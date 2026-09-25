90 år, kroppsbyggare och aldrig sjuk: "Jag gör det som är bäst för mig"

Mitt i denna demografiska verklighet finns en man som vägrar att kapitulera för åldrandet. Toshisuke Kanazawa fyllde 90 år dagen före sin senaste seger i Japan Masters Bodybuilding Championships. Han har vunnit 19 nationella titlar och visar inga tecken på att sluta.

Bakom den vältränade fysiken ligger en livslång hängivenhet till träning och disciplin. Redan under uppväxten i Shimane-prefekturen visade han prov på idrottslig talang som simmare. En muskelskada satte stopp för de olympiska drömmarna men ledde honom i stället in på banan för professionell bodybuilding, berättar The Guardian.

”Jag gör det som är bäst för mig och min kropp i den här åldern”, säger krutgubben.

Har tävlat mot Schwarzenegger

Föräldrarna var skeptiska men han lovade att bli bäst i Japan. Efter fem års isolerad träning infriade han löftet genom att vinna Mister Japan som 24-åring.

Karriären har rymt både framgångar och motgångar. År 1967 tävlade han i Mr Universe i Montreal tillsammans med Arnold Schwarzenegger och slutade på fjärde plats. Han drog sig tillbaka i 30-årsåldern men gjorde comeback vid 50 för att stötta sin sjuka hustru.

Efter fyllda 80 har han vunnit sex världsmästerskap för seniorer. Hans träningsrutiner i Hiroshima omfattar sex dagar i veckan där han numera använder träningsmaskiner i stället för fria vikter för att skydda kroppen.