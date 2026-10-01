Adhd-klinik i konkurs: Över hundra patienter kräver pengar tillbaka

Jag har ingen exakt siffra men det är över hundra patienter.

Flera hade betalat för utredningar som aldrig startade eller blev klara.

Om var och en betalat hela priset handlar det om över tre miljoner kronor, enligt Dagens PS beräkning. Det är för tidigt att säga om patienterna får något tillbaka, uppger förvaltaren.

Domstol stängde kliniken i mars

Inspektionen för vård och omsorg förbjöd verksamheten med omedelbar verkan i slutet av februari 2026, efter att ha funnit läkemedel som ordinerats utan nödvändig medicinsk bedömning och utredningar som inte uppfyllde vårdkraven, skriver Psykologtidningen.

Bolaget begärde inhibition, alltså att förbudet skulle pausas, och förvaltningsrätten biföll begäran den 3 mars, eftersom domstolen inte såg någon akut risk för patientsäkerheten, enligt SVT.

Den 19 mars gjorde Kammarrätten i Göteborg motsatt bedömning. Bristerna var så allvarliga att kliniken måste stängas omedelbart, rapporterade SVT. I slutet av mars beslutade Linköpings tingsrätt om konkurs efter bolagets egen ansökan.

Det har hänt förr. När Skatteverket 2023 ansökte om konkurs för två vårdcentraler i Göteborg berördes drygt 9 400 patienter, och regionen aktiverade sin beredskapsplan, skrev Realtid.