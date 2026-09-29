Stegräknaren visar 6 800 när dagen är slut. Nära, men ändå under det där målet som så många känner till. Frågan är bara om 10 000 steg verkligen är gränsen som avgör om promenaderna gör nytta. Forskarnas svar ger anledning att släppa jakten på ett perfekt tal.
Du behöver inte gå 10 000 steg – redan här syns stora hälsovinster
Målet om 10 000 steg per dag har hängt med länge. Men siffran kommer ursprungligen från en japansk reklamkampanj, inte från forskning som visade att just det antalet steg krävs för bättre hälsa.
Dessutom pekar en stor forskningsöversikt i The Lancet Public Health mot ett mål som fler kan nå: omkring 7 000 steg om dagen.
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47 procent lägre risk att dö
Forskarna gick igenom 57 studier om sambandet mellan uppmätta steg och olika hälsoutfall. När de jämförde personer som gick omkring 7 000 steg per dag med personer som gick 2 000 steg var den förra nivån kopplad till 47 procent lägre risk att dö under studiernas uppföljning.
Samma jämförelse visade också lägre risk för bland annat hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes.
Värt att nämna är att resultaten handlar om samband mellan människors aktivitetsnivå och hälsa. De innebär inte att en person automatiskt sänker sin egen risk med en viss procentsats genom att börja gå ett bestämt antal steg.
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Även färre steg gör skillnad
För den som brukar hamna långt under 7 000 finns kanske studiens mest uppmuntrande besked ännu längre ned på stegräknaren. En ökning från 2 000 till 4 000 steg per dag var kopplad till omkring 36 procent lägre risk att dö.
Det är alltså ingen poäng med att avfärda dagens promenader bara för att klockan inte visar 7 000 vid läggdags. Hälsovinsterna börjar inte plötsligt vid en viss siffra.
Varför lyfter forskarna då fram just 7 000? För flera av de undersökta hälsoutfallen blev de ytterligare vinsterna mindre någonstans kring 5 000-7 000 steg om dagen. Det gör 7 000 till ett tänkbart riktmärke, särskilt för den som upplever 10 000 som svårt att få in i vardagen.
Ska du sluta vid 7 000?
Nej, säger forskarna. Den som redan går 10 000 steg behöver inte dra ned på promenaderna. Fler steg kan fortfarande vara förknippade med bättre hälsa, även om den extra nyttan ofta blir mindre när man redan rör sig mycket.
Det är också svårt att sätta samma mål för alla. Forskaren Amanda Paluch säger till NPR att tidigare studier pekat mot att sambandet mellan steg och lägre dödlighet planar ut vid ungefär 6 000-8 000 steg för äldre vuxna, medan motsvarande intervall för yngre vuxna snarare är 8 000-10 000. Lancet-översikten kunde däremot inte göra en egen tillförlitlig analys av hur resultaten varierade med ålder.
Och måste stegen tas i rask takt? Där ger den nya översikten inget säkert svar. Forskningen om gånghastighet är mer svårtolkad än den om det totala antalet steg.
I slutändan? Om klockan visar 6 800 i kväll finns ingen anledning att se dagen som misslyckad. Siffrorna pekar framför allt på något enklare: fler steg än du brukar ta kan vara värdefulla, även när du inte når ett runt mål.
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