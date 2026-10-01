Mer än hundra patienter kräver tillbaka pengar från adhd-kliniken Psykiatrispecialisterna i Linköping, som stängdes av domstol i våras och sedan gick i konkurs. Utredningarna kostade omkring 30 000 kronor och betalades i förskott.
Adhd-klinik i konkurs: Över hundra patienter kräver pengar tillbaka
Dagens PS har tidigare beskrivit hur adhd-diagnoser säljs privat. Nu vänder sig patienterna till konkursförvaltaren. Konkursförvaltaren Oscar Brandin säger följande, enligt SVT:
Jag har ingen exakt siffra men det är över hundra patienter.
Flera hade betalat för utredningar som aldrig startade eller blev klara.
Om var och en betalat hela priset handlar det om över tre miljoner kronor, enligt Dagens PS beräkning. Det är för tidigt att säga om patienterna får något tillbaka, uppger förvaltaren.
Domstol stängde kliniken i mars
Inspektionen för vård och omsorg förbjöd verksamheten med omedelbar verkan i slutet av februari 2026, efter att ha funnit läkemedel som ordinerats utan nödvändig medicinsk bedömning och utredningar som inte uppfyllde vårdkraven, skriver Psykologtidningen.
Bolaget begärde inhibition, alltså att förbudet skulle pausas, och förvaltningsrätten biföll begäran den 3 mars, eftersom domstolen inte såg någon akut risk för patientsäkerheten, enligt SVT.
Den 19 mars gjorde Kammarrätten i Göteborg motsatt bedömning. Bristerna var så allvarliga att kliniken måste stängas omedelbart, rapporterade SVT. I slutet av mars beslutade Linköpings tingsrätt om konkurs efter bolagets egen ansökan.
Det har hänt förr. När Skatteverket 2023 ansökte om konkurs för två vårdcentraler i Göteborg berördes drygt 9 400 patienter, och regionen aktiverade sin beredskapsplan, skrev Realtid.
Förskottet blev en del av konkursboet
Förskottsbetalningen blir en del av konkursboet. Konsumentverket skriver att ”du blir en oprioriterad fordran” och chansen att få tillbaka pengarna är liten. Där uppmanas även konsumenter att vända sig till konkursförvaltaren med sitt krav.
Den som har delbetalat sin utredning har en väg till. Enligt 29 § konsumentkreditlagen får köparen rikta samma invändningar mot kreditgivarens betalningskrav som mot säljaren. Vid anspråk på återbetalning ”svarar kreditgivaren lika med säljaren för att anspråket fullgörs” enligt lagen.
I praktiken kan patienten kräva pengarna från kreditbolaget i stället för ur konkursboet.
Marknaden säljer utredningar på kredit
Marknadspriset för en vuxenutredning ligger år 2026 på ungefär 24 000 till 35 000 kronor, och klinikerna erbjuder delbetalning, enligt klinikkedjan Rikta Psykiatri.
Vårdgivare med enbart privat finansiering har ökat omsättningen med 300 procent på sex år. Privata adhd- och autismutredningar omsatte minst 1,57 miljarder kronor 2024, rapporterar Läkartidningen.
Regeringen utreder ökningen
Den 3 juli tillsatte regeringen en delegation som ska analysera utvecklingen av neuropsykiatriska diagnoser bland barn och unga, särskilt adhd och autism, och föreslå åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2027, enligt kommittédirektivet.
Socialminister Jakob Forssmed, sa enligt regeringen:
När allt fler barn och unga får en neuropsykiatrisk diagnos behöver vi få en samlad bild av vad som driver utvecklingen.
Hur många patienter och hur stora deras krav är, är inte klarlagt ännu.
Läs även: Kriminellt gäng utnyttjar Ukrainakriget – 7 av 10 kilo utvinns olagligt
Läs även: Efter 3,5 år: Innenvos tidigare vd åtalas för 15 ekobrott