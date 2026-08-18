Det krävs varken löparskor, dyr cykel eller medlemskap på gymmet för att få kroppen att jobba. En betydligt lugnare träningsform kan samtidigt stärka musklerna, förbättra rörligheten och hjälpa kroppen att varva ner. Vi talar förstås om yoga.
Glöm gymmet – här är träningen som kan vara rena medicinen för hjärtat
Yoga har länge dragits med ett lite oförtjänt rykte som avancerad stretching för väldigt viga människor. Men bakom de lugna rörelserna finns en träningsform där muskler, balans och andning arbetar tillsammans.
Vissa positioner kräver betydligt mer styrka än de först verkar göra. När flera muskelgrupper aktiveras samtidigt som andningen kontrolleras kan pulsen dessutom stiga. Exakt hur ansträngande passet blir beror förstås på vilken typ av yoga du väljer.
Och nej, du behöver inte kunna slå knut på dig själv första gången.
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Andningen spelar huvudrollen
En av yogans stora poänger är kombinationen av fysisk aktivitet och medveten andning. Långsammare och kontrollerad andning kan bidra till avslappning och minska kroppens stresspåslag.
Precis som annan regelbunden fysisk aktivitet kan yoga också bidra till bättre kondition och lägre vilopuls, samtidigt som rörlighet, balans och kroppskontroll tränas.
Det praktiska är nästan lika attraktivt. En yogamatta räcker långt och när grunderna sitter går många övningar att göra hemma, på resan eller ute i en park. Det finns alltså få möjligheter att skylla på att gymkortet ligger kvar i en annan jacka.
Börja försiktigt utanför gymmet
Yoga ersätter däremot inte automatiskt promenader, löpning eller annan konditionsträning. Den stora styrkan ligger snarare i kombinationen av rörelse, styrka, balans och återhämtning.
Den som är ovan, har hjärtproblem eller andra medicinska besvär bör börja försiktigt och vid behov rådgöra med vården. För nybörjare kan några pass med en instruktör dessutom vara klokare än att försöka imitera internets mest akrobatiska yogapositioner hemma i vardagsrummet.
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