Fetma kan påverka hjärnans hälsa. En ny studie visar att personer som levt med klinisk fetma under stora delar av vuxenlivet uppvisar mer än dubbelt så stor volym av vissa avvikelser i hjärnan.
Ny studie: Fetma ger sämre hjärnhälsa
Det kommer hela tiden nya intressanta studier kring hjärnan. Nyligen publicerades en rapport om hur ett högt intag av ultraprocessad mat leder till förändringar i hjärnans blodkärl.
Livet på landet
Andra studier visar att grönska nära hemmet leder till att vi mår bättre, där livet på landet bevisat leder till lycka och välmående.
Fetma är sedan länge förknippad med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Nu pekar ny forskning på att även hjärnans vita substans kan påverkas.
I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Neurology Open Access har forskare vid amerikanska Louisiana State University undersökt sambandet mellan fetma under vuxenlivet och förändringar i hjärnan.
Fetma ger sämre hjärnhälsa
Resultatet visar att personer som någon gång haft klinisk fetma hade mer än dubbelt så stor volym av vissa avvikelser i hjärnans vita substans, jämfört med deltagare som aldrig haft tillståndet.
”Vi fann att personer som hade varit exponerade för klinisk fetma under längre tid hade sämre hjärnhälsa i medelåldern”, säger neuroforskaren Owen Carmichael vid Louisiana State University, enligt ScienceAlert.
Inte bevis för att fetma orsakar demens
Forskarna betonar samtidigt att resultaten måste tolkas försiktigt.
Studien omfattade bara 190 personer, och hjärnförändringarna undersöktes vid ett enda tillfälle. Det går därför inte att avgöra exakt när förändringarna uppstod eller om fetman var den direkta orsaken.
De observerade avvikelserna innebär inte heller att deltagarna hade demens.
Högt blodtryck, diabetes och störningar i blodfetterna kan vara bidragande faktorer. Forskarna pekar också på inflammation och insulinresistens som möjliga förklaringar.
Stöder forskningen
Även tidigare forskning pekar i samma riktning och stöder därmed den senaste studien.
En annan studie, publicerad i Nature Communications 2025, har visat att olika hjärt-kärlrelaterade riskfaktorer kan ge förändringar i hjärnan. Den studien omfattar drygt 37 000 personer och visar samband mellan bland annat fetma, högt blodtryck, diabetes och olika förändringar i hjärnans struktur.
Den nya forskningen visar därmed att hjärnans hälsa påverkas av ämnesomsättningen redan i ung ålder.
Men större studier behövs samtidigt för att visa om behandling av fetma kan förebygga just dessa förändringar.
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