte har ätit nyligen.

Men det viktigaste är att få tillräckligt med protein totalt sett, fördelat över dagen med 2-4 timmars mellanrum.

Det är även viktigt att få tillräckligt med energi, det vill säga kalorier, annars använder kroppen proteinet till energi i stället för till att bygga upp muskler.

”För ungdomar som inte äter lunch eller middag direkt efter träningen kan det vara bra med ett proteinrikt mellanmål när man kommer hem”, säger Josefin Edwall Löfvenborg.

Enligt Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, finns det ännu inte tillräckligt med forskning för att kunna bestämma en exakt gräns för hur mycket protein som är säkert att äta.

Den största risken med ett högt proteinintag är att det tränger undan annan viktig mat – frukt och grönt, fullkorn och bra fetter.

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Proteinrik mat med kycklingfärs som bas. Livsmedelsverket konstaterar att vanlig mat, varierad sådan, täcker så gott som alla behov av protein. (Foto: Jessica Gow/TT)

”Risk att man äter ensidigt”

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”Fokuserar man för mycket på protein är det risk att man äter ensidigt och missar andra viktiga näringsämnen. Det är inte bra om proteintillskott ersätter riktig mat”, påpekar Josefin Edwall Löfvenborg.

Ett annat möjligt problem är att det ibland hittats hälsoskadliga tungmetaller som bly vid provtagning av proteinpulver. Det gäller särskilt växtbaserade produkter.

I muskelbyggande kosttillskott och så kallade pre-workout-produkter har man även hittat odeklarerade ämnen som är läkemedelsklassade eller dopningsklassade, konstaterar Livsmedelsverket.

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