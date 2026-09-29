Svenska män undviker tandläkaren: "Vi har ingen förklaring"

Under en tvåårsperiod – juli 2024 till och med juni 2026 – gick nästan 67 procent av befolkningen till tandläkaren, något färre än före pandemiåren.

Män är sämre än kvinnor på att gå till tandläkaren. 62 procent av männen går idag till tandläkaren jämfört med 71 procent av kvinnorna.

Abonnera på tandvård dålig affär för de flesta. Dagens PS

Sämre även innan pandemin

Männen var sämre på detta även innan pandemin. Då gick 64 procent av männen till tandläkaren, men sedan har svenska män blivit ännu sämre på det.

Under pandemin sjönk siffran till 62,3 procent och i dag är den ännu lägre – 62,1 procent.

Jämför man med kvinnorna är skillnaden stor. Innan pandemin gick 72 procent av de svenska kvinnorna till tandläkaren, skriver Försäkringskassan.

Under pandemin sjönk andelen till 70 och i dag är den alltså 71 procent.

Hit åker svenskarna och fixar tänderna. Dagens PS