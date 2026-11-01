Forskare om kaffe och demens: Kaffe är nyttigt – kanske

Kan finnas andra förklaringar

Men det kan finnas andra förklaringar till resultaten, menar forskare. Studien försöker ta hänsyn till flera osäkerhetsfaktorer.

Den justerar för kost, utbildning, inkomst, alkoholkonsumtion och rökning. Det visar sig att de som dricker mest kaffe också röker mer än andra.

Jennifer Dowd, professor i demografi och folkhälsa i Oxford, pekar här på en möjlig brist i studien.

Personer som röker mer än andra tenderar att dö tidigare, säger Dowd som påpekar att forskarna inte tagit hänsyn till det i studien.

”Många som dricker mycket kaffe kan ha dött innan de hann utveckla demens”, skriver hon i en kommentar till danska Videnskap.

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”Vanligt att komma ihåg fel”

Enligt Karsten Juhl Jørgensen är avlidna rökare inte den enda potentiella felkällan. Även minnesproblem kan ha spelat in.

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”Studien kartlade deltagarnas kaffekonsumtion genom att fråga dem. Det kan vara svårt för vem som helst av oss att minnas exakt vad vi har gjort, ett fenomen som kallas ’minnesbias’ recall bia)”, säger han.

”Av uppenbara skäl kan detta vara ett särskilt stort problem i studier som undersöker hur kognitiv förmåga försämras över tid.”

En annan utmaning ligger i hur forskarna tolkade deltagarnas alkoholkonsumtion, skriver norska Forskning.

Enligt Juhl Jørgensen kan studien ha missat skillnader i deltagarnas vanor. Om personer som dricker lite kaffe även ägnar sig åt skadlig alkoholkonsumtion, så kan det vara förklaringen till deras ökade risk för demens, inte avsaknaden av kaffe.

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2-3 koppar kaffe per dag minskar risken för demens, enligt en amerikansk studie. Nu får den kritik och anses ha för många möjliga felfaktorer. (Foto: Fredrik Sandberg /TT)

”Sex öl i stället för kaffe ökar risken”

”För att uttrycka det rakt på sak: om du inleder dagen med sex ljumma öl i stället för tre koppar kaffe, löper du en ökad risk att utveckla demens”, säger Juhl Jørgensen.

Och om så är fallet överskattar studien återigen kaffets betydelse, menar professorn.

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Forskarna bakom den nya studien påpekar själva att de bara har funnit ett samband mellan kaffekonsumtion och en lägre risk för demens.

De kan därför inte dra slutsatsen att koffein och kaffe är anledningen till att färre personer utvecklar demens.

Så vad blir det ”on the bottom line”? Det vanliga, att vi inte vet säkert. Men vi kan ändå konstatera det lika vanliga; att alkohol definitivt är onyttigt – och att kaffe är nyttigt. Kanske.

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