Nu kan du stryka en av de eviga frågorna

Du har varit med om det ett antal gånger. Du ska koka upp vatten och det är redan vatten i kokaren sedan tidigare.

Då uppstår tanken om det är okej att koka samma vatten igen eller om man ska tömma vattenkokaren varje gång.

ANNONS

Oavsett om du är lat eller vill spara vatten, känns frågan relevant just då. Nu har norska Forskning rett ut ämnet.

Man börjar med vad som faktiskt händer när vatten kokas. Mikroorganismer dödas och vattnet blir säkrare att dricka.

”Mikrobiologiskt sett är det inga problem att koka vattnet flera gånger”, säger Solveig Langsrud, forskare vid Nofima, ett institut för livsmedelsforskning.

Apparaterna du aldrig ska koppla in i en förlängningssladd. Dagens PS

”Effektivt mot bakterier”

Hur är det då med ämnena i själva vattenkokaren? Den frågan går till en kemist.

”Att koka vatten är ett effektivt sätt att förstöra bakterier eller patogener och rekommenderas starkt när man är osäker på dricksvattnet utomlands eller när man campar”, säger Hans Peter Heinrich Arp, professor i kemi.

ANNONS

Det saknar vi i vårt nordiska dricksvatten, men det är ändå intressant att titta på vattnets kemiska sammansättning, menar Arp, eftersom vattnet innehåller spårämnen och mineraler, exempelvis kalcium, järnoxider och fluor.

”Dessa mineraler är säkra, eftersom det finns så få av dem. Men de kan vara en plåga i form av igensatta duschmunstycken, diskmaskiner och kaffemaskiner”, menar Arp.

“Water-gate” skakar jättebolagen – är vattnet naturligt? Dagens PS