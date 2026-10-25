Ny svensk studie: Grönska vid hemmet ger lägre risk för demens

Svensk studie

Därför är det oerhört viktigt att vi kommer på sätt att minska nivåerna, och där kommer en ny svensk studie in i bilden.

Det är forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet som har undersökt sambandet mellan bostadsmiljö och demenssjukdomar.

Studien omfattade 2 993 personer över 60 år i Stockholm, som följdes under upp till 16 år. Under perioden utvecklade 477 deltagare demens där resultatet publicerades i tidskriften Alzheimer’s & Dementia.

Grönska i fokus

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I studien hamnar grönska som växer nära bostäderna i fokus.

Ju närmare desto bättre visar det sig.

Det handlar dock inte om stora grönområden eller parker, det räcker ofta med träd och planteringar längs gator och på innergårdar.

Studien är också viktig i hur städer bör planeras framöver, med mer grönska och fler träd, inte enbart för att sänka städernas temperaturer och rena luften.

Färre läkemedel

En tidigare studie vid Stockholms universitet visar att mer natur vid bostaden minskar risken för antidepressiva läkemedelsuttag.

”Hur mycket natur i form av grönyta som finns i vår omedelbara bostadsmiljö och den plats vi vistas i dagligen har betydelse för vår psykiska hälsa”, uppgav Cecilia Stenfors, docent vid Psykologiska institutionen och studiens forskningsledare, tidigare.

Inom EU lever nu över nio miljoner människor med demens, en siffra som kommer öka med minst fem miljoner inom 25 år, enligt Euronews.

För stadsplanerare gäller det alltså att tänka grönt de närmaste åren – det kommer leda till stora förbättringar för vårt mentala välbefinnande.

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”Naturliga miljöer och grönska kan främja psykisk återhämtning, minska stress och öka känslan av välbefinnande”, säger Cecilia Stenfors som även leder den nya studien.

”Det belyser hemmets omedelbara närmiljö som en viktig del i att skapa förutsättningar som stöder hjärnhälsa och ett hälsosamt åldrande.”

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