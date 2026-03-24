Brasilien. Nötkött. De två största faktorerna bakom global avskogning. Men en ny studie från Chalmers visar andra, mer överraskande fakta.
Därför är kaffet ingen klimatskurk
Klimatnyheterna duggar tätt och i allmänhet är det inga positiva nyheter. De senaste har gällt hur få storstäder i världen som i dag har acceptabel luft medan en annan, mer positiv handlat om bättre alternativ till foder för våra djur.
Nu handlar det om avskogning. Grödor som majs, ris och kassava driver mer avskogning än viktiga exportvaror som kakao, kaffe och gummi.
Det visar forskare från Chalmers i den hittills mest heltäckande globala kartläggningen av hur olika varor orsakar avskogning.
Chandrakant Singh, forskare vid Chalmers, är försteförfattare till den nya studien. Han har, tillsammans med kollegan Martin Persson, utvecklat en modell som kopplar ihop jordbruksprodukter med data över skogsavverkning globalt.
Välkända produkter
”Avskogningens kopplingar till livsmedelsproduktion har studerats länge, men har ofta fokuserat på några välkända produkter som nötkött, soja och palmolja, och vissa platser, som Brasilien eller Indonesien”, konstaterar Chandrakant Singh.
Men det finns mer att redovisa än dessa väl kända fakta. Modellen som nu skapats omfattar 179 länder och 184 varor.
Den visar hur totalt 122 miljoner hektar skog försvunnit i jordbruksdriven avverkning 2001-2022, mer än 80 procent av denna areal i tropikerna.
Köttproduktion värst
Studien bekräftar tidigare kunskap om att de största orsakerna till avskogning är röjning av skog för att skapa betesmark för köttproduktion, liksom produktion av stora exportvaror som soja och palmolja.
Men studien bidrar även med mer oväntade resultat. Stapelgrödorna majs, ris och kassava står tillsammans för cirka 11 procent av den totala jordbruksdrivna avskogningen, medan siffran för kakao, kaffe och gummi tillsammans är mindre än 5 procent.
Lägre utsläpp än känt
Studien ger även en detaljerad bild av hur stora koldioxidutsläpp som orsakas av avskogningen kopplad till jordbruks- och skogsvaror.
Jordbrukare och boskapsuppfödare röjer ofta skogsmark genom att bränna den, vilket gör att det kol som har lagrats i växtligheten frigörs som koldioxid.
Utsläppen beräknas till cirka 41 miljarder ton koldioxid 2001-2022. Det är en betydligt lägre siffra än i tidigare globala sammanställningar, där de årliga koldioxidutsläppen har uppskattats vara mer än dubbelt så höga, påpekar Chalmers i ett pressmeddelande.
”Men även om siffran är lägre än tidigare uppskattningar orsakar jordbruksrelaterad avskogning fortfarande cirka 5 procent av världens totala koldioxidutsläpp”, säger Singh.
Listan/Livsmedel som driver global avskogning
(Siffrorna gäller jordbruksdriven avskogning 2001-2022)
Nötkött – 40 procent
Palmolja – 9 procent
Sojabönor – 5 procent
Majs – 4 procent
Ris – 4 procent
Kassava – 3 procent
Kakao – 2 procent
Kaffe – 1 procent
Gummi – 1 procent
(Källa: Chalmers)
Listan/Länder som orsakar störst andel av global avskogning
(Siffrorna gäller jordbruksdriven avskogning 2001-2022)
Brasilien – 32 procent
Indonesien – 9 procent
Kina – 6 procent
Demokratiska republiken Kongo – 6 procent
USA – 5 procent
Elfenbenskusten – 3 procent
(Källa: Chalmers)