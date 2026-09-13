Löfbergs i Karlstad gör en ny storaffär. Nu ska det värmländska kafferosteriet leverera kaffe till McDonald´s i hela Norden.
Svenskt kaffe – nu även för finländare
Svenskar dricker mycket kaffe. Vi är visserligen långt ifrån världstoppen men i alla fall sexa på listan över de länder där man dricker mest kaffe.
Etta? Finland år efter år, närmast ohotat. Men nu ska även fler finnar få vänja sig vid kaffet från Karlstad.
Löfbergs utökar nämligen samarbetet med Food Folk, McDonald´s licenstagare i Norden.
Sedan tidigare levererar man kaffe till McDonald´s alla restauranger i Sverige, Norge och Danmark – men nu ansluter även Finland.
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Första i Norden
Därmed blir Löfbergs den första kaffeleverantören som får förtroendet att leverera kaffe till McDonald’s i samtliga nordiska länder, konstaterar man i ett pressmeddelande och glömmer i hastigheten bort Island, kanske du tänker?
Så är det dock inte. McDonald´s etablerade sig visserligen i Reykjavik redan 1993 men lade ner alla sina restauranger på Island i slutet av oktober 2009 och har inte funnits i öriket sedan dess.
Löfbergs: ”En milstolpe”
”Att stärka samarbetet med Löfbergs på alla fyra nordiska marknader är ett viktigt steg för att säkerställa en jämn och högkvalitativ kaffeupplevelse”, säger Søren Vogt hos Food Folk.
”En milstolpe och ett tydligt kvitto på styrkan i vårt erbjudande”, kvitterar Löfbergs Trina Törnqvist.
För Löfbergs, som i dag står för ungefär var fjärde kaffekopp som serveras i Sverige, är det här den andra stora internationella nyheten på kort tid.
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På mackar i hela Europa
I juni var vår rubrik ”Nu blir det svenskt kaffe i hela Europa”. Då handlade det om att Löfbergs tecknat avtal med Circle K om att leverera kaffet till alla dess drygt 4 000 mackar runt om i Europa.
Löfbergs började exportera kaffe 1993. I dag sker hälften av företagets försäljning utanför Sverige.
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Listan/Länderna där det dricks mest kaffe i världen
1. Finland – 11,9 kilo per capita
2. Norge – 9,8 kilo
3. Island – 9 kilo
4. Danmark – 8,8 kilo
5. Nederländerna – 8,4 kilo
6. Sverige – 8,2 kilo
7. Schweiz – 7,9 kilo
8. Belgien – 6,8 kilo
9. Luxemburg – 6,5 kilo
10. Kanada – 6,2 kilo
(Källa: Beans in Cup. Siffrorna gäller 2025)