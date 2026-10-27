Nya plastikkirurgin: Vi lyfter oss – men utan att det syns

Lätt att tro att dagens svenska plastikkirurgi övertagit mottot. I dag har plastikkirurgin gått från att få oss att se ut ”mer” till att se ut som om inget händer med oss, det vill säga att vi framför allt inte åldras.

”De här ingreppen förändrar såklart den breda massans förväntan på hur man ska se ut och åldras”, säger Petra Roll Bennet.

Hon är docent i pedagogik med inriktning hälsa vid Stockholms universitet och har bland annat forskat på skönhetsingrepp, identitet och relationer.

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85 procent är kvinnor

Globalt stod kvinnor under 2025 för en markant majoritet – drygt 85 procent – av alla estetiska ingrepp som gjordes.

Samma sak gällde icke-kirurgiska behandlingar som botox, fillers och kemisk peeling, konstaterar GP i en översikt.

I dag är ögonlocksplastik världens vanligaste estetiska ingrepp, enligt en färsk rapport International Society of Aesthetic Surgry publicerat.

Det finns, enligt den, en trend bort från iögonfallande operationer som bröstförstoringar och i riktning mot diskreta, ”uppstramande” ingrepp.

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