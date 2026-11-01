En uppmärksammad studie hävdar att 2-3 koppar kaffe om dagen minskar risken för demens. Nu ifrågasätts den av forskare.
Forskare om kaffe och demens: Kaffe är nyttigt – kanske
En studie som menar att man kan minska risken för demens genom att dricka 2-3 koppar kaffe om dagen, har fått global uppmärksamhet.
Norska TV2, det danska nationella kunskapscentret för demens, danska BT och New York Times är några av alla som spridit studien och dess slutsatser.
Nu invänder flera forskare och hävdar att det är svårt att dra slutsatser baserat på den här studien.
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”Studien ger inget svar”
Jennifer Dowd och John Mandrola, båda professorer och hälsoforskare, har var för sig skrivit kritiska analyser på Substack och pekar på brister i studien.
”Denna studie ger inget svar på vad kaffedrickande innebär för risken att utveckla demens”, säger professor Karsten Juhl Jørgensen från Syddansk universitet instämmande.
I studien kring kaffevanor och demens analyserade forskare från Harvard hälsodata från drygt 131 000 amerikaner för perioden 1980-2023.
Forskarnas slutsats blev att 1-5 koppar kaffe per dag är förknippat med en 18 procent lägre risk för demens, jämfört med ett mycket lågt koffeinintag.
Forskarna fanns det tydligaste sambandet hos dem som drack 2-3 koppar kaffe eller 1-2 koppar koffeinhaltigt te per dag.
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Kan finnas andra förklaringar
Men det kan finnas andra förklaringar till resultaten, menar forskare. Studien försöker ta hänsyn till flera osäkerhetsfaktorer.
Den justerar för kost, utbildning, inkomst, alkoholkonsumtion och rökning. Det visar sig att de som dricker mest kaffe också röker mer än andra.
Jennifer Dowd, professor i demografi och folkhälsa i Oxford, pekar här på en möjlig brist i studien.
Personer som röker mer än andra tenderar att dö tidigare, säger Dowd som påpekar att forskarna inte tagit hänsyn till det i studien.
”Många som dricker mycket kaffe kan ha dött innan de hann utveckla demens”, skriver hon i en kommentar till danska Videnskap.
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”Vanligt att komma ihåg fel”
Enligt Karsten Juhl Jørgensen är avlidna rökare inte den enda potentiella felkällan. Även minnesproblem kan ha spelat in.
”Studien kartlade deltagarnas kaffekonsumtion genom att fråga dem. Det kan vara svårt för vem som helst av oss att minnas exakt vad vi har gjort, ett fenomen som kallas ’minnesbias’ recall bia)”, säger han.
”Av uppenbara skäl kan detta vara ett särskilt stort problem i studier som undersöker hur kognitiv förmåga försämras över tid.”
En annan utmaning ligger i hur forskarna tolkade deltagarnas alkoholkonsumtion, skriver norska Forskning.
Enligt Juhl Jørgensen kan studien ha missat skillnader i deltagarnas vanor. Om personer som dricker lite kaffe även ägnar sig åt skadlig alkoholkonsumtion, så kan det vara förklaringen till deras ökade risk för demens, inte avsaknaden av kaffe.
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”Sex öl i stället för kaffe ökar risken”
”För att uttrycka det rakt på sak: om du inleder dagen med sex ljumma öl i stället för tre koppar kaffe, löper du en ökad risk att utveckla demens”, säger Juhl Jørgensen.
Och om så är fallet överskattar studien återigen kaffets betydelse, menar professorn.
Forskarna bakom den nya studien påpekar själva att de bara har funnit ett samband mellan kaffekonsumtion och en lägre risk för demens.
De kan därför inte dra slutsatsen att koffein och kaffe är anledningen till att färre personer utvecklar demens.
Så vad blir det ”on the bottom line”? Det vanliga, att vi inte vet säkert. Men vi kan ändå konstatera det lika vanliga; att alkohol definitivt är onyttigt – och att kaffe är nyttigt. Kanske.