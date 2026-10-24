Professorn om kosttillskott: "Finns inga jag skulle ta"

”Det finns inget tillskott jag skulle ta, för det finns ingen evidens för att det skulle få mig att må bättre. En del kan till och med vara skadliga”, är hans kategoriska besked.

Kosttillskotten som gör mer skada än nytta. Dagens PS

Rådet: lev väl – ät klokt

För att vi ska må bra och hålla oss friska rekommenderar han det expertisen ständigt upprepar.

Det gäller en varierad kost med mycket frukt och grönsaker, baljväxter och nötter. Till det kan man addera att inte röka, sola måttligt och röra på sig så mycket som möjligt samt försöka stressa mindre.

Trots att vi vet allt det här köper vi ändå tillskott för miljarder. Martin Bergö har en förklaring.

”Vi är så många om att må bra och göra rätt och vill inte ta risken att eventuellt ha en brist på något. Sedan har marknadsföringen blivit brutalt effektiv och spelar på vårt hopp om att må bättre”, analyserar han hos GP.

Kosttillskott – ”Onödigt och ibland skadligt”. Dagens PS