Populära viktminskningsläkemedel som Ozempic och Wegovy får nya varningstexter i USA efter misstankar om allvarliga synskador. Men hur stor är egentligen risken att drabbas? Nya siffror visar att det handlar om mycket få fall.
Nya varningen för Ozempic – så liten är risken i siffror
Ett antal patienter har lämnat in stämningar mot Novo Nordisk, som står bakom bland annat Ozempic och Wegovy, efter att ha drabbats av synproblem. Även Eli Lilly, tillverkaren bakom bland annat Zepbound, har mött liknande krav.
Ett exempel är Anders Hansen, där Wegovy kostade honom stora delar av synen, jobbet och merparten av inkomsten.
Nu kanske du undrar om det är stor risk att drabbas av synskador när man tar viktminskningsläkemedel?
Få som drabbas av synskador
Det handlar om få fall som faktiskt drabbas, visar det sig, enligt en FDA-analys.
Trots det vill den amerikanska läkemedelsmyndigheten att läkemedelsjättarna lägger till varningstexter på sina preparat.
Det gäller den sällsynta ögonsjukdomen NAION, som kan orsaka plötslig och permanent synförlust, enligt CNBC.
Beslutet gäller hela läkemedelsgruppen GLP-1, där även preparat som Mounjaro och Zepbound ingår.
Inget samband menar jätten
Novo Nordisk håller dock inte med om sambandet.
”Vi anser fortfarande inte att uppgifterna visar ett orsakssamband”, säger en talesperson för Novo Nordisk till The Guardian.
Totalt identifierade FDA bara 15 sannolika fall av ögonsjukdomen i de kliniska studierna. Tio inträffade bland patienter som fick GLP-1-läkemedel och fem i jämförelsegruppen.
Det rör sig om 126 kliniska studier med sammanlagt 134 253 deltagare som FDA har gått igenom.
Svårt att avgöra sambandet
Det är dock svårt att veta om patienterna redan hade andra åkommor som ledde till NAION, eller om det verkligen berodde på viktminskningspreparaten.
Diabetes, högt blodtryck, rökning och sömnapné är några av de kända riskfaktorerna.
Det gör det också svårare för forskarna att avgöra om läkemedlen ligger bakom synskadorna, eftersom många patienter redan har en förhöjd risk.
Trots den låga risken uppmanar FDA patienter att omedelbart kontakta sjukvården om de upplever plötslig synförlust, suddig syn eller andra oväntade synförändringar.
Fortsatt populära preparat
Enligt Reuters kommer den senaste nyheten om synskador antagligen inte att ha någon effekt på hur vi köper preparat som Ozempic och Wegovy.
Den nya varningen innebär alltså inte att läkemedlen förbjuds eller att alla patienter bör avsluta behandlingen.
Miljontals människor världen över använder läkemedel som Ozempic, Wegovy och Mounjaro.
Bara i USA uppger 11 procent av den vuxna befolkningen, eller 29 miljoner människor, att de använder GLP-1-preparat för viktminskning, enligt en undersökning från Gallup 2026.
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