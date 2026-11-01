Spotify lade 694 484 dollar, cirka 6,4 miljoner kronor, på Daniel Eks personliga säkerhet förra året. Han är en av få svenska toppchefer vars säkerhetsnota går att läsa, eftersom Spotify är noterat i New York och redovisar ersättningen till ledningen post för post i sin årsrapport till den amerikanska börsmyndigheten SEC.
Hoten mot toppchefer ökar – Daniel Eks personliga säkerhet kostade 6,4 miljoner
Enligt Spotifys årsrapport har Ek inte tagit ut någon lön sedan juli 2017, så hela hans redovisade ersättning för 2025 är kostnaden för säkerheten.
2022 betalade Spotify 181 085 dollar för säkerheten i hans hem. 2023 steg notan till 1 431 654 dollar, då för personskydd, och 2024 låg den på 667 308 dollar. Sammanlagt blir det 2 974 531 dollar på fyra år, drygt 27 miljoner kronor räknat med dollarkursen vid det senaste årsskiftet.
Spotify använder samma tabell som amerikanska bolag, där varje förmån till de högsta cheferna anges för sig. I tio svenska ersättningsrapporter för 2025, bland andra Saabs, Sandviks och Volvo Cars, nämns varken säkerhet eller personskydd, och vd:ns förmåner redovisas som en klumpsumma.
Klarna är också noterat i New York men följer brittisk modell i sin ersättningsrapport. Där står att bolaget kan bekosta säkerheten i vd:ns hem, men Sebastian Siemiatkowskis övriga förmåner för 2025 anges bara som en klumpsumma på 0,1 miljoner dollar.
Zuckerbergs skydd kostar 32 gånger mer
De största amerikanska bolagen betalar betydligt mer än Spotify. Meta lade 22,5 miljoner dollar, cirka 207 miljoner kronor, på att skydda Mark Zuckerberg 2025 enligt bolagets egen redovisning.
Blackstone betalade 13,5 miljoner dollar för att skydda grundaren Stephen Schwarzman och vd:n Jon Gray med familjer, Alphabet 8,8 miljoner dollar för Sundar Pichai och Nvidia knappt 4 miljoner dollar för Jensen Huang.
AI-bolaget Anthropic, som har ansökt om börsnotering, redovisar i sitt prospekt att skyddet för vd:n Dario Amodei kostade 2,75 miljoner dollar.
Säkerhetskostnad för vd och toppchefer 2025
|Företagsledare
|Bolag
|Dollar
|Kronor, cirka
|Mark Zuckerberg
|Meta
|22 500 000
|207 miljoner
|Stephen Schwarzman och Jon Gray
|Blackstone
|13 470 000
|124 miljoner
|Sundar Pichai
|Alphabet
|8 800 000
|81 miljoner
|Elon Musk
|Tesla
|4 800 000
|44 miljoner
|Jensen Huang
|Nvidia
|4 000 000
|37 miljoner
|Dario Amodei
|Anthropic
|2 750 000
|25 miljoner
|Andy Jassy
|Amazon
|1 700 000
|16 miljoner
|Jeff Bezos
|Amazon
|1 600 000
|15 miljoner
|Daniela Amodei
|Anthropic
|1 290 000
|12 miljoner
|Jamie Dimon
|JPMorgan
|1 200 000
|11 miljoner
|Tim Cook
|Apple
|887 870
|8,2 miljoner
|Sam Altman
|OpenAI
|ej angivet
|ej angivet
|Svenska toppchefer
|Daniel Ek
|Spotify
|694 484
|6,4 miljoner
|Christian Luiga
|Spotify
|13 552
|125 000
|Gustav Söderström
|Spotify
|5 626
|52 000
|Sebastian Siemiatkowski
|Klarna
|ej angivet
|ej angivet
|Micael Johansson
|Saab
|ej angivet
|ej angivet
|Stefan Widing
|Sandvik
|ej angivet
|ej angivet
|Håkan Samuelsson
|Volvo Cars
|ej angivet
|ej angivet
|Magnus Ahlqvist
|Securitas
|ej angivet
|ej angivet
|Helena Stjernholm
|Industrivärden
|ej angivet
|ej angivet
|Tomas Carlsson
|NCC
|ej angivet
|ej angivet
|Jesper Göransson
|Peab
|ej angivet
|ej angivet
|Christoffer Källberg
|Hacksaw
|ej angivet
|ej angivet
|Anna Borg
|Vattenfall
|ej angivet
|ej angivet
Analysfirman ISS-Corporate har i en färsk studie räknat fram att medianen för vd:ns säkerhetskostnad är 93 818 dollar bland bolagen i S&P 500 och 401 336 dollar bland mjukvarubolagen.
Spotifys nota för Ek är därmed 7,4 gånger S&P-medianen och 1,7 gånger medianen för mjukvarubolagen. ”Beloppet i sig säger inte om kostnaden är rimlig”, sa Valeriano Saucedo på ISS-Corporate till Fortune.
Enligt honom beror rätt nivå mer på hur känd vd:n är än på bolagets storlek.
Fortune kopplar Anthropics kostnader till att hoten mot AI-chefer har ökat i år. I april tog sig en man in i lobbyn på Anthropics kontor i San Francisco och sa till en vakt att en toppchef skulle dödas.
Säkerhetsföretaget Liferaft registrerade sju gånger så många digitala hot mot AI-chefer och datacenter i maj som i slutet av februari. ”Det som har förvånat mig är hur illa det har blivit på så kort tid”, sa Liferafts vd Jonathan Graff till Wall Street Journal i somras.
Tält vid Saab-chefens bostad
Enligt källor som Financial Times talat med har Kreml beordrat fler mordförsök mot chefer i europeisk försvarsindustri, och den tyska säkerhetstjänsten BfV har rekommenderat bolagen att anlita privata livvakter.
I Sverige greps i augusti två ryska turister som hade slagit upp ett tält nära bostaden till Saabs vd Micael Johansson. De släpptes kort därefter, och någon koppling till attentatsplaner har inte fastställts.
Saabs ersättningsrapport anger 150 314 kronor i övriga förmåner för Johansson förra året. Som exempel nämns tjänstebil och boende, men inte säkerhet, och rapporten säger inget om huruvida bolaget betalar för skydd som en vanlig kostnad i verksamheten.
Saabs presschef vill inte berätta hur ledningen skyddas. ”Av säkerhetsskäl går vi inte in på detaljer kring eventuella hotbilder eller vilka skyddsåtgärder som finns på plats för enskilda personer eller verksamheter”, sa Mattias Rådström till Placera.