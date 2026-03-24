Därför är kaffet ingen klimatskurk

Nu handlar det om avskogning. Grödor som majs, ris och kassava driver mer avskogning än viktiga exportvaror som kakao, kaffe och gummi.

Det visar forskare från Chalmers i den hittills mest heltäckande globala kartläggningen av hur olika varor orsakar avskogning.

Chandrakant Singh, forskare vid Chalmers, är försteförfattare till den nya studien. Han har, tillsammans med kollegan Martin Persson, utvecklat en modell som kopplar ihop jordbruksprodukter med data över skogsavverkning globalt.

Välkända produkter

”Avskogningens kopplingar till livsmedelsproduktion har studerats länge, men har ofta fokuserat på några välkända produkter som nötkött, soja och palmolja, och vissa platser, som Brasilien eller Indonesien”, konstaterar Chandrakant Singh.

Men det finns mer att redovisa än dessa väl kända fakta. Modellen som nu skapats omfattar 179 länder och 184 varor.

Den visar hur totalt 122 miljoner hektar skog försvunnit i jordbruksdriven avverkning 2001-2022, mer än 80 procent av denna areal i tropikerna.

