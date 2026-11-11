Nya varningen för Ozempic – så liten är risken i siffror

Ett exempel är Anders Hansen, där Wegovy kostade honom stora delar av synen, jobbet och merparten av inkomsten.

Nu kanske du undrar om det är stor risk att drabbas av synskador när man tar viktminskningsläkemedel?

Få som drabbas av synskador

Det handlar om få fall som faktiskt drabbas, visar det sig, enligt en FDA-analys.

Trots det vill den amerikanska läkemedelsmyndigheten att läkemedelsjättarna lägger till varningstexter på sina preparat.

Det gäller den sällsynta ögonsjukdomen NAION, som kan orsaka plötslig och permanent synförlust, enligt CNBC.

Beslutet gäller hela läkemedelsgruppen GLP-1, där även preparat som Mounjaro och Zepbound ingår.