Ny studie: Fetma ger sämre hjärnhälsa

Fetma ger sämre hjärnhälsa

Resultatet visar att personer som någon gång haft klinisk fetma hade mer än dubbelt så stor volym av vissa avvikelser i hjärnans vita substans, jämfört med deltagare som aldrig haft tillståndet.

”Vi fann att personer som hade varit exponerade för klinisk fetma under längre tid hade sämre hjärnhälsa i medelåldern”, säger neuroforskaren Owen Carmichael vid Louisiana State University, enligt ScienceAlert.

Inte bevis för att fetma orsakar demens



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Forskarna betonar samtidigt att resultaten måste tolkas försiktigt.

Studien omfattade bara 190 personer, och hjärnförändringarna undersöktes vid ett enda tillfälle. Det går därför inte att avgöra exakt när förändringarna uppstod eller om fetman var den direkta orsaken.

De observerade avvikelserna innebär inte heller att deltagarna hade demens.

Högt blodtryck, diabetes och störningar i blodfetterna kan vara bidragande faktorer. Forskarna pekar också på inflammation och insulinresistens som möjliga förklaringar.

Stöder forskningen

Även tidigare forskning pekar i samma riktning och stöder därmed den senaste studien.

En annan studie, publicerad i Nature Communications 2025, har visat att olika hjärt-kärlrelaterade riskfaktorer kan ge förändringar i hjärnan. Den studien omfattar drygt 37 000 personer och visar samband mellan bland annat fetma, högt blodtryck, diabetes och olika förändringar i hjärnans struktur.

Den nya forskningen visar därmed att hjärnans hälsa påverkas av ämnesomsättningen redan i ung ålder.

Men större studier behövs samtidigt för att visa om behandling av fetma kan förebygga just dessa förändringar.

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