Att tarmen är kroppens andra hjärna känner nog de flesta till. Den styr inte bara matsmältningen, utan påverkar också humör, immunförsvar och till och med hur vi sover. Här är tips för hur du boostar tarmfloran.
Tarmen: Hemligheten bakom ett friskare liv
Mest läst i kategorin
Sveriges största cancerrisk är inget du kan välja bort
Det är inte cigaretter, rödvin eller charterresor eller solskydd. Den största cancerrisk är något annat. Och det är något vi alla, om vi har tur, kommer att uppleva. Cancerrisk: En tickande bomb Sverige är redan i världstoppen när det gäller medellivslängd. Det innebär fler pigga pensionärer på Österlen, men också fler cancerdiagnoser på sjukhusen. Redan …
Konsten att sova som en miljonär
Borta är tiden då man stolt kunde skryta om att klara sig på fyra timmars sömn. Numera är det snarare en bekännelse i stil med att säga “jag äter fortfarande snabbmakaroner till middag”. Att sova gott är den nya statussymbolen. För den insatta är sömn inte bara vila, det är ett helt ekosystem av teknik, …
Vill du leva längre? Ring en kompis
Inte en diet eller hälsokur med svåruttalade ingredienser, inte en träningsapp som mäter din puls i realtid. Utan det som förlänger livet är något så basalt som att säga “hej” till en annan människa. Så ring någon du tycker om. Forskningen visar nämligen att vänskap inte bara är trevligt, det är livsförlängande. Från lifespan till …
Forskarnas dom om plast: "Orsakat 100.000-tals dödsfall"
En kemikalie som används i plast kan ha bidragit till flera hundra tusen dödsfall globalt, enligt en ny studie från amerikanska forskare. Det är forskare vid NYU Langone Health, som stått i ledningen för den nya studie som uppmärksammas av norska Forskning. NYU Langone Health är ett världsberömt, akademiskt hälsokomplex baserat i New York som …
Skräckbakterier ökar kraftigt – upp nästan 70 procent
Infektioner med så kallade ”mardröms-bakterier” sprider sig snabbt i USA. En ny rapport från smittskyddsmyndigheten CDC visar att antalet fall ökat med nära 70 procent mellan 2019 och 2023. Det handlar om bakterier som är resistenta mot nästan alla antibiotika. Särskilt oroar ökningen av bakterier med den så kallade NDM-genen forskarna. Endast två antibiotika kan …
Men om du redan ledsnat på surkål, kombucha och kimchi, finns det goda nyheter. Det finns mer sofistikerade, och roligare, sätt att stärka ditt mikrobiom.
Ut i trädgården
Att gräva ner händerna i jord är inte bara meditativt, det är också vetenskapligt förankrat. Naturen kryllar av mikrober som kan berika vår inre flora. Nutritionisten Tim Spector konstaterar i en artikel hos The Guardian:
“Vi lever i ett ömsesidigt samspel med naturen, och vi behöver återuppta den kontakten.”
En promenad barfota i gräset kan alltså göra mer för din tarm än ett dussin probiotikakapslar.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Kalla kolhydrater för tarmfloran
Kolhydrater har länge haft dåligt rykte, men om de behandlas rätt kan de faktiskt bli en hälsoboost. När livsmedel med hög stärkelsehalt, som potatis, ris eller pasta, får svalna efter tillagning, bildas så kallad resistent stärkelse.
Den fungerar som prebiotika, mat för goda bakterier. Till The Guardian förklarar nutritionisten Emily English:
“Det kan minska inflammation och samtidigt stödja en bättre och jämnare blodsockernivå.”
Ett enkelt trick är att koka potatisen eller pastan, kyla den och servera den kall i exemplevis sallad. Även bröd kan göras nyttigare om du förvarar det i frysen och sedan rostar det.
Andas dig lugn
Stress dödar inte bara stämningen vid middagsbordet, den saboterar också tarmfloran. Här kommer andningen in som ett gratis träningsredskap.
Breathwork-coachen Richie Bostock beskriver det så här:
“När vi andas på ett visst sätt talar vi kroppens nervsystemsspråk. Långsam, djup andning aktiverar det parasympatiska nervsystemet, kroppen går över i reparationsläge och även tarmen får återhämta sig.”
