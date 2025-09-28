Tarmen: Hemligheten bakom ett friskare liv

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Kalla kolhydrater för tarmfloran

Ge inte kolhydraterna nobben. De behöver bara kylas ned lite för att bli en härlig boost för tarmen. Foto: Camilla Melim/Unsplash

Kolhydrater har länge haft dåligt rykte, men om de behandlas rätt kan de faktiskt bli en hälsoboost. När livsmedel med hög stärkelsehalt, som potatis, ris eller pasta, får svalna efter tillagning, bildas så kallad resistent stärkelse.

ANNONS

Den fungerar som prebiotika, mat för goda bakterier. Till The Guardian förklarar nutritionisten Emily English:

“Det kan minska inflammation och samtidigt stödja en bättre och jämnare blodsockernivå.”

Ett enkelt trick är att koka potatisen eller pastan, kyla den och servera den kall i exemplevis sallad. Även bröd kan göras nyttigare om du förvarar det i frysen och sedan rostar det.

Andas dig lugn

Att ta några minuter till att djupandas får tarmen att återhämta sig. Foto: Ashley Inguanta/Unsplash

Stress dödar inte bara stämningen vid middagsbordet, den saboterar också tarmfloran. Här kommer andningen in som ett gratis träningsredskap.

Breathwork-coachen Richie Bostock beskriver det så här:

“När vi andas på ett visst sätt talar vi kroppens nervsystemsspråk. Långsam, djup andning aktiverar det parasympatiska nervsystemet, kroppen går över i reparationsläge och även tarmen får återhämta sig.”

Det är här vagusnerven kommer in, kroppens egen motorväg mellan hjärnan och tarmen. Genom andning kan vagusnerven stimuleras. Vilket i sin tur sänker stressnivåerna, förbättrar matsmältningen och lugnar inflammatoriska processer.

ANNONS

En mikropaus för andning kan alltså (nästan) vara en investering på samma nivå som en spahelg.

Läs mer: 5-procentsregeln – därför når vissa sin fulla potential Realtid

Mörk choklad på menyn

Choklad är inte en fiende, så länge du väljer rätt variant. Dietisten Federica Amati förklarar i The Guardians artikel:

“Mörk choklad med minst 75 procent kakao innehåller polyfenoler som gynnar de goda bakterierna i magen.”

Ju högre kakaohalt desto bättre, vissa rekommenderar upp till 85 procent. Ett bättre argument för att njuta av mörk choklad varje kväll får man leta efter.

Är kyssar kanske bättre för tarmfloran än en shot med ingefära? Foto: Alejandra Quiroz/Unsplash

Kärlek, hundar och kyssar

Även vägen till kärlek kan sägas gå genom magen. Att leva nära andra människor, och gärna en hund, berikar mikrobiomet på naturlig väg.

ANNONS

“Vi delar ständigt mikrober med de vi kommer i kontakt med,” säger Amati. Hundägare, särskilt barn som växer upp tillsammans med en fyrbent vän, får därmed en mer diversifierad tarmflora på köpet.

Kyssar då? En fransk studie visar att en enda kyss kan överföra upp till 80 miljoner bakterier, på bara tio sekunder. Det kan låta som en vågad form av probiotika. Men i själva verket är det naturens egen kärleksfulla hälsoshot.

Fakta Perfect Weekend: Topp fem för tarmfloran

Barfota i parken : Ger kontakt med jordens mikrober.

: Ger kontakt med jordens mikrober. Kall pasta och potatis : Resistent stärkelse som göder goda bakterier.

: Resistent stärkelse som göder goda bakterier. Andningspauser : Aktiverar vagusnerven och sänker inflammation.

: Aktiverar vagusnerven och sänker inflammation. Mörk choklad : Polyfenoler som ger tarmfloran näring.

: Polyfenoler som ger tarmfloran näring. En hund i huset – och en kyss i köket: Furry friends och kärlek är naturens egna probiotika.

Källa: The Guardian, 20 september 2025

Läs mer: Regelbunden rörelse – det billigaste cancervapnet Dagens PS