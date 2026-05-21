De vill se lagkrav för cykelhjälmar – på alla

I en undersökning från Nationella trafiksäkerhetsförbundet (NTF) framgår att endast 45 procent respektive 35 procent av cyklister och elsparkcyklister alltid använder hjälm.

Trafikverket utlyser kampanj

För att minska skadorna bland cyklister startar Trafikverket en nationell annonskampanj som informerar om hur viktig cykelhjälmen är.

”Med en kampanj som visar omsorg om människan i livets alla skeden hoppas vi påverka särskilt målgrupperna familj, pendlare och seniorer”, säger Maria Krafft, måldirektör inom trafiksäkerhet på Trafikverket.

Också den fristående organisationen NTF kampanjar för att få fler att använda cykelhjälm. Istället för att vända sig direkt till privatpersoner är målgruppen organisationer, kommuner och regioner – målbilden är att se en uppdatering i lagarna.

”NTF anser att det bör införas en lag om cykelhjälm som omfattar alla cyklister och elsparkcyklister, oavsett ålder”, säger Emelie Hedberg, kommunikationsansvarig på NTF, till Carup.

Idag gäller lagkrav för cykelhjälm endast de som är under 15 år. Trafikverket skriver dock på sin hemsida att barn som stoppas utan hjälm inte kan bötfällas, men att föräldrar som exempelvis skjutsar ett barn utan hjälm kan få böter.

Här måste alla redan ha cykelhjälm

Generella lagkrav för cykelhjälm oavsett ålder är ovanligt – men i Australien har det varit verklighet sedan 1990. Och statistiken talar för att det var rätt väg att gå.

”Efter att hjälmlagen infördes i Australien sjönk dödsfallen bland cyklister med 46 procent per 100 000 invånare nästan direkt,” säger Jake Olivier, professor vid University of New South Wales i en studie från 2022.

”Den minskningen har sedan hållit i sig över tid, och vi uppskattar att lagstiftningen kan kopplas till omkring 1 332 färre dödsfall bland cyklister.”