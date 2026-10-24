Han är professor i molekylär medicin och dömer ut de kosttillskott vi lägger miljarder på. ”Finns inget tillskott jag skulle ta”.
Professorn om kosttillskott: "Finns inga jag skulle ta"
Förra året lade svenskarna 3,9 miljarder kronor på kosttillskott och vitaminer, enligt branschorganisationen Svensk egenvård.
I princip bortkastade pengar, enligt Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet och forskare kring antioxidanter.
”Det finns inget tillskott jag skulle ta, för det finns ingen evidens för att det skulle få mig att må bättre. En del kan till och med vara skadliga”, är hans kategoriska besked.
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Rådet: lev väl – ät klokt
För att vi ska må bra och hålla oss friska rekommenderar han det expertisen ständigt upprepar.
Det gäller en varierad kost med mycket frukt och grönsaker, baljväxter och nötter. Till det kan man addera att inte röka, sola måttligt och röra på sig så mycket som möjligt samt försöka stressa mindre.
Trots att vi vet allt det här köper vi ändå tillskott för miljarder. Martin Bergö har en förklaring.
”Vi är så många om att må bra och göra rätt och vill inte ta risken att eventuellt ha en brist på något. Sedan har marknadsföringen blivit brutalt effektiv och spelar på vårt hopp om att må bättre”, analyserar han hos GP.
”Kan till och med skada”
Martin Bergö har forskat mycket på antioxidanter. De finns naturligt i framför allt frukt, bär, grönsaker, baljväxter och nötter, men säljs även som kosttillskott.
Där marknadsförs de som sätt att höja immunförsvaret och minska skadlig oxidativ stress i kroppens celler.
”Man trodde ju länge att om man tar antioxidanter så kan man skydda sig mot cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och annat. Men i placebokontrollerade kliniska studier med tiotusentals deltagare såg man att vissa antioxidanttillskott i stället ökade risken för cancer”, konstaterar Bergö.
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”Mer behöver inte vara bättre”
”Det är med antioxidanter som med alla vitaminer, vi behöver lite varje dag, men det finns ingen anledning att tro att ju mer jag äter av dem desto bättre”, menar professorn.
Han ser paralleller till longevity-preparat och ämnen som ska minska kortisolnivåer och ta bort bukfett.
”Varje fas i livet och varje krämpa får sin egen produktkategori och marknadsföringen går fort. Men för många av de stora hälsolöftena saknas tillförlitlig evidens, det bara låter bra”, analyserar Bergö.
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Så här mycket kostar kosttillskotten
Priset för olika kosttillskott varierar kraftigt, både mellan de olika sorterna och inom respektive grupp. Här följer ungefärliga prisintervall.
- Kollagen: kan variera mellan 150 och drygt 300 kronor burken.
- Ashwagandha: mellan 120 och 300 kronor per burk.
- Gurkmeja: mellan 130 och 500 kronor per burk. Enstaka märken kan kosta betydligt mer.
- Glukosamin: mellan 100 och 200 kronor per burk.
- Nyponextrakt: 50 till 250 kronor.
- Kreatin: 70 till 300 kronor per förpackning.
(Källa: GP)
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