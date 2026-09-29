Omanligt att gå till tandläkaren? Svenska män gör det inte lika ofta som kvinnor. Smålänningar sköter tänderna bäst, gotlänningar sämst.
Svenska män undviker tandläkaren: "Vi har ingen förklaring"
Vi kanske har blivit bättre på att borsta tänder, men definitivt sämre på att visa upp dem hos tandläkaren.
Tandläkarbesöken har minskat sedan tiden innan pandemin – och det gäller framför allt svenska män.
Under en tvåårsperiod – juli 2024 till och med juni 2026 – gick nästan 67 procent av befolkningen till tandläkaren, något färre än före pandemiåren.
Män är sämre än kvinnor på att gå till tandläkaren. 62 procent av männen går idag till tandläkaren jämfört med 71 procent av kvinnorna.
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Sämre även innan pandemin
Männen var sämre på detta även innan pandemin. Då gick 64 procent av männen till tandläkaren, men sedan har svenska män blivit ännu sämre på det.
Under pandemin sjönk siffran till 62,3 procent och i dag är den ännu lägre – 62,1 procent.
Jämför man med kvinnorna är skillnaden stor. Innan pandemin gick 72 procent av de svenska kvinnorna till tandläkaren, skriver Försäkringskassan.
Under pandemin sjönk andelen till 70 och i dag är den alltså 71 procent.
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”Vi har ingen förklaring”
”Det kan bero på att kvinnor generellt är bättre på att prioritera sin tandhälsa medan män går först när det blir vid akut”, funderar Försäkringskassans analytiker Jonas Erlandsson.
”Men vi har ingen förklaring till varför mäns tandläkarbesök inte kommit upp på samma nivåer som innan pandemin”, erkänner han.
Det är dessutom stora regionala skillnader i hur det allmänna tandvårdsbidraget, se fakta, utnyttjas.
I Småland definierat som Jönköpings län har befolkningen använt bidraget mest och 72 procent av invånarna besökt tandläkare under bidragsperioden.
Gotlänningar är uppenbarligen inte lika heta på att ta för sig av bidrag. Där har bara 58 procent utnyttjat bidraget och besökt tandläkaren, färst i hela landet.
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Minskar mest på Gotland
Det är även på Gotland tandläkarbesöken minskat mest sedan pandemin, minus 13,8 procent.
I Skåne, Värmland, Östergötland och Stockholms län har de i stället ökat, mest i Stockholm.
”Vi har inte undersökt närmare vad dessa regionala variationer beror på men det är troligt att siffrorna speglar vilken tillgång man har till tandläkare och var i landet det är brist på tandläkare”, tror Jonas Erlandsson.
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Fakta/Tandvårdsbidraget i Sverige
- Det allmänna tandvårdsbidraget är 300 kronor per år för personer i åldern 24–65 år.
- För personer mellan 20–23 år och för personer över 67 år är summan den dubbla, 600 kronor.
- För personer som fyller 66 år under 2026 är beloppet 600 kronor i år. Det här är en tillfällig regel som gäller 2026.
- Ersättningen kan sparas i två år och dras automatiskt från tandläkarräkningen. Den 1 juli varje år fylls det allmänna tandvårdsbidraget på, men man kan alltså som mest ha två bidrag sparade.
(Källa: Försäkringskassan)
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