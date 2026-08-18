Glöm gymmet – här är träningen som kan vara rena medicinen för hjärtat

Vissa positioner kräver betydligt mer styrka än de först verkar göra. När flera muskelgrupper aktiveras samtidigt som andningen kontrolleras kan pulsen dessutom stiga. Exakt hur ansträngande passet blir beror förstås på vilken typ av yoga du väljer.

Och nej, du behöver inte kunna slå knut på dig själv första gången.

Andningen spelar huvudrollen

En av yogans stora poänger är kombinationen av fysisk aktivitet och medveten andning. Långsammare och kontrollerad andning kan bidra till avslappning och minska kroppens stresspåslag.

Precis som annan regelbunden fysisk aktivitet kan yoga också bidra till bättre kondition och lägre vilopuls, samtidigt som rörlighet, balans och kroppskontroll tränas.

Det praktiska är nästan lika attraktivt. En yogamatta räcker långt och när grunderna sitter går många övningar att göra hemma, på resan eller ute i en park. Det finns alltså få möjligheter att skylla på att gymkortet ligger kvar i en annan jacka.

Träna utomhus utan gymmet är en het trend under 2026. (Foto: Kike Vega/Unsplash)

Börja försiktigt utanför gymmet

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Yoga ersätter däremot inte automatiskt promenader, löpning eller annan konditionsträning. Den stora styrkan ligger snarare i kombinationen av rörelse, styrka, balans och återhämtning.

Den som är ovan, har hjärtproblem eller andra medicinska besvär bör börja försiktigt och vid behov rådgöra med vården. För nybörjare kan några pass med en instruktör dessutom vara klokare än att försöka imitera internets mest akrobatiska yogapositioner hemma i vardagsrummet.