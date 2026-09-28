Loppet tar slut först när alla utom en har gett upp

Backyard ultra går ut på att springa en slinga på exakt 4,167 miles, ungefär 6,7 kilometer, varje timme.

Klarar du varvet på 50 minuter får du tio minuters vila. Klarar du det på 59 minuter får du en minut. Missar du nästa start är du ute.

Sedan fortsätter det.

Och fortsätter.

Tills bara en person återstår, skriver NYTimes.

Ett lopp utan mållinje

Till skillnad från nästan alla andra tävlingar finns ingen bestämd distans och ingen sluttid. Ingen vet på lördagsmorgonen om vinnaren kommer att vara färdig på söndag, måndag eller när resten av familjen har slutat ringa.

Formatet skapades 2011 av amerikanen Gary ”Lazarus Lake” Cantrell, mannen bakom det ökända Barkley Marathons.

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Tanken var ursprungligen ganska enkel. Han hade mark hemma på sin gård och ville skapa ett lopp som fick plats där.

Sedan blev det en rörelse.

Under det senaste året arrangerades minst 500 backyardlopp runt om i världen. Mer än 700 finns redan planerade framåt, i omkring 80 länder.

Det är ungefär vad som händer när löpare upptäcker att ett vanligt ultramaraton inte längre ger tillräckligt dåliga idéer.