De var fem familjer. I dag är de tre och snart två. Det handlar om vår mest älskade dryck, kaffet, och om stolta familjetraditioner.
Svenskt kaffe: Familjerna som fikar efter mer
Det märkliga med svenskt kaffe är inte att vi är bland de fem, sex länder i världen där det dricks mest kaffe per person.
Det möjligen märkliga i stället att det är familjer, ofta i flera generationer, som står bakom det kaffe vi häller i oss.
Fem grundare och därmed fem familjer. I dag är de tre, snart två. Häng med på en historisk fika.
Det handlar om Gevalia, Löfbergs, Zoégas, Arvid Nordquist och Lindvalls – och vi kan börja med de två som inte längre har någon familjekoppling, faktiskt ingen svensk koppling över huvud taget.
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Många ägare på kort tid
Gevalia grundades redan 1853 i Gävle av Victor Theodor Engwall. Namnet är det latiniserade namnet för Gävle, men även om företaget grundades 1853 dröjde det till 1913 – 60 år – innan kafferosteri och kaffehandel blev en del av Gevalia.
Den vitsige kan förstås hävda att det var då kaffet kom på oväntat besök hos Engwalls och Gevalia.
Amerikanska General foods köpte Gevalia 1971, drev det till 1990 då Kraft Foods tog över, näst ut att greppa stafettpinnen var Mondelez 20212-2015 innan man slog ihop sin kaffeverksamhet med Douwe Egberts och under namnet JDE Peet´s i dag driver bolaget vidare.
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Fick driva det vidare ensam
Zoégas grundades i Helsingborg 1886 av Carlos och Maria Zoega. Carlos dog redan 1888 och Maria Zoéga drev då företaget vidare ensam.
Efter Marias död 1940 drevs bolaget av sonen Rudolf Zoéga, som omvandlade det till ett aktiebolag 1958.
1986 köptes Zoégas av Findus, som i sin tur ingår i Nestlé-koncernen, som äger varumärket i dag.
Två familjeföretag med svenska flaggan i topp som i da ägs av multinationella företag utan koppling till Sverige i grunden.
Tre är kvar av kvintetten ovan – om än en på väg ut. Lindvalls kaffe i Uppsala startade 1891 och drivs i dag av fjärde och femte generationen Lindvall med Ulf Lindvall som vd.
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Tvingas bort av kommunen
Nu tvingas Lindvalls bort från Uppsala, sedan kommunen beslutat bygga ut centralstationen och Lindvalls, som rostat kaffe på Kungsgatan i ett sekel, blir utan hemvist.
Ersättningen från kommunen är inte tillräcklig för att bygga nytt, menar familjen bakom kaffet, och framtiden för det anrika företaget är i högsta grad oviss.
Två kvar och en av dem är framgångsrika Arvid Nordquist, som förra året visade upp en vinst på nästan 170 mijoner kronor.
Anders Nordquist har varit nyckelperson i mer än 40 år, tillhör tredje generationen, men i våras tillträdde sonen Wilhelm Nordquist som vd hos rosteriet som förra året invigde sitt nya kafferosteri i Järfälla.
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Började som delikatessbutik
Arvid Nordquist har drivits av familjen sedan starten 1884 och är i dag mycket framgångsrikt. Vad det började som? En delikatessbutik på Östermalm.
Slutligen kommer det företag som, bland mycket annat, genomförde en så lyckad sponsring att man tvingades sluta med den för att den blev för framgångsrik.
Vi talar om Löfbergs i Karlstad, där sponsringen av Färjestad i lila och arenan Löfbergs lila arena, gick så bra att folk började förknippa det lila mer med hockeylaget än med kaffet.
Då fick man styra upp det hela. I dag är det lila borta från FBK-tröjan och arenan heter bara Löfbergs arena. Men kaffet är kvar i Karlstad – och faktum är att var fjärde kopp vi dricker kommer från Karlstad.
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Värmländskt och marknadsledande
Marknadsledande Löfbergs säljer för cirka 2,5 miljarder kronor per år i Sverige, visade en vinst på drygt 50 miljoner senast men har bara en vinstmarginal på 2,4 procent.
”Vi borde ligga på minst det dubbla i vinst och det är dit vi siktar”, säger vd Anders Fredriksson hos de hårdsatsande värmlänningarna, numera mer framgångsrika än hockeylaget…
Löfbergs är ynglingen i kaffegänget – om man kan säga så om en 120-åring grundad 1906 – och drivs i dag av fjärde generationen Löfberg, med den femte i startgroparna.
Så ser svenskt fika ut när vi gör bolagshistoria av det. Det mest märkliga?
Att ingen lyckats spränga sig in i den här kvintetten som gått genom 1900-talet och in i 2000-talet, samt klarat av ett kvartssekel av det, utan att någon hotat dem på allvar.
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