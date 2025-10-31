Dagens PS
Därför är världens dyraste kaffe skitdyrt

Världens dyraste kaffe plockas ur djurs avföring
Palmcivet, djuret som äter kaffebönor och sedan returnerar dem via avföringen. Den vägen skapas vad som anses vara världens dyraste kaffe. (Foto: Bullit Marquez/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Om du tycker kaffet är dyrt har du inte kollat in kopi luwak. Det är världens dyraste, märkligt inte minst med tanke på hur det produceras.

Palmcivet kallas även indisk palmmård, musang eller asiatisk palmgård. Djuret är en art i famljen palmmårdar och förekommer i södra och sydöstra Asien.

Mest känd är djuren för sin roll i framställningen av kaffe.

Det handlar heller inte om vilket kaffe som helst utan om kopi luwak, betraktat som världens dyraste kaffe.

Trots sin exklusivitet är kaffet nämligen gjort på bajs och levererat via palmciveternas ändtarm, skriver New Scientist.

Den naturliga vägen

Det kortbenta rovdjuret äter mogna bär från kaffeplantor och sedan kommer de osmälta kaffebönorna, helt logiskt, ut igen via deras avföring.

Bönorna samlas då in och rengörs, torkas, rostas och säljs som kopi luwak-kaffe.

Smaken beskrivs som intensiv, fyllig samt med starka toner av jord, nötter, choklad och med låg syra men nej, inget annat i doftväg man skulle kunna tänka sig.

Eftertraktat är kaffet i vilket fall och bönorna säljs för motsvarande drygt 12 000 kronor kilot.

Filippinske odlaren Eleuterio Balidio visar upp avföring från en palmcivet, huvudsakligen bestående av de kaffebönor som ger det exklusiva kaffet. (Foto: Bullit Marquez/AP-TT)
Kemiska analyser

Vad New Scientist nu redovisar är en ny studie där zoologer från Central University of Kerala i Indien försökt hitta de kemiska orsakerna till kaffets smak.

Det visar sig att bönorna från djurens avföring har en högre koncentration av fett och framför allt två fettsyror som används som smakämnen i mejeriprodukter och ger en fylligare smak.

Vill hitta artificiell väg

Enligt forskarna är det extra fettet troligen resultatet av en jäsning i palmciveternas tarmar.

Zoologerna vill nu ta de nya kunskaperna till hjälp för att utveckla en konstgjord, artificiell jäsning som liknar den i djurens tarmsystem.

Det kan göra det möjligt att göra kopi luwak utan djur i framtiden. Påtår, någon?

