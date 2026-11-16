Superbakterier bakom sex miljoner dödsfall varje år

WHO betonar att insatserna måste intensifieras när det gäller förebyggande arbetet, diagnostik och korrekt användning av antibiotika.

”Antimikrobiell resistens är utbredd och hotar den moderna medicinens framtid”, varnar Jean-Pierre Niemazi, tillförordnad chef för WHO:s avdelning för antimikrobiell resistens, citerad av portugisiska Diário de Notícias.

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Har tappat effekt

Bakterier har under lång tid utvecklat resistens mot läkemedel avsedda att bekämpa dem och så fått många av preparaten att förlora effekt.

Det här har påskyndats av en alltför omfattande användning av antibiotika för människor och djur samt inom livsmedelsproduktion.

Det har sammantaget gjort att antimikrobiell resistens, AMR, kunnat utvecklas och blivit en av de främsta dödsorsakerna vid infektioner globalt.

”Läkemedelsresistenta infektioner har skördat liv i åratal, utan att vi har varit fullt medvetna om det”, konstaterar Niemazi.

Enligt WHO ligger resistenta ”superbakterier” direkt bakom mer än en miljon dödsfall varje år, och bidrar dessutom till ytterligare nästan fem miljoner dödsfall årligen.

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