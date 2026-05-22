Därför ska du sluta låta åldern göra jobbet

Problemet är inte åldern

Problemet är vad vi tror att åldern säger om oss.

För ung för jobbet. För gammal för festen. För sent att börja om. För tidigt att förstå. Samhället älskar sådana små etiketter. De är bekväma, snabba och ofta helt värdelösa.

I själva verket formas identiteten mer av erfarenhet, självförtroende och nyfikenhet än av personnumret. Det är därför vissa människor är gamla redan vid 32, medan andra fortfarande är farligt levande vid 78.

Att avslöja sin ålder är ett socialt experiment med oväntat hög risknivå.

Självförtroende slår födelseår

Ordspråket handlar i grunden om frihet. Friheten att inte låta andra bestämma vad ens ålder ska betyda.

Det gäller inte bara kvinnor och inte bara ålder. Vi gör samma sak med pengar, karriär, bostad, relationer och titlar. Vi låter siffror och yttre markörer spela huvudrollen, trots att de ofta är statister.

Den verkligt intressanta frågan är inte hur gammal du är. Den är vad du fortfarande vill göra.

Förr frågade man om ålder. Nu googlar folk diskret innan middagen.

Berätta din ålder om du vill. Låt bli om du vill. Men gör det inte av rädsla.

Jämför dig mindre med andras tidslinjer. De flesta människor redigerar sin egen berättelse hårdare än en hotellkedja redigerar sina pressbilder.

Kom ihåg att erfarenhet är kapital. Det syns inte alltid på kontot, men det brukar märkas vid middagsbordet.

