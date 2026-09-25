Han har nyss fyllt 90 år och är ett massivt muskelpaket – hela 19 nationella titlar har han vunnit och flaggar för att det kommer fler. ”Min fru har alltid stöttat mig”.
90 år, kroppsbyggare och aldrig sjuk: "Jag gör det som är bäst för mig"
Japan är känt för en åldrande befolkning där antalet 100-plussare nu överstiger hundratusen, enligt Japans ministeriet för hälsa, arbete och välfärd.
Mitt i denna demografiska verklighet finns en man som vägrar att kapitulera för åldrandet. Toshisuke Kanazawa fyllde 90 år dagen före sin senaste seger i Japan Masters Bodybuilding Championships. Han har vunnit 19 nationella titlar och visar inga tecken på att sluta.
Bakom den vältränade fysiken ligger en livslång hängivenhet till träning och disciplin. Redan under uppväxten i Shimane-prefekturen visade han prov på idrottslig talang som simmare. En muskelskada satte stopp för de olympiska drömmarna men ledde honom i stället in på banan för professionell bodybuilding, berättar The Guardian.
”Jag gör det som är bäst för mig och min kropp i den här åldern”, säger krutgubben.
Har tävlat mot Schwarzenegger
Föräldrarna var skeptiska men han lovade att bli bäst i Japan. Efter fem års isolerad träning infriade han löftet genom att vinna Mister Japan som 24-åring.
Karriären har rymt både framgångar och motgångar. År 1967 tävlade han i Mr Universe i Montreal tillsammans med Arnold Schwarzenegger och slutade på fjärde plats. Han drog sig tillbaka i 30-årsåldern men gjorde comeback vid 50 för att stötta sin sjuka hustru.
Efter fyllda 80 har han vunnit sex världsmästerskap för seniorer. Hans träningsrutiner i Hiroshima omfattar sex dagar i veckan där han numera använder träningsmaskiner i stället för fria vikter för att skydda kroppen.
Avslöjar: Så håller jag mig i trim
Livsstilen bygger på ren mat och strikta vanor. Han har aldrig rökt eller druckit alkohol samt uteslutit kött och fisk för länge sedan. Kosten består huvudsakligen av brunt ris med furikake natto och misosoppa med råa ägg samt tre proteindrinkar om dagen. Han sover sju timmar per natt och låter återhämtningen styra.
”Jag brukade dricka sex proteinshakes om dagen, men nu dricker jag tre. När jag blir äldre är det svårare att få i sig så mycket vätska”, säger den 90-årige muskelbyggaren i reportaget.
Tänker vara bodybuilder livet ut
Japan brottas med ekonomiska utmaningar och kostnader kring en åldrande befolkning. Flera äldre japaner presterar exceptionella resultat som exempelvis fotbollsspelaren Kazuyoshi Miura och simmaren Shoko Yonezawa.
Kanazawa oroar sig för att många ger upp sina intressen för tidigt. Han menar att musklerna försvagas om man bara låter det ske.
”Jag vill vara kroppsbyggare tills den dag jag dör.”