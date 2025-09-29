Okej, mänskligheten står och faller inte med det här. Men ska man koka vattnet flera gånger eller tömma vattenkokaren?
Nu kan du stryka en av de eviga frågorna
Tarmen: Hemligheten bakom ett friskare liv
Att tarmen är kroppens andra hjärna känner nog de flesta till. Den styr inte bara matsmältningen, utan påverkar också humör, immunförsvar och till och med hur vi sover. Här är tips för hur du boostar tarmfloran. Men om du redan ledsnat på surkål, kombucha och kimchi, finns det goda nyheter. Det finns mer sofistikerade, och …
Sveriges största cancerrisk är inget du kan välja bort
Det är inte cigaretter, rödvin eller charterresor eller solskydd. Den största cancerrisk är något annat. Och det är något vi alla, om vi har tur, kommer att uppleva. Cancerrisk: En tickande bomb Sverige är redan i världstoppen när det gäller medellivslängd. Det innebär fler pigga pensionärer på Österlen, men också fler cancerdiagnoser på sjukhusen. Redan …
Konsten att sova som en miljonär
Borta är tiden då man stolt kunde skryta om att klara sig på fyra timmars sömn. Numera är det snarare en bekännelse i stil med att säga “jag äter fortfarande snabbmakaroner till middag”. Att sova gott är den nya statussymbolen. För den insatta är sömn inte bara vila, det är ett helt ekosystem av teknik, …
Vill du leva längre? Ring en kompis
Inte en diet eller hälsokur med svåruttalade ingredienser, inte en träningsapp som mäter din puls i realtid. Utan det som förlänger livet är något så basalt som att säga “hej” till en annan människa. Så ring någon du tycker om. Forskningen visar nämligen att vänskap inte bara är trevligt, det är livsförlängande. Från lifespan till …
Forskarnas dom om plast: "Orsakat 100.000-tals dödsfall"
En kemikalie som används i plast kan ha bidragit till flera hundra tusen dödsfall globalt, enligt en ny studie från amerikanska forskare. Det är forskare vid NYU Langone Health, som stått i ledningen för den nya studie som uppmärksammas av norska Forskning. NYU Langone Health är ett världsberömt, akademiskt hälsokomplex baserat i New York som …
Du har varit med om det ett antal gånger. Du ska koka upp vatten och det är redan vatten i kokaren sedan tidigare.
Då uppstår tanken om det är okej att koka samma vatten igen eller om man ska tömma vattenkokaren varje gång.
Oavsett om du är lat eller vill spara vatten, känns frågan relevant just då. Nu har norska Forskning rett ut ämnet.
Man börjar med vad som faktiskt händer när vatten kokas. Mikroorganismer dödas och vattnet blir säkrare att dricka.
”Mikrobiologiskt sett är det inga problem att koka vattnet flera gånger”, säger Solveig Langsrud, forskare vid Nofima, ett institut för livsmedelsforskning.
Apparaterna du aldrig ska koppla in i en förlängningssladd. Dagens PS
”Effektivt mot bakterier”
Hur är det då med ämnena i själva vattenkokaren? Den frågan går till en kemist.
”Att koka vatten är ett effektivt sätt att förstöra bakterier eller patogener och rekommenderas starkt när man är osäker på dricksvattnet utomlands eller när man campar”, säger Hans Peter Heinrich Arp, professor i kemi.
Det saknar vi i vårt nordiska dricksvatten, men det är ändå intressant att titta på vattnets kemiska sammansättning, menar Arp, eftersom vattnet innehåller spårämnen och mineraler, exempelvis kalcium, järnoxider och fluor.
”Dessa mineraler är säkra, eftersom det finns så få av dem. Men de kan vara en plåga i form av igensatta duschmunstycken, diskmaskiner och kaffemaskiner”, menar Arp.
“Water-gate” skakar jättebolagen – är vattnet naturligt? Dagens PS
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Blir mer koncentrerade
Mineralerna blir mer koncentrerade medan man kokar eftersom vattnet avdunstar, precis som när man kokar såser.
På The Conversation skriver Faisal Hai, professor i Wollongong i Australien, att det mer är en smakfråga och inte en hälsofråga om man ska koka vatten flera gånger.
Vatten som är bra från början är bra även i fortsättningen, oberoende av om det kokas en eller flera gånger, påpekar han.
Plastkokare mer tveksamt
Hans Peter Heinrich Arp menar dock att det är osäkert vad som händer med vatten som kokas med plastkokare.
”Det kan leda till urlakning av farliga kemikalier från plasten. Hur mycket farliga kemikalier som läcker ut beror på plastens kvalitet och ursprung”, inflikar Arp.
Skulle du nu tycka att det här var en ytterst oväsentlig text så säger vi inte emot dig.
Däremot tål det att påpekas att norska Forskning samma dag hade en artikel med rubriken ”Därför måste du koka ägget längre om du är på ett berg”.
Där drog vi gränsen.
Dricksvatten – inte längre en självklarhet i USA. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Nu kan du stryka en av de eviga frågorna
Okej, mänskligheten står och faller inte med det här. Men ska man koka vattnet flera gånger eller tömma vattenkokaren? Du har varit med om det ett antal gånger. Du ska koka upp vatten och det är redan vatten i kokaren sedan tidigare. Då uppstår tanken om det är okej att koka samma vatten igen eller …
Android slår tillbaka – här är mobilerna som ska krossa Apple 2026
2026 ser ut att bli året då Android tar upp kampen på allvar mot iPhone. Samsung, Xiaomi, OnePlus och flera andra laddar nu för en mobilvår med större batterier, snabbare laddning och AI-funktioner som kan förändra spelet. Apple får svettas på riktigt I flera år har iPhone varit kung i mobilvärlden. Men 2026 ser ut …
Svenskarna håller hårt i plånboken: "Lönen räcker inte"
Trots sänkta räntor och finanspolitiska stöd är konsumtionen i Sverige fortsatt svag. En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att det framför allt är hushållens egen ekonomi – inte oro för världsläget – som bromsar viljan att spendera. Återhämtningen i svensk ekonomi har gått trögare än väntat, inte minst på grund av försiktiga hushåll.? I debatten …
Ännu ett ryskt beroende som är svårt att bryta
Väst behöver fortfarande ryskt uran. Faktum är att det är ett ryskt beroende som är svårt att bryta i takt med att behovet av uran fortsätter att öka. Ryssland står fortfarande för runt 40 procent av världens levererade anrikade uran. Satsar på kärnkraft Samtidigt ser det ut som att behovet fortsätter att öka i takt …
Plan tvingades vända – drönarlarm stoppar flyg i Norge
Två passagerarflyg fick ändra kurs i Norge efter rapporter om drönare nära flygplatser. Norwegian vände tillbaka till Gardermoen och ett Widerøe-plan tvingades flyga vidare till Trondheim – allt för att undvika risker för flygsäkerheten. Flygplan i Norge fick avbryta landningar Söndagskvällen blev dramatisk i Norge. Ett Norwegian-plan på väg till Bardufoss fick vända tillbaka till …