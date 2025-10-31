Därför är världens dyraste kaffe skitdyrt

Palmcivet kallas även indisk palmmård, musang eller asiatisk palmgård. Djuret är en art i famljen palmmårdar och förekommer i södra och sydöstra Asien.

Mest känd är djuren för sin roll i framställningen av kaffe.

Det handlar heller inte om vilket kaffe som helst utan om kopi luwak, betraktat som världens dyraste kaffe.

Trots sin exklusivitet är kaffet nämligen gjort på bajs och levererat via palmciveternas ändtarm, skriver New Scientist.

Nu ska polackerna lära sig dricka svenskt kaffe. Dagens PS

Den naturliga vägen

Det kortbenta rovdjuret äter mogna bär från kaffeplantor och sedan kommer de osmälta kaffebönorna, helt logiskt, ut igen via deras avföring.

Bönorna samlas då in och rengörs, torkas, rostas och säljs som kopi luwak-kaffe.

Smaken beskrivs som intensiv, fyllig samt med starka toner av jord, nötter, choklad och med låg syra men nej, inget annat i doftväg man skulle kunna tänka sig.

ANNONS

Eftertraktat är kaffet i vilket fall och bönorna säljs för motsvarande drygt 12 000 kronor kilot.