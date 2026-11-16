Resistenta superbakterier ligger direkt bakom en miljon dödsfall per år och bidrar dessutom till ytterligare fem miljoner dödsfall.
Superbakterier bakom sex miljoner dödsfall varje år
Världshälsoorganisationen WHO trycker nu hårt på behovet av att stärka kampen mot antibiotikaresistens hos bakterier.
Även om WHO ser framsteg i arbetet med nationella handlingsplaner, varnar organisationen för att dessa bakterier kan leda till 39 miljoner dödsfall globalt fram till år 2050.
WHO betonar att insatserna måste intensifieras när det gäller förebyggande arbetet, diagnostik och korrekt användning av antibiotika.
”Antimikrobiell resistens är utbredd och hotar den moderna medicinens framtid”, varnar Jean-Pierre Niemazi, tillförordnad chef för WHO:s avdelning för antimikrobiell resistens, citerad av portugisiska Diário de Notícias.
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Har tappat effekt
Bakterier har under lång tid utvecklat resistens mot läkemedel avsedda att bekämpa dem och så fått många av preparaten att förlora effekt.
Det här har påskyndats av en alltför omfattande användning av antibiotika för människor och djur samt inom livsmedelsproduktion.
Det har sammantaget gjort att antimikrobiell resistens, AMR, kunnat utvecklas och blivit en av de främsta dödsorsakerna vid infektioner globalt.
”Läkemedelsresistenta infektioner har skördat liv i åratal, utan att vi har varit fullt medvetna om det”, konstaterar Niemazi.
Enligt WHO ligger resistenta ”superbakterier” direkt bakom mer än en miljon dödsfall varje år, och bidrar dessutom till ytterligare nästan fem miljoner dödsfall årligen.
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Framsteg men ojämnt spridda
När det gäller framsteg har 183 länder nu en nationell handlingsplan på området, men endast 42 en plan som är finansierad, genomförd och har plan för uppföljning.
”Länder gör framsteg i alla led, men insatserna måste intensifieras för att nå målen som satts upp till 2030”, säger Pravasha Prakash, teknisk handläggare vid WHO:s avdelning för AMR.
Bland de målen finns en minskning med tio procent av antalet dödsfall AMR orsakar globalt.
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Vill ha bättre diagnoser
En av de största bristerna är fortfarande tillgången till diagnostik. Enligt Sylvia Bertagnolo, chef för enheten för resistensövervakning och laboratoriestärkande insatser, har endast 36 procent av länderna ett nationellt referenslaboratorium som kan testa för resistens. Målet för år 2030 är att 80 procent av länderna ska ha det.
”Utan tester tvingas läkare behandla patienter utan att veta vad som orsakar infektionen eller vilket antibiotikum som kommer att vara effektivt”, förklarar hon.
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”Kan få 39 miljoner nya dödsfall”
WHO vill nu se stärkt diagnoskapacitet i fler länder men påpekar att utvecklingen av diagnostiska verktyg inte räcker.
Man vill att länderna ska bygga en bättre användning av befintliga antibiotika. Dessutom vill man se infektionsförebyggande åtgärder, vaccinationer, bättre tillgång till vatten och sanitet med mera.
Jean-Pierre Niemazi varnar för att vi, utan mer kraftfulla insatser, kan tvingas registrera ytterligare 39 miljoner dödsfall av antimikrobiell resistens fram till år 2050.