Brist på östrogen i klimakteriet är en växande miljardmarknad

Klimakteriemarknaden väntas nå 239 miljarder kronor

Den globala marknaden för klimakterieprodukter väntas växa från 17,79 miljarder dollar 2024 till 24,35 miljarder dollar år 2030, enligt analysföretaget Research and Markets. Det motsvarar cirka 174 till 239 miljarder kronor.

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Tyska Handelsblatt beskriver hur investerare satsar miljarder på området, med en del skumma innovationer som följd. Kosttillskott mot klimakteriebesvär har exempelvis oklar effekt och granskas inte lika hårt som läkemedel, enligt 1177.

Hormona, med huvudkontor i Stockholm och London, tog i maj 2025 in 6,7 miljoner dollar, eller 65,66 miljoner kronor med dagens kurs. Förhoppningen är att bland annat kunna erbjuda ett hemtest för östrogen, enligt Vestbee.

Även svenska Natural Cycles, där man knappar in bland annat sitt mående och temperatur, lanserade en inställning i appen som fokuserar på klimakteriet.

Psykiska symtom i klimakteriet kan misstas för stress

Klimakteriet sträcker sig över fem till tio år, både före och efter den sista mensen. Försämrad psykisk hälsa var ett vanligare symtom än värmevallningar i en tidigare kartläggning från Womni, rapporterade Dagens PS.

Naomi Flamholc, medicinskt ansvarig läkare på Womni, sa i bolagets pressmeddelande i oktober:

De psykiska och kognitiva symtomen, liksom värk och sömnproblem, tolkas lätt som stress, ålder eller något helt annat.

En bra partnerrelation hängde starkt ihop med god upplevd hälsa sex år senare, enligt en avhandling från 2021 vid Göteborgs universitet.

Så gör patienterna när plåstret tar slut

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I september meddelades att Läkemedelsverket ska visa på sin webbplats vilka läkemedel som finns och var det är brist, skrev Läkartidningen. Jakob Forssmed (KD), socialminister, sa då enligt Läkartidningen:

Det ska inte vara upp till varje enskild kvinna att jaga läkemedel på marknaden.

Två av tre som drabbats av bristen har fått leta på flera apotek, och mer än hälften har fått byta läkemedel eller form, enligt Womnis rapport. Var femte har fått vänta på en ny läkartid för att få ett nytt recept. En tredjedel uppger att symtomen kom tillbaka eller förvärrades.

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