Ett gammalt kinesiskt ordspråk säger att den kvinna som berättar sin ålder antingen är för ung för att ha något att förlora – eller för gammal för att ha något att vinna. Som vanligt med ordspråk låter det först som något från en tekopp. Sedan inser man att det faktiskt säger något om vår samtid.
Därför ska du sluta låta åldern göra jobbet
Ålder är inte bara en siffra
Vi lever i en tid där allt ska mätas. Ålder, lön, steg, sömn, puls, räckvidd och hur många som orkat klicka på ens semesterbild från Amalfi. Människan har blivit ett Excelark med hud.
Ordspråket pekar på något enklare. Ålder handlar inte bara om hur många födelsedagar man har överlevt. Det handlar om hur man själv förhåller sig till siffran, skriver Economic Times.
Den som är mycket ung berättar gärna sin ålder. Det finns inget att förlora. Den som är äldre kan också göra det, men av ett annat skäl: man har passerat den punkt där omgivningens dom väger lika tungt.
Problemet är inte åldern
Problemet är vad vi tror att åldern säger om oss.
För ung för jobbet. För gammal för festen. För sent att börja om. För tidigt att förstå. Samhället älskar sådana små etiketter. De är bekväma, snabba och ofta helt värdelösa.
I själva verket formas identiteten mer av erfarenhet, självförtroende och nyfikenhet än av personnumret. Det är därför vissa människor är gamla redan vid 32, medan andra fortfarande är farligt levande vid 78.
Självförtroende slår födelseår
Ordspråket handlar i grunden om frihet. Friheten att inte låta andra bestämma vad ens ålder ska betyda.
Det gäller inte bara kvinnor och inte bara ålder. Vi gör samma sak med pengar, karriär, bostad, relationer och titlar. Vi låter siffror och yttre markörer spela huvudrollen, trots att de ofta är statister.
Den verkligt intressanta frågan är inte hur gammal du är. Den är vad du fortfarande vill göra.
Berätta din ålder om du vill. Låt bli om du vill. Men gör det inte av rädsla.
Jämför dig mindre med andras tidslinjer. De flesta människor redigerar sin egen berättelse hårdare än en hotellkedja redigerar sina pressbilder.
Kom ihåg att erfarenhet är kapital. Det syns inte alltid på kontot, men det brukar märkas vid middagsbordet.
