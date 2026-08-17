Svenskt kaffe: Familjerna som fikar efter mer

Fick driva det vidare ensam

Zoégas grundades i Helsingborg 1886 av Carlos och Maria Zoega. Carlos dog redan 1888 och Maria Zoéga drev då företaget vidare ensam.

Efter Marias död 1940 drevs bolaget av sonen Rudolf Zoéga, som omvandlade det till ett aktiebolag 1958.

1986 köptes Zoégas av Findus, som i sin tur ingår i Nestlé-koncernen, som äger varumärket i dag.

Två familjeföretag med svenska flaggan i topp som i da ägs av multinationella företag utan koppling till Sverige i grunden.

Tre är kvar av kvintetten ovan – om än en på väg ut. Lindvalls kaffe i Uppsala startade 1891 och drivs i dag av fjärde och femte generationen Lindvall med Ulf Lindvall som vd.

Därför är världens dyraste kaffe skitdyrt. Dagens PS

Tvingas bort av kommunen

Nu tvingas Lindvalls bort från Uppsala, sedan kommunen beslutat bygga ut centralstationen och Lindvalls, som rostat kaffe på Kungsgatan i ett sekel, blir utan hemvist.

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Ersättningen från kommunen är inte tillräcklig för att bygga nytt, menar familjen bakom kaffet, och framtiden för det anrika företaget är i högsta grad oviss.

Två kvar och en av dem är framgångsrika Arvid Nordquist, som förra året visade upp en vinst på nästan 170 mijoner kronor.

Anders Nordquist har varit nyckelperson i mer än 40 år, tillhör tredje generationen, men i våras tillträdde sonen Wilhelm Nordquist som vd hos rosteriet som förra året invigde sitt nya kafferosteri i Järfälla.

Klassiska företaget tvingas bort efter 108 år. Dagens PS

Lindvalls kaffe tvingats lämna centrala Uppsala. Lindvalls är en av de klassiska familjer som drivit det svenska kaffet till dess position. (Foto: Staffan Claesson/TT)

Började som delikatessbutik

Arvid Nordquist har drivits av familjen sedan starten 1884 och är i dag mycket framgångsrikt. Vad det började som? En delikatessbutik på Östermalm.

Slutligen kommer det företag som, bland mycket annat, genomförde en så lyckad sponsring att man tvingades sluta med den för att den blev för framgångsrik.

Vi talar om Löfbergs i Karlstad, där sponsringen av Färjestad i lila och arenan Löfbergs lila arena, gick så bra att folk började förknippa det lila mer med hockeylaget än med kaffet.

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Då fick man styra upp det hela. I dag är det lila borta från FBK-tröjan och arenan heter bara Löfbergs arena. Men kaffet är kvar i Karlstad – och faktum är att var fjärde kopp vi dricker kommer från Karlstad.

Succé överallt – nobbas på hemmaplan. Dagens PS

Värmländskt och marknadsledande

Marknadsledande Löfbergs säljer för cirka 2,5 miljarder kronor per år i Sverige, visade en vinst på drygt 50 miljoner senast men har bara en vinstmarginal på 2,4 procent.

”Vi borde ligga på minst det dubbla i vinst och det är dit vi siktar”, säger vd Anders Fredriksson hos de hårdsatsande värmlänningarna, numera mer framgångsrika än hockeylaget…

Löfbergs är ynglingen i kaffegänget – om man kan säga så om en 120-åring grundad 1906 – och drivs i dag av fjärde generationen Löfberg, med den femte i startgroparna.

Så ser svenskt fika ut när vi gör bolagshistoria av det. Det mest märkliga?

Att ingen lyckats spränga sig in i den här kvintetten som gått genom 1900-talet och in i 2000-talet, samt klarat av ett kvartssekel av det, utan att någon hotat dem på allvar.

Därför är kaffet ingen klimatskurk. Dagens PS

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