Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Fyra enkla övningar som håller benen snabba efter 60

En vanlig vägg kan räcka långt för att träna både styrka och balans. (Foto: Canva)

Starka ben är bra. Snabba ben är ännu bättre. Efter 60 handlar träning inte bara om hur tungt du kan lyfta, utan om hur snabbt kroppen reagerar när du reser dig ur soffan, tar en trappa eller plötsligt måste parera en trottoarkant.

Det fina är att du inte behöver något gym för träning. En vägg räcker långt.

Därför räcker inte vanlig styrka

När vi blir äldre minskar inte bara muskelstyrkan. Även förmågan att utveckla kraft snabbt, det som brukar kallas explosiv styrka eller snabbkraft, försämras.

Skillnaden märks i vardagen.

Det är en sak att långsamt kunna resa sig från en stol. En annan att snabbt komma upp när telefonen ringer i hallen, bussen står vid hållplatsen eller barnbarnet bestämmer sig för att springa rakt mot gatan.

Just därför rekommenderar träningssajten Eat This, Not That fyra enkla benövningar där väggen används som stöd.

Det är ett träningsredskap de flesta redan har investerat i.

Sista chansen att träna ute – forskningen visar varför du bör ta den

Snart kommer mörkret, regnet och månaderna när en löprunda och träna ute kräver pannlampa, reflexväst och ovanligt gott humör. Så passa på nu. Forskning
Knäböj mot vägg tränar både lår och förmågan att resa sig snabbt. (Foto: Canva)

1. Knäböj mot vägg

Ställ ryggen mot väggen och placera fötterna ungefär två steg framför dig.

Sänk kroppen långsamt under cirka tre sekunder tills låren närmar sig horisontellt läge. Pressa dig sedan upp så snabbt du kan med bibehållen kontroll.

Gör sex till åtta repetitioner.

Tanken är inte att samla så många repetitioner som möjligt utan att varje uppresning ska vara kraftfull. Vila gärna två till tre minuter mellan seten.

Marschövningar mot väggen tränar rörelser som används varje dag. (Foto: Canva)

2. Marschera mot väggen

Ställ dig med båda händerna mot väggen och luta kroppen lätt framåt.

Lyft ett knä snabbt mot höften, sänk kontrollerat och byt ben. Håll kroppen rak och försök undvika att höfterna börjar dansa samba efter tio sekunder.

Fortsätt i 30 till 45 sekunder.

Övningen tränar rörelsen som används varje gång du går, springer eller tar ett större steg uppför.

Träning efter 60 handlar inte bara om styrka utan också om tempo och stabilitet. (Foto: Canva)

3. Tåhävningar

Vaderna är lätta att glömma tills man behöver dem.

Stå med händerna mot väggen och fötterna höftbrett isär. Pressa dig snabbt upp på tå, stanna till och gå långsamt tillbaka ner.

Gör 12 till 15 repetitioner.

Vadmusklerna spelar en viktig roll för frånskjutet när du går och bidrar samtidigt till stabilitet runt fotleden.

Den som vill göra övningen svårare kan så småningom träna ett ben i taget.

Glöm gymmet – här är träningen som kan vara rena medicinen för hjärtat

Det krävs varken löparskor, dyr cykel eller medlemskap på gymmet för att få kroppen att jobba. En betydligt lugnare träningsform kan samtidigt stärka
Du behöver varken maskiner eller hantlar för att träna benen effektivt. (Foto: Canva)

4. Sitt mot väggen

Avsluta med den gamla klassikern väggsittning.

Placera ryggen mot väggen och sjunk ned som om du satt på en osynlig stol. Håll ryggen mot väggen och vikten över hälarna.

Stanna där i 20 till 40 sekunder.

Det kan låta enkelt.

Efter ungefär 25 sekunder brukar låren ha en annan uppfattning.

Börja lugnt

Poängen är inte att köra benen tills du måste krypa till duschen.

Övningarna ska utföras kontrollerat och anpassas efter den egna förmågan. Den som har problem med exempelvis knän, höfter, balans eller hjärt-kärlsjukdom bör anpassa träningen och vid behov diskutera upplägget med fysioterapeut eller vårdpersonal.

Men principen är enkel: ben ska inte bara vara starka. De behöver kunna reagera snabbt.

Och en vägg behöver, till skillnad från ett gymkort, aldrig förnyas.

90 år, kroppsbyggare och aldrig sjuk: ”Jag gör det som är bäst för mig”

Han har nyss fyllt 90 år och är ett massivt muskelpaket – hela 19 nationella titlar har han vunnit och flaggar för att det kommer fler. ”Min fru har
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Mest lästa i kategorin

Socialminister Jakob Forssmed (KD) informerar under en pressträff om utredningar för adhd- och autismdiagnoser utanför den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Foto: Claudio Bresciani / TT
Företag

Adhd-klinik i konkurs: Över hundra patienter kräver pengar tillbaka

01 okt. 2026
Red Bull
Börs & Finans

Red Bull mot Indien – stämning om orden "energy drink"

28 sep. 2026