Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Tarmen: Hemligheten bakom ett friskare liv

Det finns mer sofistikerade, och roligare, sätt för att stärka din tarmflora än med surkål. Kyssar kan exmepelvis göra mirakel för magen. Foto: Zelle Duda/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 28 sep. 2025Publicerad: 28 sep. 2025

Att tarmen är kroppens andra hjärna känner nog de flesta till. Den styr inte bara matsmältningen, utan påverkar också humör, immunförsvar och till och med hur vi sover. Här är tips för hur du boostar tarmfloran.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Men om du redan ledsnat på surkål, kombucha och kimchi, finns det goda nyheter. Det finns mer sofistikerade, och roligare, sätt att stärka ditt mikrobiom.

En promenad är bra för magen. Stärk tarmfloran genom en barfotapromenad i naturen. Foto: Brooke Balentine/Unsplash
ANNONS

Ut i trädgården

Att gräva ner händerna i jord är inte bara meditativt, det är också vetenskapligt förankrat. Naturen kryllar av mikrober som kan berika vår inre flora. Nutritionisten Tim Spector konstaterar i en artikel hos The Guardian:

“Vi lever i ett ömsesidigt samspel med naturen, och vi behöver återuppta den kontakten.”

En promenad barfota i gräset kan alltså göra mer för din tarm än ett dussin probiotikakapslar.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Kalla kolhydrater för tarmfloran

Ge inte kolhydraterna nobben. De behöver bara kylas ned lite för att bli en härlig boost för tarmen. Foto: Camilla Melim/Unsplash

Kolhydrater har länge haft dåligt rykte, men om de behandlas rätt kan de faktiskt bli en hälsoboost. När livsmedel med hög stärkelsehalt, som potatis, ris eller pasta, får svalna efter tillagning, bildas så kallad resistent stärkelse.

ANNONS

Den fungerar som prebiotika, mat för goda bakterier. Till The Guardian förklarar nutritionisten Emily English:

“Det kan minska inflammation och samtidigt stödja en bättre och jämnare blodsockernivå.”

Ett enkelt trick är att koka potatisen eller pastan, kyla den och servera den kall i exemplevis sallad. Även bröd kan göras nyttigare om du förvarar det i frysen och sedan rostar det.

Andas dig lugn

Att ta några minuter till att djupandas får tarmen att återhämta sig. Foto: Ashley Inguanta/Unsplash

Stress dödar inte bara stämningen vid middagsbordet, den saboterar också tarmfloran. Här kommer andningen in som ett gratis träningsredskap.

Breathwork-coachen Richie Bostock beskriver det så här:

“När vi andas på ett visst sätt talar vi kroppens nervsystemsspråk. Långsam, djup andning aktiverar det parasympatiska nervsystemet, kroppen går över i reparationsläge och även tarmen får återhämta sig.”

Det är här vagusnerven kommer in, kroppens egen motorväg mellan hjärnan och tarmen. Genom andning kan vagusnerven stimuleras. Vilket i sin tur sänker stressnivåerna, förbättrar matsmältningen och lugnar inflammatoriska processer.

ANNONS

En mikropaus för andning kan alltså (nästan) vara en investering på samma nivå som en spahelg.

Läs mer: 5-procentsregeln – därför når vissa sin fulla potential Realtid

Mörk choklad på menyn

Choklad är inte en fiende, så länge du väljer rätt variant. Dietisten Federica Amati förklarar i The Guardians artikel:

“Mörk choklad med minst 75 procent kakao innehåller polyfenoler som gynnar de goda bakterierna i magen.”

Ju högre kakaohalt desto bättre, vissa rekommenderar upp till 85 procent. Ett bättre argument för att njuta av mörk choklad varje kväll får man leta efter.

Är kyssar kanske bättre för tarmfloran än en shot med ingefära? Foto: Alejandra Quiroz/Unsplash

Kärlek, hundar och kyssar

Även vägen till kärlek kan sägas gå genom magen. Att leva nära andra människor, och gärna en hund, berikar mikrobiomet på naturlig väg.

ANNONS

“Vi delar ständigt mikrober med de vi kommer i kontakt med,” säger Amati. Hundägare, särskilt barn som växer upp tillsammans med en fyrbent vän, får därmed en mer diversifierad tarmflora på köpet.

Kyssar då? En fransk studie visar att en enda kyss kan överföra upp till 80 miljoner bakterier, på bara tio sekunder. Det kan låta som en vågad form av probiotika. Men i själva verket är det naturens egen kärleksfulla hälsoshot.

Fakta Perfect Weekend: Topp fem för tarmfloran

  • Barfota i parken: Ger kontakt med jordens mikrober.
  • Kall pasta och potatis: Resistent stärkelse som göder goda bakterier.
  • Andningspauser: Aktiverar vagusnerven och sänker inflammation.
  • Mörk choklad: Polyfenoler som ger tarmfloran näring.
  • En hund i huset – och en kyss i köket: Furry friends och kärlek är naturens egna probiotika.

Källa: The Guardian, 20 september 2025

Läs mer: Regelbunden rörelse – det billigaste cancervapnet Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
HälsaLivsmedelNatur
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS