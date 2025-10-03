Kryddan som får ditt hjärta att slå sundare

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Små molekyler, stora effekter

Hjältarna i ingefäran heter gingeroler och shogaoler. Dessa bioaktiva ämnen fungerar ungefär som små brandkårer i kroppen – de rusar till inflammationshärdar och släcker bränderna. En studie i Arthritis & Rheumatism visar att ingefära kan dämpa överaktiva vita blodkroppar vid autoimmuna sjukdomar.

Dessutom är ingefära antibakteriell. Nästa gång du känner att en förkylning är på gång kan det alltså vara smartare att riva ner lite färsk ingefära i ditt te än att bunkra halstabletter.

När träningsvärken är värre än CrossFit-passet – ta två gram ingefära och ring mig i morgon (Foto: Canva)

Mindre smärta, mer livskvalitet

Osteoartrit, träningsvärk eller mensvärk – oavsett var det gör ont finns det en chans att ingefära kan hjälpa. Studier visar att två gram om dagen kan minska träningsvärken efter gymmet. Och vissa forskare menar att ingefära är lika effektiv som ibuprofen mot mensvärk. Det är sånt som kan göra skillnad för både vardagen och humöret.

Hjärtat gillar knölen

Det kanske mest intressanta är sambandet mellan ingefära och hjärthälsa. En stor analys av 26 kliniska studier visar att ingefära sänker det onda LDL-kolesterolet, höjer det goda HDL och även kan hjälpa till att sänka blodtrycket. Hyperlipidemipatienter som fick tre gram ingefära per dag i 45 dagar förbättrade både sina kolesterol- och triglyceridnivåer.

För personer med typ 2-diabetes verkar ingefära dessutom kunna förbättra både blodsockerkontroll och blodfetter. Forskarna pekar på ökad insulinkänslighet, förbättrad glukosupptag i cellerna och minskad oxidativ stress.

Hjärnan, sexlivet och framtiden

Det låter nästan för bra för att vara sant, men forskning pågår även kring ingefärans effekter på hjärnan. Labbstudier antyder att den kan skydda mot skador som leder till Alzheimer. Andra försök – än så länge mest på råttor – visar att ingefära kan boosta testosteron och blodflöde. Kort sagt: det är inte bara hjärtat som mår bättre.

Doseringen är avgörande

Det finns dock en hake. För mycket av det goda kan ge magknip, halsbränna och dålig mage. Fyra gram om dagen anses vara max. Så välj hellre en ingefärashot än att skopa i hela burken i smoothien.

Fyra gram om dagen är max – annars får du magproblem och hatar ingefära för alltid (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till ingefära

– Ingefära lindrar illamående, särskilt under graviditet.

– Den kan minska inflammation och träningsvärk.

– Forskning visar på positiva effekter för kolesterol, blodsocker och hjärthälsa.

– För mycket ingefära (över fyra gram per dag) kan ge biverkningar.

