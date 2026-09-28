Spring 6,7 kilometer. Vänta tills nästa heltimme. Spring samma sträcka igen. Fortsätt med loppet tills kroppen, huvudet eller båda två säger upp sig. Backyard ultra är löparvärldens kanske mest absurda tävlingsform – och den växer snabbt.
Loppet tar slut först när alla utom en har gett upp
Det finns maraton. Det finns ultramaraton. Och så finns det tävlingar där själva idén tycks ha uppstått under ett samtal som borde ha avslutats betydligt tidigare.
Backyard ultra går ut på att springa en slinga på exakt 4,167 miles, ungefär 6,7 kilometer, varje timme.
Klarar du varvet på 50 minuter får du tio minuters vila. Klarar du det på 59 minuter får du en minut. Missar du nästa start är du ute.
Sedan fortsätter det.
Och fortsätter.
Tills bara en person återstår, skriver NYTimes.
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Ett lopp utan mållinje
Till skillnad från nästan alla andra tävlingar finns ingen bestämd distans och ingen sluttid. Ingen vet på lördagsmorgonen om vinnaren kommer att vara färdig på söndag, måndag eller när resten av familjen har slutat ringa.
Formatet skapades 2011 av amerikanen Gary ”Lazarus Lake” Cantrell, mannen bakom det ökända Barkley Marathons.
Tanken var ursprungligen ganska enkel. Han hade mark hemma på sin gård och ville skapa ett lopp som fick plats där.
Sedan blev det en rörelse.
Under det senaste året arrangerades minst 500 backyardlopp runt om i världen. Mer än 700 finns redan planerade framåt, i omkring 80 länder.
Det är ungefär vad som händer när löpare upptäcker att ett vanligt ultramaraton inte längre ger tillräckligt dåliga idéer.
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Spring långsamt – väldigt länge
Det märkliga är att tempot ofta är beskedligt.
Många växlar mellan löpning och gång. Den som springer för fort riskerar att bränna energi i onödan. Den som springer för långsamt hinner inte vila.
Därmed blir tävlingen ett slags matematik med svullna fötter.
Mellan varven sitter deltagarna i campingstolar, äter potatismos, nudlar, godis och sportdryck, tejpar fötter och försöker avgöra om smärtan i fotleden är normal eller ett meddelande från kroppen som bör tas på större allvar.
Sömn kan bestå av några minuter i en stol.
Sedan ljuder startsignalen igen.
179 miles och fortfarande pigg
Vid loppet Prairie on Fire utanför Indianapolis i september deltog över 200 löpare.
65-åriga Susannah Dyson sprang drygt 106 kilometer på 16 timmar, längre än hon någonsin sprungit tidigare.
Tolvåriga Kaelynn Dailey tog sig över 66 kilometer.
Majel Wells, 48, fortsatte i över 207 kilometer och blev sista kvinna kvar i tävlingen.
Till slut återstod bara Matthew Sandlin, 42.
När de andra hade fallit bort sprang han sitt sista varv ensam och vann efter totalt 179,1 miles, nästan 288 kilometer.
Det mest oroande?
Han tyckte inte ens att han var färdig.
”Nothing hurt”, berättade han efteråt och sade att han kände sig redo att fortsätta springa nästan hur länge som helst.
Farligt när envisheten vinner
Backyard ultra lockar eftersom formatet får vanliga motionärer att upptäcka att de kan springa betydligt längre än de trodde.
Men där finns också problemet.
Ultralöpning innebär risk för bland annat uttorkning, överbelastningsskador, sömnbrist och i extrema fall allvarliga medicinska komplikationer. När tävlingen saknar naturlig mållinje blir dessutom förmågan att ge upp en ganska viktig egenskap.
För deltagarna verkar just det vara en del av attraktionen.
Alla andra tävlingar berättar när du är klar.
Här måste du bestämma det själv.
Eller vänta tills kroppen gör det åt dig.
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