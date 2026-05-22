Nya studier: Läkemedel för viktminskning kan bromsa cancer

Fler mer bröstcancer överlevde

Även studier med fokus på bröstcancer pekar i samma riktning.

En analys från University of Texas MD Anderson Cancer Center av över 137 000 bröstcancerpatienter visade att mer än 95 procent av dem som använde GLP-1-läkemedel levde efter fem år, jämfört med 89,5 procent bland icke-användare.

En annan studie från University of Pennsylvania, baserad på nästan 95 000 kvinnor som genomgick bröstundersökningar, fann att kvinnor som tagit GLP-1-läkemedel hade omkring 25 procent lägre risk att få en bröstcancerdiagnos.

Forskarna vet ännu inte varför läkemedlen skulle kunna påverka cancerförloppet. En möjlig förklaring är att viktminskning och förbättrad metabol hälsa i sig kan minska cancerrisken. En annan hypotes är att läkemedlen kan ha en mer direkt biologisk effekt, eftersom GLP-1-receptorer har hittats på ytan av vissa tumörceller.

Visar samband men inte orsak

Forskarna framhåller att studierna är observationsstudier och bygger på genomgångar av försäkringsdata och medicinska databaser.

Det innebär att resultaten visar ett samband, men inte bevisar att läkemedlen i sig orsakar den förbättrade överlevnaden eller den lägre risken för cancerprogression.

Varken Eli Lilly eller Novo Nordisk studerar i nuläget sina GLP-1-läkemedel specifikt i relation till cancer, enligt artikeln. Men forskarna menar att resultaten är tillräckligt tydliga för att motivera vidare studier.

