20 år yngre på tolv veckor: "Inga problem"

Det här är nästan lika bra.

”En 70-åring som börjar med styrketräning kan nå ungefär samma styrkenivå som en 50-åring på bara några veckor”, förklarar Truls Raastad, professor vid Norges idrottshögskola.

”Våra muskler förlorar inte sin förmåga att svara på träning, bara för att vi blir äldre”, tillägger han.

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”Fokuserar på styrka”

Han får support av Toril Moe, 75-åring som tränar en grupp seniorer i åldern 62-88 år.

”Vi fokuserar mycket på styrka. Vi använder träningsstationer, tar in fria vikter och gör många balansövningar”, berättar hon i samband med ett seminarium i Oslo kring åldrande.

När vi åldras blir musklerna mindre och svagare – men det är inte bara åldrandet i sig som ligger bakom.

En del av försämringen beror på att vi använder musklerna mindre.

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Muskelstyrkan har sin egen livsrytm. Den når sin topp någon gång mellan 20 och 30 års ålder.

Sedan håller den sig relativt stabil ganska länge, hur stabil beror på hur aktiv man är, men från 50-årsdagen ungefär så börjar den minska.

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