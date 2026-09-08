Sista chansen att träna ute – forskningen visar varför du bör ta den

Omgivningen lurar hjärnan

En möjlig förklaring är att hjärnan helt enkelt får annat att syssla med utomhus.

På en motionscykel stirrar du på en vägg, en tv-skärm eller siffrorna på displayen. Ute passerar träd, människor, trafik, vatten och hus.

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GIH-professorn Peter Schantz har pekat på att intrycken från omgivningen kan konkurrera med kroppens signaler om trötthet. Samma belastning kan därför kännas lättare utomhus.

Effekten tycks dessutom vara större i vackra och varierade miljöer än i monotona omgivningar.

Det är goda nyheter för alla som fortfarande har parker, skogar och motionsspår inom räckhåll innan hösten på allvar förvandlas till den svenska färgskalan grå, mörkgrå och blöt.

Sprang 66 procent snabbare ute

Ett av de mest spektakulära resultaten kommer från en äldre svensk studie.

Elva manliga löpare fick springa både på löpband och utomhus och själva välja hastighet efter samma upplevda ansträngning.

Utomhus sprang de i genomsnitt 11,7 kilometer i timmen.

På löpband: 7,1 kilometer i timmen.

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Det innebär en skillnad på omkring 66 procent.

Samtidigt hade löparna både högre puls och högre blodlaktat utomhus. Kroppen arbetade alltså hårdare än vad deltagarna själva upplevde.

Det är ungefär motsatsen till känslan när du har sprungit på löpband i en kvart och upptäcker att displayen säger nio minuter.

Ju vackrare omgivning, desto mindre tycks hjärnan bry sig om att benen protesterar. Foto: Canva

Passa på innan november

En större forskningsöversikt från 2024, med totalt 1 168 deltagare, pekar åt samma håll. Träning utomhus upplevdes ofta som mer njutbar och mindre ansträngande än motsvarande träning inomhus.

Men forskningen ska inte överdrivas. Studierna är olika och flera bygger på relativt små grupper.

Effekten verkar också vara störst vid lätt och måttlig träning som promenader, cykling och vanlig jogging. När du kör riktigt hårda intervaller hjälper det mindre hur vackert det är runt omkring.

Men budskapet är ändå ganska behagligt.

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Har du möjlighet att springa, promenera eller cykla ute i september och början av oktober – gör det.