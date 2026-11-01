Hoten mot toppchefer ökar – Daniel Eks personliga säkerhet kostade 6,4 miljoner

Säkerhetskostnad för vd och toppchefer 2025

Företagsledare Bolag Dollar Kronor, cirka Mark Zuckerberg Meta 22 500 000 207 miljoner Stephen Schwarzman och Jon Gray Blackstone 13 470 000 124 miljoner Sundar Pichai Alphabet 8 800 000 81 miljoner Elon Musk Tesla 4 800 000 44 miljoner Jensen Huang Nvidia 4 000 000 37 miljoner Dario Amodei Anthropic 2 750 000 25 miljoner Andy Jassy Amazon 1 700 000 16 miljoner Jeff Bezos Amazon 1 600 000 15 miljoner Daniela Amodei Anthropic 1 290 000 12 miljoner Jamie Dimon JPMorgan 1 200 000 11 miljoner Tim Cook Apple 887 870 8,2 miljoner Sam Altman OpenAI ej angivet ej angivet Svenska toppchefer Daniel Ek Spotify 694 484 6,4 miljoner Christian Luiga Spotify 13 552 125 000 Gustav Söderström Spotify 5 626 52 000 Sebastian Siemiatkowski Klarna ej angivet ej angivet Micael Johansson Saab ej angivet ej angivet Stefan Widing Sandvik ej angivet ej angivet Håkan Samuelsson Volvo Cars ej angivet ej angivet Magnus Ahlqvist Securitas ej angivet ej angivet Helena Stjernholm Industrivärden ej angivet ej angivet Tomas Carlsson NCC ej angivet ej angivet Jesper Göransson Peab ej angivet ej angivet Christoffer Källberg Hacksaw ej angivet ej angivet Anna Borg Vattenfall ej angivet ej angivet

Analysfirman ISS-Corporate har i en färsk studie räknat fram att medianen för vd:ns säkerhetskostnad är 93 818 dollar bland bolagen i S&P 500 och 401 336 dollar bland mjukvarubolagen.

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Spotifys nota för Ek är därmed 7,4 gånger S&P-medianen och 1,7 gånger medianen för mjukvarubolagen. ”Beloppet i sig säger inte om kostnaden är rimlig”, sa Valeriano Saucedo på ISS-Corporate till Fortune.

Enligt honom beror rätt nivå mer på hur känd vd:n är än på bolagets storlek.

Fortune kopplar Anthropics kostnader till att hoten mot AI-chefer har ökat i år. I april tog sig en man in i lobbyn på Anthropics kontor i San Francisco och sa till en vakt att en toppchef skulle dödas.

Säkerhetsföretaget Liferaft registrerade sju gånger så många digitala hot mot AI-chefer och datacenter i maj som i slutet av februari. ”Det som har förvånat mig är hur illa det har blivit på så kort tid”, sa Liferafts vd Jonathan Graff till Wall Street Journal i somras.

Tält vid Saab-chefens bostad

Enligt källor som Financial Times talat med har Kreml beordrat fler mordförsök mot chefer i europeisk försvarsindustri, och den tyska säkerhetstjänsten BfV har rekommenderat bolagen att anlita privata livvakter.

Saabs Micael Johansson och Rheinmetalls Armin Papperger är bland de som har en hotbild mot sig enligt Financial Times. (Foto: Fredrik Sandberg/TT och Vadim Ghirda/AP/TT)

I Sverige greps i augusti två ryska turister som hade slagit upp ett tält nära bostaden till Saabs vd Micael Johansson. De släpptes kort därefter, och någon koppling till attentatsplaner har inte fastställts.

Saabs ersättningsrapport anger 150 314 kronor i övriga förmåner för Johansson förra året. Som exempel nämns tjänstebil och boende, men inte säkerhet, och rapporten säger inget om huruvida bolaget betalar för skydd som en vanlig kostnad i verksamheten.

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Saabs presschef vill inte berätta hur ledningen skyddas. ”Av säkerhetsskäl går vi inte in på detaljer kring eventuella hotbilder eller vilka skyddsåtgärder som finns på plats för enskilda personer eller verksamheter”, sa Mattias Rådström till Placera.