Mer plastikkirurgi – men andra typer av ingrepp. Nu handlar det om att strama åt och lyfta och framför allt om att inte åldras.
Nya plastikkirurgin: Vi lyfter oss – men utan att det syns
Familjen Wallenbergs motto är den latinska sentensen ”Esse, non videri”, som brukar översättas till ”Att verka, men inte synas” men mer korrekt översatt blir ”Att vara, inte synas vara”.
Lätt att tro att dagens svenska plastikkirurgi övertagit mottot. I dag har plastikkirurgin gått från att få oss att se ut ”mer” till att se ut som om inget händer med oss, det vill säga att vi framför allt inte åldras.
”De här ingreppen förändrar såklart den breda massans förväntan på hur man ska se ut och åldras”, säger Petra Roll Bennet.
Hon är docent i pedagogik med inriktning hälsa vid Stockholms universitet och har bland annat forskat på skönhetsingrepp, identitet och relationer.
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85 procent är kvinnor
Globalt stod kvinnor under 2025 för en markant majoritet – drygt 85 procent – av alla estetiska ingrepp som gjordes.
Samma sak gällde icke-kirurgiska behandlingar som botox, fillers och kemisk peeling, konstaterar GP i en översikt.
I dag är ögonlocksplastik världens vanligaste estetiska ingrepp, enligt en färsk rapport International Society of Aesthetic Surgry publicerat.
Det finns, enligt den, en trend bort från iögonfallande operationer som bröstförstoringar och i riktning mot diskreta, ”uppstramande” ingrepp.
Bröst har minskat med en femtedel
Riktigt vilka ingrepp vi svenskar gör vet vi inte, eftersom det inte finns någon nationell statistik på området.
Undantaget är just bröstoperationer där man kan konstatera att antalet bröstförstoringar minskat med ungefär en femtedel sedan 2018.
”Vi ser även att man sätter in mindre implantat än tidigare. Under ett antal år har genomsnittsstorleken minskat”, säger Johan Thorfinn, ordförande i Svensk förening för estetisk plastikkirurgi, hos GP.
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”Nu finns de överallt”
Men när vi väljer ingrepp som ser ut som om vi slutar åldras – vad gör då det med synen på åldrandet?
Petra Rolf Bennet påpekar att det här diskreta idealet inte är något nytt, utan har funnits med länge på de ”finare” klinikerna.
”Det som hänt är väl att den trenden slagit bredare. Den är spännande just eftersom den är så lurig. Förr var idealen tydliga, någon var jättesmal och hade F-kupa och alla fattade att här är en människa som gjort saker”, resonerar hon.
”Nu är vi hela tiden omgivna av de här ´naturligt vackra´ människorna. De fanns i reklamen förr, men nu finns de på jobbet, på sociala medier, i vår vardag”, resonerar hon.
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Tio vanligaste ingreppen globalt
(Inom parentes förändring i procent jämfört med 2021)
1. Ögonlocksplastik (+69,9 procent)
2. Fettsugning (-2,8)
3. Bröstförstoring (-3,7)
4. Bröstlyft (+46,4)
5. Bukplastik (+4,9)
6. Näsplastik (+2,1)
7. Fettransplantation i ansiktet (+60,2)
8. Ärrkorrigering (-34,3)
9. Ansiktslyft (+54,7)
10. Ögonbrynslyft (+123,3)
(Källa: International Society of Aesthetic Surgery)
Tio vanligaste ingreppen i Norden
(Statistiken gäller Norge och Danmark. För Sverige finns ingen separat statistik)
1. Ögonbrynslyft
2. Buccal fat removal (operation för att ta bort kindfett)
3. Öronkirurgi
4. Ögonlocksplastik
5. Ansiktslyft
6. Ansiktskontureringskirurgi
7. Fettransplantation i ansiktet
8. Läppkirurgi
9. Halslyft
10. Näsplastik
(Källa: International Society of Aesthetic Surgery (ISAPS)
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