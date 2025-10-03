Rotstocken eller kryddan har gått från att vara något man la i julmusten till att bli hela wellness-Sveriges favorit. Nu visar forskningen att den lilla knölen faktiskt kan göra skillnad – inte bara i wokpannan utan också i blodomloppet.
Kryddan som får ditt hjärta att slå sundare
Från huskur till hightech
Ingefära har i årtusenden använts i allt från kinesisk örtmedicin till mormors hostte. Men nu har forskarna tagit fram sina mikroskop och konstaterar att gammelmormor hade rätt. Ingefära lindrar illamående, hjälper mot inflammation och kan till och med skydda hjärtat. NHS i Storbritannien rekommenderar numera ingefärste som huskur mot illamående, rapporterar Independent.
Små molekyler, stora effekter
Hjältarna i ingefäran heter gingeroler och shogaoler. Dessa bioaktiva ämnen fungerar ungefär som små brandkårer i kroppen – de rusar till inflammationshärdar och släcker bränderna. En studie i Arthritis & Rheumatism visar att ingefära kan dämpa överaktiva vita blodkroppar vid autoimmuna sjukdomar.
Dessutom är ingefära antibakteriell. Nästa gång du känner att en förkylning är på gång kan det alltså vara smartare att riva ner lite färsk ingefära i ditt te än att bunkra halstabletter.
Mindre smärta, mer livskvalitet
Osteoartrit, träningsvärk eller mensvärk – oavsett var det gör ont finns det en chans att ingefära kan hjälpa. Studier visar att två gram om dagen kan minska träningsvärken efter gymmet. Och vissa forskare menar att ingefära är lika effektiv som ibuprofen mot mensvärk. Det är sånt som kan göra skillnad för både vardagen och humöret.
Hjärtat gillar knölen
Det kanske mest intressanta är sambandet mellan ingefära och hjärthälsa. En stor analys av 26 kliniska studier visar att ingefära sänker det onda LDL-kolesterolet, höjer det goda HDL och även kan hjälpa till att sänka blodtrycket. Hyperlipidemipatienter som fick tre gram ingefära per dag i 45 dagar förbättrade både sina kolesterol- och triglyceridnivåer.
För personer med typ 2-diabetes verkar ingefära dessutom kunna förbättra både blodsockerkontroll och blodfetter. Forskarna pekar på ökad insulinkänslighet, förbättrad glukosupptag i cellerna och minskad oxidativ stress.
Hjärnan, sexlivet och framtiden
Det låter nästan för bra för att vara sant, men forskning pågår även kring ingefärans effekter på hjärnan. Labbstudier antyder att den kan skydda mot skador som leder till Alzheimer. Andra försök – än så länge mest på råttor – visar att ingefära kan boosta testosteron och blodflöde. Kort sagt: det är inte bara hjärtat som mår bättre.
Doseringen är avgörande
Det finns dock en hake. För mycket av det goda kan ge magknip, halsbränna och dålig mage. Fyra gram om dagen anses vara max. Så välj hellre en ingefärashot än att skopa i hela burken i smoothien.
Perfect Weekend Guide till ingefära
– Ingefära lindrar illamående, särskilt under graviditet.
– Den kan minska inflammation och träningsvärk.
– Forskning visar på positiva effekter för kolesterol, blodsocker och hjärthälsa.
– För mycket ingefära (över fyra gram per dag) kan ge biverkningar.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
