Du behöver inte gå 10 000 steg – redan här syns stora hälsovinster

Även färre steg gör skillnad

För den som brukar hamna långt under 7 000 finns kanske studiens mest uppmuntrande besked ännu längre ned på stegräknaren. En ökning från 2 000 till 4 000 steg per dag var kopplad till omkring 36 procent lägre risk att dö.

ANNONS

Det är alltså ingen poäng med att avfärda dagens promenader bara för att klockan inte visar 7 000 vid läggdags. Hälsovinsterna börjar inte plötsligt vid en viss siffra.

Varför lyfter forskarna då fram just 7 000? För flera av de undersökta hälsoutfallen blev de ytterligare vinsterna mindre någonstans kring 5 000-7 000 steg om dagen. Det gör 7 000 till ett tänkbart riktmärke, särskilt för den som upplever 10 000 som svårt att få in i vardagen.

Ska du sluta vid 7 000?

Nej, säger forskarna. Den som redan går 10 000 steg behöver inte dra ned på promenaderna. Fler steg kan fortfarande vara förknippade med bättre hälsa, även om den extra nyttan ofta blir mindre när man redan rör sig mycket.

Det är också svårt att sätta samma mål för alla. Forskaren Amanda Paluch säger till NPR att tidigare studier pekat mot att sambandet mellan steg och lägre dödlighet planar ut vid ungefär 6 000-8 000 steg för äldre vuxna, medan motsvarande intervall för yngre vuxna snarare är 8 000-10 000. Lancet-översikten kunde däremot inte göra en egen tillförlitlig analys av hur resultaten varierade med ålder.

Och måste stegen tas i rask takt? Där ger den nya översikten inget säkert svar. Forskningen om gånghastighet är mer svårtolkad än den om det totala antalet steg.

I slutändan? Om klockan visar 6 800 i kväll finns ingen anledning att se dagen som misslyckad. Siffrorna pekar framför allt på något enklare: fler steg än du brukar ta kan vara värdefulla, även när du inte når ett runt mål.

Läs också: Åtta E-nummer kopplas till högt blodtryck – finns i vanlig mat. E55