Bolaget hävdar att myndigheten slog till utan förvarning och varnar för att beslutet hotar investeringar på den snabbt växande indiska marknaden.

Vänder sig mot evidensen

Red Bull lämnade in sin stämningsansökan till Delhi High Court den 25 september. Enligt handlingarna, som Reuters har tagit del av, anser bolaget att myndigheten inte följde de rättsliga processerna när förbudet infördes.

Red Bull hävdar att det plötsliga förbudet skapar ”betydande osäkerhet” för verksamheten och påverkar både befintliga och planerade investeringar i Indien. Bolaget menar också att beslutet strider mot Indiens uttalade ambition att underlätta internationell handel, investeringar och förutsägbarhet för företag.

Enligt en regeringskälla som Reuters talat med kommer myndigheten att försvara beslutet i domstol. Källan säger att FSSAI historiskt aldrig har tillåtit beteckningen ”energy drinks” på etiketter. De menar att det saknas en särskild indisk standard för ”energy drink” och har reagerat mot påståenden om att dryckerna exempelvis skulle öka energin eller förbättra fokus, vilket de anser saknar vetenskaplig evidens.

Bolagen har fått 90 dagar på sig att anpassa sig, men krävt mer tid.

Växer 12,6 procent om året

Enligt Euromonitor växer den indiska energidrycksmarknaden med 12,6 procent om året, snabbare än både USA och Kina. Försäljningen väntas uppgå till omkring 1,6 miljarder dollar, motsvarande cirka 15 miljarder kronor, 2028.

Red Bulls verksamhet i landet har också vuxit kraftigt. Intäkterna i Indien uppgick till 130 miljoner dollar 2024, mer än dubbelt så mycket som fyra år tidigare.

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Delhi High Court tog upp Red Bulls fall på måndagen. Domstolen frågade enligt juridiksajten Bar & Bench om Red Bull hade fått någon möjlighet att yttra sig innan myndighetens beslut fattades. FSSAI har ombetts återkomma i frågan och nästa förhandling är planerad till den tisdagen 29 september.

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