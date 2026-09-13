Svenskt kaffe – nu även för finländare

Löfbergs: ”En milstolpe”

”Att stärka samarbetet med Löfbergs på alla fyra nordiska marknader är ett viktigt steg för att säkerställa en jämn och högkvalitativ kaffeupplevelse”, säger Søren Vogt hos Food Folk.

”En milstolpe och ett tydligt kvitto på styrkan i vårt erbjudande”, kvitterar Löfbergs Trina Törnqvist.

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För Löfbergs, som i dag står för ungefär var fjärde kaffekopp som serveras i Sverige, är det här den andra stora internationella nyheten på kort tid.

Därför är världens dyraste kaffe skitdyrt. Dagens PS

Löfbergs ska nu leverera kaffe till McDonald´s i hela Norden. Hälften av försäljningen hos Löfbergs går redan i dag på export. (Foto: Pressbild)

På mackar i hela Europa

I juni var vår rubrik ”Nu blir det svenskt kaffe i hela Europa”. Då handlade det om att Löfbergs tecknat avtal med Circle K om att leverera kaffet till alla dess drygt 4 000 mackar runt om i Europa.

Löfbergs började exportera kaffe 1993. I dag sker hälften av företagets försäljning utanför Sverige.

Svenskt kaffe: Familjerna som fikar efter mer. Dagens PS

Listan/Länderna där det dricks mest kaffe i världen

1. Finland – 11,9 kilo per capita

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2. Norge – 9,8 kilo

3. Island – 9 kilo

4. Danmark – 8,8 kilo

5. Nederländerna – 8,4 kilo

6. Sverige – 8,2 kilo

7. Schweiz – 7,9 kilo

8. Belgien – 6,8 kilo

9. Luxemburg – 6,5 kilo

10. Kanada – 6,2 kilo

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(Källa: Beans in Cup. Siffrorna gäller 2025)

Därför är kaffet ingen klimatskurk. Dagens PS