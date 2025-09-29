Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Nu kan du stryka en av de eviga frågorna

Tömma kokaren eller koka upp vattnet igen? Nu har vi svaret
Vattenkokaren, ett självklart tillbehör i köket för väldigt många. Men ska man koka upp vattnet gång på gång eller tömma och hälla på nytt? (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

Okej, mänskligheten står och faller inte med det här. Men ska man koka vattnet flera gånger eller tömma vattenkokaren?

Du har varit med om det ett antal gånger. Du ska koka upp vatten och det är redan vatten i kokaren sedan tidigare.

Då uppstår tanken om det är okej att koka samma vatten igen eller om man ska tömma vattenkokaren varje gång.

Oavsett om du är lat eller vill spara vatten, känns frågan relevant just då. Nu har norska Forskning rett ut ämnet.

Man börjar med vad som faktiskt händer när vatten kokas. Mikroorganismer dödas och vattnet blir säkrare att dricka.

”Mikrobiologiskt sett är det inga problem att koka vattnet flera gånger”, säger Solveig Langsrud, forskare vid Nofima, ett institut för livsmedelsforskning.

”Effektivt mot bakterier”

Hur är det då med ämnena i själva vattenkokaren? Den frågan går till en kemist.

”Att koka vatten är ett effektivt sätt att förstöra bakterier eller patogener och rekommenderas starkt när man är osäker på dricksvattnet utomlands eller när man campar”, säger Hans Peter Heinrich Arp, professor i kemi.

Det saknar vi i vårt nordiska dricksvatten, men det är ändå intressant att titta på vattnets kemiska sammansättning, menar Arp, eftersom vattnet innehåller spårämnen och mineraler, exempelvis kalcium, järnoxider och fluor.

”Dessa mineraler är säkra, eftersom det finns så få av dem. Men de kan vara en plåga i form av igensatta duschmunstycken, diskmaskiner och kaffemaskiner”, menar Arp.

Ingen fara med vattnet, säger experterna. Enda invändningen är att det kan vara problematiskt med vattenkokare av plast. (Foto: Maja Suslin/TT)
Blir mer koncentrerade

Mineralerna blir mer koncentrerade medan man kokar eftersom vattnet avdunstar, precis som när man kokar såser.

På The Conversation skriver Faisal Hai, professor i Wollongong i Australien, att det mer är en smakfråga och inte en hälsofråga om man ska koka vatten flera gånger.

Vatten som är bra från början är bra även i fortsättningen, oberoende av om det kokas en eller flera gånger, påpekar han.

Plastkokare mer tveksamt

Hans Peter Heinrich Arp menar dock att det är osäkert vad som händer med vatten som kokas med plastkokare.

”Det kan leda till urlakning av farliga kemikalier från plasten. Hur mycket farliga kemikalier som läcker ut beror på plastens kvalitet och ursprung”, inflikar Arp.

Skulle du nu tycka att det här var en ytterst oväsentlig text så säger vi inte emot dig.

Däremot tål det att påpekas att norska Forskning samma dag hade en artikel med rubriken ”Därför måste du koka ägget längre om du är på ett berg”.

Där drog vi gränsen.

ForskningVatten
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

