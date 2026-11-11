Nära döden: Tunnlarna var svartvita – andra rum fylldes av färg

22 av 28 tunnlar saknade färg

När forskarna gick igenom bilderna delade de in de återskapade miljöerna i fyra grupper efter deras geometriska form.

En grupp bestod av konformade utrymmen, däribland den klassiska tunneln. En annan omfattade breda rum med kraftigt böjda synfält.

Här blev skillnaden påtaglig.

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Av de 28 konformade utrymmena beskrevs 22 som färglösa. Deltagarna mindes dem i svart, vitt, grått eller som ljus utan någon tydlig färgton. Det motsvarar nästan åtta av tio.

Bland de breda, kraftigt böjda rummen var förhållandet närmast det motsatta. Där beskrevs 27 av 31 miljöer i färg, motsvarande 87 procent. De två återstående formgrupperna hade en mer blandad färgfördelning.

Även ScienceAlert har uppmärksammat resultaten och forskarnas försök att hitta gemensamma visuella drag i upplevelser som annars ofta beskrivs som svåra att sätta ord på.

Vad kan förklara de märkliga miljöerna?

Varför vissa former oftare förekom tillsammans med färger vet forskarna ännu inte. I studien diskuteras möjliga kopplingar till hur hjärnan organiserar synintryck, rumsuppfattning och inre bilder.

Det finns sedan tidigare forskning om vad som händer i hjärnan när livet närmar sig sitt slut. I en uppmärksammad undersökning registrerade forskare exempelvis ökad elektrisk aktivitet i döende människors hjärnor.

Men Lerners forskargrupp mätte ingen hjärnaktivitet. De studerade människors minnen, ibland långt efter att den ursprungliga händelsen inträffat. Därför går det heller inte att använda resultaten som belägg för vad som faktiskt händer efter döden. Studien undersöker hur människor beskriver sina upplevelser, inte om de har sett någon annan verklighet.

Vissa minnen var flera decennier gamla

Det finns ytterligare skäl att vara försiktig med slutsatserna.

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De 50 deltagarna hade själva anmält intresse för forskningen. De utgör därför inget representativt urval av alla människor som haft en nära döden-upplevelse. Dessutom hade det i median gått drygt 15 år mellan upplevelsen och undersökningen. Vissa deltagare försökte minnas händelser som låg flera decennier tillbaka.

Av de 50 uppgav 42 att deras upplevelse hade inträffat i en livshotande situation, men forskarna kunde inte kontrollera uppgifterna mot medicinska journaler.

Även metoden kan ha påverkat resultatet. När deltagarna valde bland färdiga geometriska former fanns risken att alternativen styrde hur de beskrev sina minnen.

Forskarna hade heller ingen kontrollgrupp som fick återskapa drömmar eller andra starka upplevelser med samma material. Det går därför inte att veta om de geometriska mönstren är unika för nära döden-upplevelser. I studien efterlyser forskarna nya undersökningar med oberoende deltagargrupper och friare metoder för bildskapande. De vill också pröva om andra bedömare kan identifiera samma former utan att känna till hur deltagarna ursprungligen klassificerade dem.

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