Det är här vagusnerven kommer in, kroppens egen motorväg mellan hjärnan och tarmen. Genom andning kan vagusnerven stimuleras. Vilket i sin tur sänker stressnivåerna, förbättrar matsmältningen och lugnar inflammatoriska processer.
En mikropaus för andning kan alltså (nästan) vara en investering på samma nivå som en spahelg.
Läs mer: 5-procentsregeln – därför når vissa sin fulla potential Realtid
Mörk choklad på menyn
Choklad är inte en fiende, så länge du väljer rätt variant. Dietisten Federica Amati förklarar i The Guardians artikel:
“Mörk choklad med minst 75 procent kakao innehåller polyfenoler som gynnar de goda bakterierna i magen.”
Ju högre kakaohalt desto bättre, vissa rekommenderar upp till 85 procent. Ett bättre argument för att njuta av mörk choklad varje kväll får man leta efter.
Kärlek, hundar och kyssar
Även vägen till kärlek kan sägas gå genom magen. Att leva nära andra människor, och gärna en hund, berikar mikrobiomet på naturlig väg.
“Vi delar ständigt mikrober med de vi kommer i kontakt med,” säger Amati. Hundägare, särskilt barn som växer upp tillsammans med en fyrbent vän, får därmed en mer diversifierad tarmflora på köpet.
Kyssar då? En fransk studie visar att en enda kyss kan överföra upp till 80 miljoner bakterier, på bara tio sekunder. Det kan låta som en vågad form av probiotika. Men i själva verket är det naturens egen kärleksfulla hälsoshot.
Fakta Perfect Weekend: Topp fem för tarmfloran
- Barfota i parken: Ger kontakt med jordens mikrober.
- Kall pasta och potatis: Resistent stärkelse som göder goda bakterier.
- Andningspauser: Aktiverar vagusnerven och sänker inflammation.
- Mörk choklad: Polyfenoler som ger tarmfloran näring.
- En hund i huset – och en kyss i köket: Furry friends och kärlek är naturens egna probiotika.
Källa: The Guardian, 20 september 2025
Läs mer: Regelbunden rörelse – det billigaste cancervapnet Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Volvo Cars vd om USA-flytten: Dämpar tullsmällen
I en intervju med The Wall Street Journal säger Håkan Samuelsson, som hastigt fick göra comeback som vd för Volvo Cars, att bolaget ändå kan leva med Trumps strafftullar. Volvo Cars undviker den värsta tullsmällen mot bilindustrin genom att flytta mer av sin produktion till USA. Därmed stannar den amerikanska tullsatsen på 15 procent för …
Rysk Hitler-attack på Tyskland: "Extremt farligt"
Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov hävdade under sitt tal i FN:s generalförsamling i helgen att Tyskland ”förmodligen strävar efter samma mål som Hitler”. Lavrov anser att Tyskland, som är Europas största ekonomi, har slagit in på en ”militaristisk” kurs och att det ger vibbar till Nazityskland. Det utveckling som Tyskland antagit, enligt Lavrov, ”återspeglar förmodligen …
Ikea djupt oroad över Trumps nya tullsmocka
Den svenska möbeljätten Ikea uppger enligt brittiska BBC att Trumps nya tullavgifter gör det ”svårare” att bedriva affärer. Från och med nästa vecka är den amerikanska presidentens plan att ta en ut en tull på 30 procent på stoppade möbler men han har även flaggat för 50 procent på importerade möbler, däribland på köks och …
Extremt varmt i stan? Köp en vit bil
Global uppvärmning och extremvärme i städerna är ett växande problem. Nu lanserar forskarna en ny och helt oväntad lösning. De mest ivriga förespråkarna för åtgärder mot global uppvärmning, klimathot och extremvärde brukar anklagas för att se alltför svart på saker och ting. I det här fallet har de all anledning att göra det. Forskare har …
Nu blir fredagsmyset billigare igen
Älskare av fredagsmyset kan andas ut. Efter ett år av rekordpriser visar kakaomarknaden äntligen tecken på ljusare tider. Bloomberg rapporterar att produktionen nu ser ut att överstiga efterfrågan och att priserna på sikt kan sjunka. Med andra ord: fredagsmyset kan bli billigare igen. Kakaokrisen som blev en chock För bara några månader sedan kostade en …